日賣千顆「超萌迷你紅龜粿」！ 布朗尼、打拋豬、鴨賞口味鹹甜隨你選

「紅龜粿」也可以搖身一變成為萌系創意甜點！小時候常常可以見到傳統菜市場裡賣著紅龜粿，有紅色綠色外皮，包裹著花生、紅豆或是芝麻。逢年過節長輩們都會買來拜拜，大大片的紅龜粿在平底鍋裡煎到外酥內軟，外皮恰恰的模樣就是最讓人流口水的美味。位在宜蘭礁溪的【小食粑】把傳統年節糕點變成創意迷你的紅龜粿甜點，有經典的紅豆、好事花生，也有創意的宜蘭鴨賞、泰式打拋、酸菜豚肉、甜心布朗尼、菜波必、抹茶紅豆等共8種口味。最狂的是還曾經日賣千顆，趁著來到宜蘭旅遊的時候，豬飛也特地跑來嘗鮮啦。

小食粑 宜蘭礁溪總店

【小食粑】門面的外觀像極了手搖飲料店，清爽的藍綠白配色風格很舒服。店門口的左邊特地設計了拍照區，把店內的招牌紅龜粿做成模型了，曾幾何時這個復古的老派點心也能跟時尚畫上等號，不再是節慶才能吃到的傳統糕點，而是平常也能當做下午茶的茶點了。

以往的紅龜粿都是大片的造型，一個人吃太膩太多，現在把它迷你化了，也讓口味變得創意有特色。豬飛就是對紅龜粿情有獨鍾的老靈魂，這個可愛的紅龜粿完全正中我心。把舊文化加入新創意的【小食粑】超萌紅龜粿，大小剛好，口味多樣，連小朋友都吃的很開心。

迷你紅龜粿搭配芝麻麵茶霜淇淋，看起來就很美味，立馬點一份。

小食粑 菜單

除了經典口味的紅豆、花生，也推超創意的內餡。宜蘭鴨賞、泰式打拋、酸菜豚肉、甜心布朗尼、菜波必、抹茶紅豆等共8種口味。是不是意想不到！原來阿嬤年代的紅龜粿也可以走上時尚大道。

有著黃綠紅三種外皮的紅龜粿顏色好繽紛，紅色是傳統「紅龜粿」；黃色是南瓜做成的「金龜粿」；綠色是天然日式抹茶粉的「茶龜粿」。跟傳統的紅龜粿相比，這裡改良過的外型比較厚，口感也比較軟Q，每顆都是手工製作，內餡講究低糖、少油，重量有55公克左右，大概是手掌心大小。

左邊是芝麻麵茶霜淇淋配上布朗尼迷你粿NT$79，右邊是三入迷你粿串NT$60（花生、泰式打拋、布朗尼）。被迷你燈照到縮小版超可愛的迷你紅龜粿，第一眼就把我給圈粉，我通通都要。

芝麻麵茶霜淇淋＋布朗尼迷你粿 NT$79

芝麻麵茶的霜淇淋吃起來有濃郁的芝麻香氣，尾韻是麵茶香，把古早味變成霜淇淋了！灑上米香和麵茶，再擺上一串布朗尼口味的迷你粿，一口霜淇淋一口軟Q迷你粿，創意十足。

三入迷你粿串 NT$60（花生、泰式打拋、布朗尼）

小巧可愛的迷你粿串在一起，同時享受三種風味。帶有顆粒的花生就是經典好吃，微辣爽口的打拋豬讓人驚豔，抹茶外皮的布朗尼內餡甜而不膩，是今日第一名。

經典紅豆 NT$50

我們又點了一顆手掌心大小的紅龜粿，特別選了經典的紅豆口味。剛從蒸箱拿出來還很燙手，店家建議等涼一點吃口感會比較Q彈，也能比較能品嚐到內餡風味。選用萬丹紅豆製作，以少糖少油的比例調配，自己完食一顆也不覺得甜膩。

除了現場吃之外也有禮盒供客人帶回家，包裝很時尚，顛覆了以前紅龜粿的印象。這個拿來送禮除了好寓意之外也很有面子。

「老東西也能讓你擁有不一樣的感動」！從來沒想到阿嬤年代的紅龜粿有一天會搖身一變成為時尚甜點，隨著時代的轉換，有許多老東西都消失匿跡。宜蘭礁溪的【小食粑】把傳統技藝結合創新，不僅保留了傳統文化的底蘊也讓更多年輕朋友有機會一嚐美味。現在紅龜粿不再是傳統節慶拜拜的供品了，也能拿來配咖啡變成潮時尚的下午茶。

小食粑

地址：宜蘭縣礁溪路五段81號

電話： 0965 345 663

營業時間：週一二四五12:00 – 20:00 \ 週六日 10:00 – 22:00 \（週三休）

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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