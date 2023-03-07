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最美星空！抬頭看一看閃耀光點的後山夜空，最佳觀賞點位星夜追光

聯合新聞網／ 行遍天下
（圖片提供：臺東縣政府 左上Ⓒ劉諭鴻、右Ⓒ邱大剛）
（圖片提供：臺東縣政府 左上Ⓒ劉諭鴻、右Ⓒ邱大剛）

【文：行遍天下】

「台東最美星空」2022年獲頒「美國謬思設計大獎（Muse Creative Awards）金獎」、「倫敦設計大獎(London Design Awards)銀獎」。交通及觀光發展處處長余明勳提到：「以珍貴大自然，結合綠能、環保、永續概念，行銷台東最美星空和夜間旅遊是我們的初衷。」台東海岸線長達249公里，加上縱谷山區無嚴重光害、空氣品質佳，構成最佳觀賞場域。

▲觀星點位：長濱鄉‧金剛大道（圖片提供：臺東縣政府 Ⓒ邱大剛）
▲觀星點位：長濱鄉‧金剛大道（圖片提供：臺東縣政府 Ⓒ邱大剛）

「台東最美星空」2018年由專家、民眾及媒體選出14個最佳星空點位，2019年開始導入「星空導遊」、「導覽體驗」，同時在台東7鄉鎮舉辦導入減塑、環保等永續理念的「最美星空音樂會」，每位參與者可免費欣賞，由台東縣政府代捐5元地球稅，走進美麗山海星夜追光，還能環保愛地球。

▲關山鎮．關山親水公園。（圖片提供：臺東縣政府 Ⓒ劉諭鴻）
▲關山鎮．關山親水公園。（圖片提供：臺東縣政府 Ⓒ劉諭鴻）

▲台東最美星空音樂會‧大武鄉尚武濱海公園（圖片提供：臺東縣政府）
▲台東最美星空音樂會‧大武鄉尚武濱海公園（圖片提供：臺東縣政府）

　

景點資訊

台東最美星空

地點：台東各縣市共有14處票選觀星點位，最美星空音樂會在7鄉鎮舉行，詳情洽官網。

網址：https://www.台東最美星空.tw

時間：觀星點位除了關山親水公園、都蘭觀海公園、嘉蘭溫泉公園僅於活動期間局部開放，其他11個地點皆為24小時開放。

備註：每年3到10月由專業天文老師帶隊導覽星空點位，旅客可以透過旅行社安排導覽行程，6到8月可加碼觀賞銀河；最美星空音樂會夏季舉行，2023年場次與時間研擬中，請洽官網查詢。觀星導覽行程依各旅行社規定收費，自行參觀和音樂會皆免費。

　

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