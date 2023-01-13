花蓮瑞穗山下的厝溫泉民宿，泡湯結合縱谷大地天堂路兩天一日遊

跟著 LittleGiant 於 2022-12-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 小天祥、富鄉咖啡食堂、安土堀咖啡（Antuku Coffee)。

冬天就是要泡湯，花蓮山下的厝溫泉民宿，全台唯一含鐵質碳酸鹽泉，滿滿溫泉花礦物質治癒你的身心靈，一起到瑞穗接受大自然的溫泉洗禮吧，是全台唯一含有鐵質的碳酸鹽泉喔!

還可以順遊小天祥、吉蒸牧場、玉里松浦天堂路及客城鐵橋，感受縱谷大地的魅力呢!

第 1 天

小天祥 | 10 分鐘

小天祥

位於花蓮縣富里鄉台23線31號 吉拉米代部落中的小天祥

就好像仙境一樣，讓人不禁讚嘆這群山圍繞的小村莊呀

用空拍飛起來笑過更明顯，一層又一層的山，最愛這個通往東河的道路間連著山壁的山洞

主要是給人車通行用，一共會經過兩個!

走在台23線花蓮最南端的東富公路上，一路開往東河曲折蜿蜒，一側是陡峭的岩壁，另一側是幽深的溪谷，小山洞-石門是經由人工穿鑿的喔!

吉拉米代部落，呈現有點梯田的地形滿滿金黃的稻浪有夠療癒

我們有嘗試從開這段東富公路前往東河，但開起來真的蠻遠的，底端可以通到東河山上，中途會經過小馬隧道可以稍作停留

富鄉咖啡食堂 | 1 小時

位於富里鄉中的富鄉咖啡食堂，餐點選擇多樣豐富

從小天祥下來後到這裡用餐是順路，而且富里產稻米，可以想像他們套餐米飯肯定很美味呀!

我們平日去人還不少呢!!!連當地居民都會到此用餐

主要以義大利麵、米食套餐、咖哩為主

我們選擇

豬排咖哩

泰式椒麻雞

餐點表現中規中矩，但在鄉下已滿足呀!!!!

花蓮縣富里鄉中山路179號

每日11:00–14:00、16:30–20:00(周一公休)

安土堀咖啡（Antuku Coffee) | 1 小時

安土堀咖啡（Antuku Coffee)

有一種無限暢飲的感覺，但一般都是說喝啤酒無限暢飲

這次居然讓我們碰上無限暢飲的手沖咖啡，只要100元!!!!!!!!!!!

安土堀咖啡有一號店及二號店，一號店今天是老闆的徒兒幫我們手沖

主要以淺焙為主的手沖咖啡，坐在吧檯看著老闆手沖真的是有夠療癒

還會和你聊天，你也可以問她很多關於咖啡的知識，都很有趣呢

另外我們還點了一杯拿鐵也是100元，非常的好喝，推薦一個人選手沖一個人選拿鐵

這樣就兩種都能喝到了!另外也有在販售豆子喔!有興趣的不妨在富里鄉稍作停留吧

地址:花蓮縣富里鄉4鄰14-1號

營業時間:二三四五六 8:00-17:00 日8:00-16:00(周一公休)

山下的厝溫泉民宿 | 1 小時

花蓮瑞穗的溫泉是全台唯一含有鐵質的碳酸鹽泉喔!!!!!!!水色偏黃且混濁，一開始出水時是清澈的

因為含有豐富的礦物質，當泉水靜止不動後，會在水面形成油狀，再變成白色的懸浮物，

不要小看這白色的懸浮物，就是礦物質結晶呢!一開始還真的會被混濁的水質給嚇到(知識太淺薄啦!!!!

這些礦物質大家都叫他溫泉花，換個想法，突然覺得漂浮在水面的懸浮物很美呢!還真的像花一樣，又有點像白色雪片，因為水色混濁又稱為黃金湯

主要含有鈉、鉀、鈣、鎂、鐵，其中鐵的味道真的好明顯，一開始真的有點不太習慣

但這些都是幫助身體神清氣爽通體舒暢的重要成分呢!可以促進血液循環、恢復疲勞及改善肌肉痠痛喔!

整棟建築是我愛的清水模簡約水泥感的風格

溫泉區每個房內都有室內池，另外也有提供室外池，整個充滿濃厚的日式氛圍

但室外池只有每天晚上七點到九點才會放水喔!

一棟樓一層是兩間房間，彼此相隔一段走廊的距離，完全不用擔心會有吵雜的問題，隱私感非常的足夠!!!!

泡湯的部分設置在室外，能感受到花蓮瑞穗大自然的氣息呀

窗外滿滿的樹林，旁邊還有條小溪流富源溪，邊泡湯邊聽著溪水的聲音真的很放鬆呢

是大自然的聲音喔，如果喜歡也可以到旁邊的虎頭山步道走走

早餐的部分可以自由選擇用早餐的時間，我們選擇的是早上九點用早餐

是手做三明治，藍莓鮮奶酪、紅豆湯、水果及自選飲品(我們選擇鮮奶及鮮奶咖啡)

真心推薦大家可以到瑞穗泡湯，瑞穗火車站附近泡湯的民宿選擇非常的多呢

瑞穗山下的厝溫泉民宿

官網:https://www.sunshinehotspring.com/

我們是在官網直接預定

官網價格雙人房平日是4000元、假日是4700元，四人房平日是5450元，假日是6500元

入住時間為下午16：00~20:30辦理住宿登記，退房時間為上午11：00。如需延遲退房時間將酌收每小時NT200元費用。

地址:花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號

海越魚行日式居食料理 | 1 小時

海越魚行日式居食料理

住宿在瑞穗的民宿晚上泡湯不知道要吃甚麼嗎，那選擇這間就對了

好吃、新鮮、cp質高，我都還想說台東市區居然沒有一間能像瑞穗的這間日式料理一樣有這麼鮮的日式料理店呢!!!!!!!

難怪大家都說最好開店就要到，也不要太晚，不然連平日都要等喔!裡面桌數大概可以容納20人左右而已，連當地人都會去吃這間

如果人多超推薦點牠們的火鍋，我看6人以上的客人都有特別點它們的火鍋來吃

我們因為只有兩個人就選擇了單點握壽司及烤物，即使沒點火鍋還是激推要點他們的綜合味噌湯

料豐富到會飽到不行呢!!!!

比目魚鰭邊握壽司120

焦糖鮭魚握壽司110

花枝握壽司60

綜合刺身丼飯250元 鮭魚肚超新鮮之外，比較特別的是有海菜呢!!!!

鮪魚、旗魚也都超鮮超大塊!cp值高到不行

明太子焗烤櫛瓜110 這我就覺得偏貴，可點可不點，改點生魚片握壽司會更滿足

綜合味噌湯100元 超大一碗，必點!!!!!!!!!!!!!

花蓮縣瑞穗鄉中華路73號

每日11:00–14:00、17:00–21:00(周一公休)

老田庄台灣楊桃汁 花蓮瑞穗店 | 1 小時

就在海越魚行日式居食料理附近

推薦可以喝

懷舊楊桃汁 35 鹹甜鹹甜的感覺

楊桃柳丁 50 偏甜

泡湯喝一杯很舒爽呢!

花蓮縣瑞穗鄉國光北路26-4號

每日09:00–21:00(周三公休)

第 2 天

吉蒸牧場 | 1 小時

吉蒸牧場

本來是有可愛動物區的，因為在整修所以暫時沒有開放喔

不過還是可以到吉蒸牧場喝他們的新鮮鮮奶，不用門票錢呢

還可以在他們的用餐區享用各種鮮奶製品料理

最特別的是有鮮奶火鍋

甜食我推薦吃鮮奶冰淇淋和鮮奶酪，純鮮奶的香氣真的超濃郁

鮮奶炸饅頭也很推薦喔!!!!!!!!!!如果喜歡濃郁一點的則可以選擇蒸的鮮奶饅頭

花蓮縣瑞穗鄉中山路三段230號

038875588

https://www.pulemilk.com/

網站上有販售各種鮮奶喔

https://www.facebook.com/jjfarm1987.tw/

玉里松浦天堂路 | 1 小時

台東池上有天堂路

玉里也有一個松浦天堂路

但比較少人知道這裡!!!!!!!!!!!如果有經過一定要停下來走走的阿

不過和池上的差別是這裡的地形非常平，拍照拍不出高低起伏的感覺

視覺上效果沒有池上天堂路這麼美

但用空拍的效果就非常好，稻田的顏色因為收割以及熟成度有不同，就好像拼圖一樣可愛!

幸運的話還會看到耶穌光喔!!!

記得不要把車開進天堂路裏頭，停在外面的大馬路，因為路非常狹窄，停裡面會妨礙到農作的人喔

搜尋:玉里松浦天堂路

客城鐵橋 | 10 分鐘

每年的1-2月間休耕期玉里客城鐵橋下的稻田會種滿油菜花海

和金針花一樣像是金黃色彩為大地增添了生氣

記得查好火車時刻表，確認火車經過的時間就可以拍攝到火車、鐵橋及花海的畫面了！

或是現場如果有攝影團看他們嚴正以待就知道火車要來啦！

連拍的效果很不錯呢，為這個畫面拍攝了gif動圖

導航：23.3197844, 121.3096518（我們約略是在橋下這個位置）稻田間的小路可以停車

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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