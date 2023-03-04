免門票的機車神社！台東海線新景點「東河八幡神社」重機族最愛 祈求平安的祭拜流程先收
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台東海線新景點「八幡神社」，屋主為日本人，此神社真的有供奉日本神明（從日本請回來的），走進去就像真的來到日本！
此神社很特別，聽說是專門拜機車，因此有很多重機騎士聞名ˊ而來，目前還沒有收門票，請大家好好愛護環境。
台東八幡神社地址
神社位在東河鄉，約台11線139.5k左右（彎道處），在一座小橋旁邊，北上方向看到140k牌子後減速慢行以免過頭。
神社在彎道處，停車只能停路邊，務必小心來車。
八幡神社
小小的神社入口，如果不知道還真以為哪個人家大庭院，很漂亮。
開放時間特別注意，每周四天（五、六、日、一），09:00~17:00（中午12:00-14:00休息）
神社簡單介紹，簡單來說台東八幡神社，是日本人在日本八幡宮的配合下建造，作為許多失去的台灣神靈的根據地，也是保護台灣人民的神社。
主要祭祀応神天皇、神功皇后、仲哀天皇，詳細介紹可連結維基百科。
神社不大，站在入口處即可一覽無遺，路線為由右邊沿著小石子路開始。
準備進入祭拜時會經過小巧可愛的拱橋。
到處充滿日本的影子，不說還真以為在日本呢。
正殿祭拜前須先至手水舍，淨手及漱口，旁邊有步驟可參考。
手水禮儀
右手握勺子取水清洗左手>換左手握少子取水洗右手>再用右手握勺子用洗淨的左手取水漱口>再洗左手>最後把用過勺子洗乾淨放回原處。
溫馨提醒~請勿在手水舍做與禮儀無關事宜。
手水禮儀後接著準備進入正殿參拜。
正殿參拜的禮儀
參拜前行一次鞠躬禮>捐香油錢>搖鈴>行二次深鞠躬禮>拍手兩次>雙手合掌祈願>祈願結束在行一鞠躬禮。
正殿為神明所在處，抱持著一顆尊敬的心欣賞即可。
從進門拍照到整個參拜流程結束，20分鐘內可完成，如果遇到人多可能要排隊，結束往出口處可購買御守。
相關注意事項
1、目前免門票，之後會不會改變不曉得，依現場為主
2、此為供奉神明的神社，建議勿過度嬉鬧玩耍
3、愛護環境
4、園區內水池勿隨意餵魚
5、正殿內階梯請勿攀爬。
5、非開放時間勿打擾
6、位處彎道，橫跨馬路請小心
八幡神社為台東海線添加景點生力軍，除了景點，也是個神聖的地方，可以祭拜祈求平安，走過路過不妨參拜一下吧！
八幡神社
地址：台東縣東河鄉（點字google導航）
開放時間：每周五、六、日、一，09:00~17:00(中午12:00-14:00休息)
門票資訊：免門票、有廁所
聯絡窗口（電話）：0937-175 051
文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東
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