宜蘭早午餐懶人包！網羅超夯經典台味、寵物友善美食和健康日式飯糰

宜蘭美食多！我們先前曾分享過各地的早午餐，這回終於要來介紹每逢假日就會湧進大量人潮的宜蘭，這裡有清爽健康的日式飯糰、能和毛小孩一起享用餐點的餐廳，還有無招牌但總是大排長龍的人氣麵店等等。接下來，趕緊跟ReadyGo一起細數專屬於當地的美食好味道吧！

向陽早午餐

位在宜蘭市區的民族路上，你會發現一棟相當有質感的兩層樓的清水模建築，這是由老宅改建而成的「向陽早午餐」，店家打造舒適又有設計感的氛圍，提供班尼迪克蛋、普羅旺斯香料雞腿、軟法酸辣蝦、白酒里肌肉、醬燒鰻魚飯糰、和風牛肉飯糰等豐富選擇，且餐點皆附沙拉、紅茶或美式咖啡，整體來說份量十足又健康美味！

圖／IG@cala216________

圖／IG@cala216________

【向陽早午餐】店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市民族路248號

電話：03 936 6139

火生餛飩麵店

熱愛銅板小吃的讀者請注意，神農路上這家沒有招牌，但卻是宜蘭在地人都推薦的「火生餛飩麵店」，可是非常值得一試！火生餛飩麵店販賣餛飩麵、魚丸麵、麻醬麵、醬油麵、乾米粉、乾粿仔等麵食，很多人一來都是直接點他們家的麻醬乾麵搭配餛飩魚丸湯，再切一盤粉腸、空心油豆腐和豬頭肉，用溫暖而樸實的古早味開啟美好的一天。

圖／IG@expelchuchu_travel

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【火生餛飩麵店】店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段3號

電話：03 935 8140

樂多廚房 Happy More Brunch

如果帶著毛小孩一起到宜蘭旅行的話，不妨參考員山的寵物友善餐廳——樂多廚房。樂多廚房店內有許多乾燥花點綴，帶有一些浪漫優雅的氣息，而餐點的部分要依序選擇麵包、主食和沙拉醬，而麵包提供五穀雜糧堡、起司軟法、貝果、可頌、香鹽麵包以及牛奶哈斯，主食則有鮪魚沙拉、西西里雞排、普羅旺斯燻雞、香煎嫩雞排、和風醬燒豬肉、日式酥炸魚排等等，至於攜帶的寵物可落地，但以不影響其他客人為原則喔。

圖／IG@guabao1020

【樂多廚房 Happy More Brunch】店家資訊

地址：宜蘭縣員山鄉溫泉路95-3號

電話：0983 806 598

阿德早午餐

在五結鄉的「阿德早午餐」，有著傳說中賣完就吃不到的半熟蛋滷肉飯！店家提供的品項簡簡單單，油飯、滷肉飯、乾麵和湯類及小菜，而店內幾乎每個人都是一碗滷肉飯或油飯加上半熟蛋，喜歡吃辣的人還會加上老闆特製的辣椒醬拌著吃，最讚的是把半熟蛋汁融入飯粒之中，絕對是讓你一口接著一口停不下來，超級開胃！

圖／IG@foodielife_wing

【阿德早午餐】店家資訊

地址：宜蘭縣五結鄉中正路三段159號

電話：03 965 1055

Leo’s Cafe’ 立歐廚房

喜歡吃貝果的朋友們，歡迎參考看看宜蘭市區的「立歐廚房」。立歐廚房的空間營造為溫馨舒適的鄉村風，提供由店家自製的貝果、佛卡夏、雜糧麵包和自家烘焙咖啡。而早午餐時段可以選擇搭配魚排堡、牛肉堡、燻雞堡或烤雞堡的貝果餐，另外還有法國麵包餐和美式鬆餅餐！無論從口感還是擺盤皆能看得出店家的用心，因此在網路上的評價一直很高。

圖／IG@andrea.hsu

圖／IG@andrea.hsu

【Leo’s Cafe’ 立歐廚房】店家資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市農權路三段1號

電話：03 933 1258

鐵公廠

鄰近羅東夜市一帶的鐵板吐司專賣店「鐵公廠」，其招牌為柔軟細緻的竹炭吐司，加上三星蔥和現切沙朗牛混炒而成的「鐵牛蔥蔥蔥」！而吐司裡頭除了蔥爆牛肉之外還有雞蛋、番茄和生菜等配菜，吃起來營養豐盛又美味，這也難怪小小的店面，每到假期經常有著絡繹不絕的人潮呢。

圖／IG@kb.eatogether

【鐵公廠】店家資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮公園路19號

電話：0985 647 387

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