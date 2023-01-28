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漁船上岸就搶！ 南澳「朝陽漁港」搶魚作戰，最青最便宜的來這買就對了啦

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

第一次來南澳朝陽漁港，旁邊有個步道，可以順道走一圈，下午時間可以來這採買最新鮮的漁獲！這次走完步道下山，往朝陽漁港前進，下午漁船進港的重頭戲就是搶魚大戰！在朝陽漁港旁的建築物外觀有三個時鐘，漁船到港時間、潮汐漲退時間、揚帆起航時間，這次漁船到港時間約下午三點之後，時間有延遲，因為當天漁獲量太豐富，漁船抓到很難收手，所以回程的時間比較晚一些。

總之時間差不多的時候，民眾以及海鮮商家紛紛聚集在漁船靠岸處，就等著漁船一到港搶購新鮮到不行的漁獲，重點是價格超便宜，一開始漁港風平浪靜，都是靜靜垂釣的魚客，不過漁場入港後，搶魚就是一場大戰！

漁船剛入港時，船家就會在一旁準備好塑膠籃，本來心想應該就是漁獲一盆盆放好，大家自己去拿，沒想到是整大盆的漁獲直接往地上倒，每隻都還是活跳跳，每個人手刀迅速搶魚，抓到直接往籃子裡丟就對了，

看到魚種那麼多，老實說根本不知道每一條是什麼魚呀，白帶魚、鬼頭刀、紅甘魚，反正來這搶魚的客人每個都身手矯健，魚來就抓，活蹦亂跳的漁獲有些還會自己從籃子裡逃脫啦，熟客都知道要自帶箱子、冰塊來裝魚，看到有阿姨直些在漁港旁就開始處理魚了，聽阿姨說因海水處理起來比較不會變質，也好保存，真的是專家來著。

然後再到旁邊的小屋子旁排隊等待結帳，聽到價格真的會下巴掉下來，一整簍魚不到兩百元，同行友人買了好幾隻也不到四百，就是看魚種計價啦，不過整體來說就是比外面市場便宜很多，難怪大家都要來這搶魚，這個場景第一次看到，實在是太有趣太特別了！

朝陽漁港

地址：宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路1號

時間：下午三點後，船進港可現場買魚，時間不固定。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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