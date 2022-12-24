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抓住秋末「芒花季」！ 三天兩夜宜蘭行 歐風浪漫古堡美翻、私藏寵物友善餐廳好吃又好拍

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-我是女友陳阿容

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 5 個景點，其中包含 蘇澳七星嶺步道、思村路1之2号、灣坑頭山。

時序不知不覺來到 11 月底了，今年心血來潮，決定抓住 2022 年「芒花季」的尾巴，帶阿美登上草嶺古道，飽覽山上一整片銀色浪海。那裡除了芒花之外，也有我很嚮往的一大片草皮，可以遠眺龜山島、福隆海水浴場，還可以賞牛。就這樣，一趟突如其來的旅行，我們說走就走！

第 1 天

蘇澳七星嶺步道 | 2 小時

#基本說明

宜蘭縣蘇澳鎮的七星嶺步道，全長約 4.8 公里，有東、西兩個入口。我們這次從東入口上山，東入口位於蘇澳冷泉的售票亭旁，需爬 1300 多個階梯才能登上「七星嶺」。這次爬完的感覺是，這條步道整理的很乾淨、好走，不會像部分原始林蔭步道那樣，遇到大小不一、高低差極大的階梯，走起來相對輕鬆。

另外，這座山有一個很大的特色就是每 100 公尺都設有里程樁，還有多座涼亭和休憩平台，依高度分別命名為「一星觀泉」、「二星觀澳」、「三星觀山」、「四星觀樹」、「五星觀港」和「六星觀海」，讓造訪的民眾能隨時歇歇腿、吹吹風，往東俯瞰蘇澳港、北方澳和南方澳的漁村風光。

不過，因為爬了文發現六星距離七星之間，還有一大段距離，是一個需要下切再上攀的路途，考量時間的關係，我們只爬了一星到六星，但六星就已經有景觀平台可以休憩看景，超級棒的哦！因為整體難度不高，風光不錯，我覺得是 CP 值相當高的觀景步道。

#怎麼前往

用 Google Map 導航蘇澳冷泉停車場，這裡是免費的停車場，可以直接駛入停車。接著往冷泉公園的方向不斷走，就可以看到冷泉旁，有告示牌指示一條往上的步道寫著「七星嶺」，不用懷疑就是那裡了！

#寵物友善

這條步道長僅約 4.8 公里，我覺得帶狗狗走很適合，不會消耗過多體力，也都有可以休憩的地方；唯一要考量的就是，若和我一樣從東入口上山，會遇到 1300 多階階梯，如果關節比較差、或是體力不佳的人或毛孩，還是需要自行斟酌一下。

📍導航：蘇澳冷泉停車場

🐶：牽繩、簡單放風可

思村路1之2号 | 1 小時

#簡介

1之2号位於宜蘭蘇澳鎮， 一直是我的口袋名單。整塊地以前都是養殖魚塭，後來慢慢填池，才成了現在的樣子。三年前，這家店是老闆父親用來度過「退休生活」的熱炒店，但生意太好，過得不像退休生活後，決定把這塊地交給在酒吧工作 10 年的年輕老闆，現在我們所見到的小巧精緻的玻璃屋餐廳，便在此誕生了！

#戶外

整個園區內，有能夠乘涼的大樹，還有前方庭院，戶外有自然生態魚池、鵝與鴨悠然游在池塘裡。四周種滿植栽，從裡頭望外是被綠包圍的靜謐世界，讓人彷彿來到一個隱世獨立的私房小景點。一頓酒足飯飽後，可以到後院走走看看，也能坐著放空，等待天空暈染出昏黃色調、順應聖誕節的到來，店家還布置了聖誕樹，非常有情調，是跟好友、情人來一場浪漫約會絕佳地點。

#室內空間

餐廳內空間不大，走的是簡潔的工業風，用許多觀葉植物點綴空間。最讓人喜歡的是餐廳的大面玻璃窗，外頭的好景色一覽無遺，隨著午後的陽光折射，輕易就仍營造出很棒的用餐氛圍。店內桌數不多，但桌距很夠，覺得用餐品質相當不錯。我們用餐當天，許多人和我們一樣是預約前往，建議大家如果有心前往，一定要事先預訂，以免向隅。

#餐點品項

乘著蘇澳地理位置之便，提供新鮮澎湃的海鮮義式料理，餐點上桌讓人眼睛為之一亮；每項的選擇不多，但依然讓人有選擇困難。

我們點了：

*馬賽瘋狂海鮮麵 400 元，配料有小卷、海蝦、蛤蠣，它的主要醬汁為「搞剛干邑蝦殼醬」，超級好吃。我自己查過，發現干邑是一種白蘭地，我猜是醬汁有用這種成份來提味，拌入義大利麵後，不會搶走新鮮食材的主角光環，但卻巧妙的去除了海鮮的腥味、大大增加甜味，超級推薦！

*馬賽海鮮大爆發 400 元，這一道也好吃，海鮮一樣是極為澎湃，披薩上直接放一大隻新鮮脆蝦，搭配煙燻鮭魚、海釣透抽、蛤蠣，吃得相當過癮（披薩一桌限點一個，現點現做，需要時間等待）。唯一我自己主觀感受，莫札瑞拉乳酪味道太過濃厚，我會有點害怕（但這應該愛的人會很愛）。

📍導航：7-11 振盟門市

地址：宜蘭縣蘇澳鎮思村路 1-2 號

＊（請勿直接把車開入店家，記得把車停在 7-11停車格或周圍白線，再沿一旁小路走去，路邊有指引告示，很好找。）

🐶：寵物友善，戶外＆室內均必須要有牽繩或推車

⏰：12:00 - 19:30（每周一、二公休）

第 2 天

灣坑頭山 | 1 小時

11 月到 12 月的秋冬時節，是草嶺古道最美的時刻，沿途成群的芒草隨風搖曳，在陽光下發出閃閃金光，多麼誘人，因為被網路上這景象給吸引，加上草嶺古道是台灣目前僅存前清所遺古道之一，我開始認真規劃一趟芒花季行程，想帶阿美一起完成這一趟里程碑！

這一趟啟登前，其實對於草嶺古道整條路線不是太清楚。查看山友的部落格，大致知道草嶺古道可以走到桃源谷、也曾看到有人分享「灣坑頭山」在草嶺古道路線上；雖然知道這些事，其實理解上是零碎且混淆的，而且對於點與點之間的順序、各點之間要走多遠、要走多久，其實都沒有太明確的想法。所以這一趟行程，會走到灣坑頭山，其實是意外達成的一個小小成就，於是決定分享給大家。

#基本說明

灣坑頭山位於貢寮和頭城交界，海拔 616 公尺，是一座小百岳 #082，二等三角點 #1181，連接了「桃源谷大草原」與「草嶺古道啞口」，視野良好，是北台灣知名的賞芒聖地之一。如果想從大里車站到桃源谷，就一定要從這條步道通過。

剛剛抵達草嶺古道啞口，就能看見一座超大的觀景台，一面能見到層層山巒，另一邊是遼闊的海域，龜山島近在眼前，還沒踏上桃源谷步道，就已經被此處的美景黏住了。不過，也好險我們有努力提起腳步繼續前行，沿途的泥坑、牛隻、小草原和連綿的山稜接連上陣，再加上午後的山嵐飄渺，真的有讓人置身高山的錯覺。

#怎麼前往

本次健行順序：大里遊客中心→大里天公廟→護管所（客棧）→觀景亭→客棧遺址→啞口觀景亭→轉往桃源谷步道（草嶺線）→灣坑頭山。

由於我們沿途帶著阿美有一邊拍照、錄影，還停留吃了個午餐，從早上 8:00 起登，原途折返回到大里天公廟時，也已經 15:00 了，大約花了 7 個小時，雖然這條步道沒有急上急下的陡坡，但難度走起來還是不簡單，建議平常沒有健行習慣的人，要斟酌一下自己的體力。

#寵物友善

我覺得環境很美，爬山時遇到的山友也都超級友善，會稱讚阿美很厲害、有的也會替阿美留下影像！不過，要提醒大家，草嶺古道沿途有非常多的階梯，加上走到上面沒有防風林後風會很大，若是晴天的話會很曬，務必要替狗狗準備足夠的水分、太陽眼鏡等用品，並且要斟酌狗狗的體力情形前往！

📍導航：大里遊客服務中心小型車停車場

地址：261 宜蘭縣頭城鎮

🐶：牽繩 ok！

法國小古堡民宿 | 20 分鐘

太夢幻了！這根本是來自歐洲鄉村的古堡吧！！！

入住這裡的我，彷彿來到迪士尼當起了公主一般🥰

✿ﾟ戶外環境

法國小古堡民宿，座落在宜蘭五結的鄉間田野，四周被田園所包圍。別出心裁的建築，讓它一眼就能被看見，尤其那座小小尖塔，會讓人直接沈浸在童話故事裡的場景，無限夢幻。由外往內走，首先會見到前棟矮建築（那裡是享用早餐的地方），接著會看到荷花池旁，有一座盪鞦韆，幸運碰上晴空萬里的宜蘭，怎麼能不來盪個鞦韆，緬懷童年時期的回憶呢！隨著車子緩緩駛入這座小小莊園，兩旁的落羽松，把建築點綴得好浪漫，一花一樹木，全都恰到好處。

⁡✿ﾟ室內公共空間

見到我們的到來後，穿著符合這裡溫柔氣息，且親切有禮的管家引領我們進門。推開門的一剎那，才是我震懾的起點，你絕對不會相信台灣能有一個地方，能把法國氣息這般的重現，一磚一瓦，舉目所見的燈具、桌椅、餐具，每一個品項都能氣質脫俗。一問之下才知道，原來這全都是老闆夫妻倆人，過去數年旅歐時，陸陸續續帶回台灣家居用品。能把時代感、空間感重新塑造呈現得這麼美好，若非美感極佳，大約也做不到。

✿ﾟ房型

我本來預定的是「寵物雙人房」，平日價格為 8800 元，是小閣樓房型，帶毛孩不需要額外加價；不過很幸運的是，抵達當天闆娘竟然主動幫我們升級，入住「城堡雙人房」，雖然房價相同，但看起來房間比較大，而且精緻無比，一看就是夯到不行的房型，只能心懷感恩的入住❤️

房間空間非常寬闊，磚花、雕花襯托這裡的優雅，床鋪極大而且支撐力很夠、非常舒服，浴室是用浴缸做乾濕分離，備有免治馬桶。另外，戶外也有一座小小陽台可以向外望去，光線分布非常好，正好是日出時光線照進來的角度，早點起床可以看到美翻天的日出！！

而且房內一樣是細節滿滿，對老闆一家來說，法國有不同凡響的意義。這一點從他們在疫情前常常前往法國可以得知；而我在房間內，也處處可見好多關於法國的細節（雖然不知道是不是巧合）。例如：房內牆上掛的畫作是艾菲爾鐵塔、是聖心聖殿、是亞歷利山大三世橋，這些都是巴黎的經典景點。再比如，鑰匙上掛著的鑰匙圈是艾非爾鐵塔、或者房內的備品是準備來自普羅旺斯的歐舒丹，如果這些都是經過思考而後決定的，就會覺得真的好用心呀！

✿ﾟ下午茶/早餐

早餐品項滿用心，麵包、沙拉、蔬菜、蛋、肉品、馬鈴薯塊、茶類全都有，吃起來豐盛而且飽足。但比起下午茶相對比較簡單、也比較看不出和其他民宿的區別。

至於下午茶，是需要付費預定的，雙人份要價 1800 元，看起來不是太便宜。不過，吃到的當下，那個感受依然讓我留下深刻的印象。前往的時節，剛好碰上草莓季，我收穫了這輩子至今吃到最好吃的草莓塔！尤其塔皮實在太驚艷了，我把草莓和醬的部分吃掉，請阿美拔也品嚐一下塔皮（他平常不吃草莓、也不吃塔上的霜類或奶酪），他一吃塔皮驚為天人，竟然要我去問闆娘可否再單點。

後來，我們和闆娘聊了一會，才知道原來他們家的甜點，都必須當天現做，加上闆娘過去長年都會到法國進修做甜點，我的媽呀！吃起來真的太強了！都不知道該不該稱讚他們是「被民宿耽誤的甜點店」了（兩個部分都很強，好像很難得到一個好的說法😂）後來隔天吃早餐時，非常感動闆娘真的有再幫我們製作一個草莓塔，住宿的那一天，認真被滿滿的幸福感包圍❤️

✿ﾟ服務感受

闆娘是少數我見過氣質滿分，真的可以用溫文爾雅來形容的美人，雖然如此卻一點都不會有距離，非常親切而溫暖。而老闆則是充滿活力、非常有禮貌，體貼的照顧入住的我們的感受，讓人有賓至如歸的感受。

✿ﾟ毛孩清潔費：無。

接受小型寵物（還請個別私訊詢問）

公共空間毛孩不落地（充滿各種古董的空間，想必爸媽們也不想談賠償事宜吧🤣）。

第 3 天

ㄊㄡㄊㄡ來 有溫度的生活小販所 | 1 小時

#說明

ㄊㄡㄊㄡ來位在宜蘭的冬山，是我意外看到部落客分享的小餐館＆民宿，覺得非常可愛，立刻收入口袋名單內！整體來說，很喜歡ㄊㄡㄊㄡ來的空間與氛圍感，老闆夫妻非常親切有禮，總是笑臉迎人，相處起來讓人覺得很舒服，用心的經營，讓人有回家的感覺。先說結論：這樣美好恬靜的地方，希望大家都能ㄊㄡㄊㄡ來！

#戶外

由外往內望去，立刻能感覺庭院綠意滿滿，除了有落羽松之外，還有一些松樹點綴，店門口放一部早期的鈴木機車，形成一座日式的庭院風格；而建築本體，翠綠的藤蔓攀成了天然的網美牆，雅緻到不行。要特別提醒大家的是，ㄊㄡㄊㄡ來的庭院內，有老闆養的「龜兒子」，所以入內後要記得把門帶上，避免小烏龜偷偷溜走；此外，如果和我們一樣帶毛孩前往，也務必要自己注意小心。

#室內空間

一樓的營業空間，充斥古物童玩，會勾起人們很多回憶，除了收音機、舊電視機、公共電話、公賣局吊牌、舊機台、大小模型、酒杯酒瓶，各式小物加起來應該有上千個了，完全無法想像老闆怎麼蒐集的，真的是太厲害了。用餐的空間很舒服，桌距很大，用餐起來像在家裡一樣舒服，二樓以上則是老闆的私宅及民宿（這是當天用餐才知道的）。

#餐點品項

在這樣的環境裡，我覺得餐點價格都相當合理。

我們點了鹹食：

* 雞情套餐 270 元，雞腿排套餐，內含蛋沙拉、蔬菜、湯品、吐司、水果，品項非常豐盛，吃起來超級飽足。

* 老黑醬干炸麵套餐 220 元，亦即炸醬麵，味道不是非常濃烈那種，不過吃起來甘甜、鹹香，是會讓人想一口接著一口吃下去的醬，同上是套餐形式。

其實這裡最厲害的好像是甜點，但當天吃太飽了，所以就沒有點，非常可惜，期待下次前往要再去品嚐一波！

#寵物友善

老闆態度非常好的告訴我，他們也喜歡毛小孩，但因為室內有地毯，擔心毛孩會想要上廁所、做記號，所以規定毛孩不落地哦！

📍導航：ㄊㄡㄊㄡ來

地址：269 宜蘭縣冬山鄉永興路二段 91 巷 62-3 號

🐶：室外牽繩可落地（有陸龜務必注意）；室內必須有推車

店家只收現金，轉帳亦可。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：三天兩夜宜蘭行！抓住秋末「芒花季」尾巴 ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ 私藏寵物友善餐廳好吃又好拍、美翻歐風浪漫古堡狗狗也能住！

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