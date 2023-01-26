農曆春節來花蓮～逛燈會、泡好湯、賞美景一次滿足

「台灣好湯」花蓮溫泉獲大獎肯定。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局每年舉辦的「台灣好湯金泉獎」評比活動，本屆經過激烈的網路票選及評選委員實地訪視後成績揭曉，花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」。縣長徐榛蔚表示，新的一年花蓮持續推展永續旅遊，歡迎全國鄉親趁春節假日期間來花蓮泡溫泉賞美景，逛燈會太平洋燈會迎新春。

▲瑞穗溫泉區有黃金湯之稱，還有五星級國際觀光酒店與景致優美的溫泉民宿。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府觀光處指出，「瑞穗溫泉區」有黃金湯之稱，是全臺唯一的碳酸鹽泉；當地有卓越五星級的天合國際觀光酒店以及眾多景色優美的溫泉民宿，更有許多大人小孩都喜愛的瑞穗與吉蒸牧場、還有蜜香紅茶、柚子DIY體驗等精彩多樣的旅遊景點及遊程，非常適合闔家大小共同來一趟溫泉與農場之旅。

位於玉里鎮的「安通溫泉區」有美人湯之稱，當地的硫酸鹽泉可讓皮膚光滑柔嫩，得天獨厚的野溪溫泉讓人一下車就可親近大自然泡湯，再加上百年歷史的溫泉旅館建築，吸引眾多期盼遠離城市喧囂的旅客，來到安通體驗獨特自然美景的「旅湯文化」。

▲安通美人湯獲「最佳造景美術獎」。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

觀光處說，除了趁春節假期來「瑞穗溫泉區」、「安通溫泉區」泡暖湯賞美景外，位於花蓮市太平洋公園南濱段的「2023花蓮太平洋燈會」更是走春必逛景點，有科技主燈「鏡花水月」，結合華麗的水舞及聲光特效，再加上點亮縣內13鄉鎮市主要街道的近兩萬盞大紅燈籠，讓今年春節來花蓮燈會可以感受濃厚的人文與藝術氣息，歡迎全國鄉親一同來花蓮旅遊，看全台最獨具特色的燈會！

▲春節假期遊花蓮，到「瑞穗溫泉區」、「安通溫泉區」泡暖湯、賞美景。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

燈會活動內容及更多景點請上：

太平洋燈會活動官網 https://www.hualien-lantern.com.tw

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