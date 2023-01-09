別只知道三層坪！宜蘭「這處」的落羽松也超美，「整排落羽松＋湖面倒影」免費拍到飽

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 5 個景點，其中包含 蘇澳七星嶺步道、思村路1之2号、灣坑頭山。 時序不知不覺來到 11 月底了，今年心血來潮，決定抓住 2022 年「芒花季」的尾巴，帶阿美登上草嶺古道，飽覽山上一整片銀色浪海。那裡除了芒花之外，也有我很嚮往的一大片草皮，可以遠眺龜山島、福隆海水浴場，還可以賞牛。就這樣，一趟突如其來的旅行，我們說走就走！

2022-12-24 14:30