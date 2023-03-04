免門票的機車神社！台東海線新景點「東河八幡神社」重機族最愛　祈求平安的祭拜流程先收

台東海線新景點「八幡神社」，屋主為日本人，此神社真的有供奉日本神明（從日本請回來的），走進去就像真的來到日本！

此神社很特別，聽說是專門拜機車，因此有很多重機騎士聞名ˊ而來，目前還沒有收門票，請大家好好愛護環境。

台東八幡神社地址

神社位在東河鄉，約台11線139.5k左右（彎道處），在一座小橋旁邊，北上方向看到140k牌子後減速慢行以免過頭。

神社在彎道處，停車只能停路邊，務必小心來車。

八幡神社

小小的神社入口，如果不知道還真以為哪個人家大庭院，很漂亮。

開放時間特別注意，每周四天（五、六、日、一），09:00~17:00（中午12:00-14:00休息）

神社簡單介紹，簡單來說台東八幡神社，是日本人在日本八幡宮的配合下建造，作為許多失去的台灣神靈的根據地，也是保護台灣人民的神社。

主要祭祀応神天皇、神功皇后、仲哀天皇，詳細介紹可連結維基百科。

神社不大，站在入口處即可一覽無遺，路線為由右邊沿著小石子路開始。

準備進入祭拜時會經過小巧可愛的拱橋。

到處充滿日本的影子，不說還真以為在日本呢。

正殿祭拜前須先至手水舍，淨手及漱口，旁邊有步驟可參考。

手水禮儀

右手握勺子取水清洗左手>換左手握少子取水洗右手>再用右手握勺子用洗淨的左手取水漱口>再洗左手>最後把用過勺子洗乾淨放回原處。

溫馨提醒~請勿在手水舍做與禮儀無關事宜。

手水禮儀後接著準備進入正殿參拜。

正殿參拜的禮儀

參拜前行一次鞠躬禮>捐香油錢>搖鈴>行二次深鞠躬禮>拍手兩次>雙手合掌祈願>祈願結束在行一鞠躬禮。

正殿為神明所在處，抱持著一顆尊敬的心欣賞即可。

從進門拍照到整個參拜流程結束，20分鐘內可完成，如果遇到人多可能要排隊，結束往出口處可購買御守。

相關注意事項

1、目前免門票，之後會不會改變不曉得，依現場為主

2、此為供奉神明的神社，建議勿過度嬉鬧玩耍

3、愛護環境

4、園區內水池勿隨意餵魚

5、正殿內階梯請勿攀爬。

5、非開放時間勿打擾

6、位處彎道，橫跨馬路請小心

八幡神社為台東海線添加景點生力軍，除了景點，也是個神聖的地方，可以祭拜祈求平安，走過路過不妨參拜一下吧！

八幡神社

地址：台東縣東河鄉（點字google導航）

開放時間：每周五、六、日、一，09:00~17:00(中午12:00-14:00休息)

門票資訊：免門票、有廁所

聯絡窗口（電話）：0937-175 051

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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