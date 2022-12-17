打卡聖地＋1！「壯圍沙丘地景藝術節」－駐地藝術創作、創意市集、秋冬旅遊好去處

2022壯圍沙丘地景藝術節；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

第四屆「2022壯圍沙丘地景藝術節」於10月開幕後，在沙丘音樂會、創意市集及自行車輕旅等活動下已超過3000名遊客參與，本次活動以「耕夢造舟，愛無限」為主題，來呈現宜蘭的在地氛圍與密不可分，也藉由藝術節表演者、設攤的在地小農與來自宜蘭及全台藝文工作者呈現了宜蘭與壯圍最美好的一面，同時園區創作地景作品及相關活動也將持續到明年2月28日，也讓宜蘭壯圍的旅遊行程更具吸引力！

壯圍十八島現場設攤；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

音樂會現場熱情民眾；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

駐地藝術創作本年度的3組藝術家達耐.達立夫、黃錦城、杜瓦克.都耀與陳淑燕，在園區創作地景作品已成為壯圍生態園區新興網美打卡景點，作品也持續展出至2023年2月28日中，希望透過藝術作品帶領民眾用生活看地景與藝術文化之美，並體會藝術美學即是生活不可或缺的一環。

藝術家黃錦城的藝術作品–蓽路藍縷；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

藝術家陳淑燕及杜瓦克都耀作品–漂浪之舟 希望種子；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

藝術聚點今年首次辦理的「藝術聚點」活動邀請在地8個藝文空間，分別是壯圍的「牛頭司-耕牛小學堂」、「木予田商行」、「嶼伴書間」、「壯圍十八島」、「路邊烤肉x圍食堂」、「廢墟餐廳x葛瑪蘭漂流木藝術學校」、頭城老街「蘭城巷弄有限公司-金魚．厝邊」、宜蘭五結鄉農會倉庫的「利澤國際偶戲藝術村」等，也將在音樂會結束後也持續提供多樣結合在地遊程、藝文與美食體驗的手作活動與講座活動體驗，歡迎大家來跟著宜蘭與壯圍達人參與在地藝文遊程、跟著藝術家的創意之手來場手作體驗、或是感受壯圍獨特的物產與農事手作、亦是影像達人引導享受影像與空間帶來的魅力，或世界偶戲的表演介紹，都能讓人在壯圍沙丘地景藝術節內享受滿滿藝文氛圍。

2022壯圍沙丘地景藝術節各藝術品地點；圖片提供／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

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編輯／蘇琨峰攝影／東北角暨宜蘭海岸國家風景區

欣傳媒