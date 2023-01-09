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別只知道三層坪！宜蘭「這處」的落羽松也超美，「整排落羽松＋湖面倒影」免費拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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全台瘋落羽松！12月到2月是最適合欣賞落羽松的季節，不少落羽松秘境也被一一挖出。這次再推薦宜蘭一處絕美賞松點，拍好拍滿都不用錢，大自然美景一覽無疑。春節連假也即將到來，快快排進走春行程裡吧！

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預約不到三層坪不要緊！部落客ㄚ欣走訪宜蘭一處欣賞落羽松好景點─「蜊埤湖」。「蜊埤湖」位於員山福園旁，因由高處眺望湖面形狀類似蛤蜊打開的樣子而得名，延綿湖畔種植整排落羽松，只要到了秋冬之際便會逐漸由綠轉紅，映入眼簾美不勝收。

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綠、黃、橘三色落羽松倒映在湖面上，就像置身國外美景、浪漫偶像劇中。部落客ㄚ欣也貼心叮嚀，因蜊埤湖緊鄰員山福園，是一個很有靈氣的地方，如果對此忌諱則避免前往喔！

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員山蜊埤湖

地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路27號 (宜蘭縣立殯葬管理所公墓)

入園費：免費

停車場：落羽松後方有免費停車場

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