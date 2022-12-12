快訊

高雄林園住宅遭連開6槍 抓到未成年槍手「年僅16歲」

徐巧芯下戰帖表態選2024立委 費鴻泰：王鴻薇還在補選

政府推薦註冊增11件食品遭禁輸 自行註冊反通過74件

美人魚出沒！聖誕打卡超萌主題咖啡屋、人魚實境秀及陸上見面會

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：遠雄海洋公園／提供
圖：遠雄海洋公園／提供

聖誕特製甜點－巧克力屋蛋糕。　圖：遠雄海洋公園／提供
聖誕特製甜點－巧克力屋蛋糕。　圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】搶攻療癒商機，在聖誕節前，花蓮遠雄海洋公園推出全新軟萌療癒的Ocean Friend系列，以粉嫩、Q版的可愛風格，溫暖造訪園區遊客的心；燈塔咖啡屋打造主題Ocean Friend咖啡屋，並攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM）推出限量飲品，除暖心飲品，加碼推出期間限定版的人魚實境表演，人魚們換上色彩鮮豔的魚鰭，一起迎接聖誕節。

▲遠雄海洋公園攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），推出專屬咖啡設備與咖啡豆限定飲品。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲遠雄海洋公園攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），推出專屬咖啡設備與咖啡豆限定飲品。　圖：遠雄海洋公園／提供

為迎接20週年，遠雄海洋公園攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），推出全台第一家在遊樂園內，採用星巴克專屬咖啡設備及咖啡豆，提供現點現做的新鮮咖啡飲品；為搭配聖誕節，Ocean Friend咖啡屋於12/5～12/30推出期間限定版的「太妃核果風味拿鐵」12oz，每年冬天品嚐太妃核果風味拿鐵是聖誕前後的儀式感，經典的濃縮咖啡結合絲滑的現蒸牛奶，與甜美的太妃核果風味糖漿，最後於鮮奶油上方撒上滋味香甜的太妃蜜糖碎片，是每年最期待的幸福滋味。另外，還有限量的經典款聖誕紅杯拿在手上，更凸顯聖誕氛圍。

▲12/5～12/30聖誕期間，推出限定版美人魚實境表演。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲12/5～12/30聖誕期間，推出限定版美人魚實境表演。　圖：遠雄海洋公園／提供

海洋公園於12/5～12/30，企劃聖誕期間限定版的美人魚實境表演，人魚們換上華麗的魚鰭，與美人魚（海牛）一起參加聖誕party；人魚們身著專業的魚鰭潛入水下，展示平行側游、平行仰遊、後翻360、美人魚泡泡、水中懸停等出色技巧，呈獻了高度專業而又異彩紛呈的表演。此外，每日限量一場的美人魚陸上見面會，更不能錯過，與人魚一起坐在夢幻大貝殼內，四周灑滿浪漫泡泡，想要更貼近美人魚互動合照的你，快把握時間。

無論是當天或當月壽星，海洋公園送12月壽星免費入園！12/1～12/31凡入園當天生日壽星，即可享免費暢遊；凡12月當月之壽星，壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費，需搭配一位同行者現場購買全票890元。

▲聖誕節慶餐點－「燻烤美國戰斧牛排」與「燒烤牛肩頰肋眼心」。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲聖誕節慶餐點－「燻烤美國戰斧牛排」與「燒烤牛肩頰肋眼心」。　圖：遠雄海洋公園／提供

遠雄悅來大飯店於12.24～12.31，《英倫西餐廳》由西餐主廚黃琦瑋精心規畫耶誕節慶限定餐點，精心準備六道美式鄉村道地風味，包括「耶誕花圈洋芋沙拉」採用小農紅皮馬鈴薯，輔以綠橡、綠卷、紅卷等生菜與食用花、草莓，淋上芥末籽沙拉醬提味；「維吉尼亞燻骨腿佐肉桂蜜汁醬」精選美國維吉尼亞帶骨火腿，以七星潭海鹽、刺蔥、丁香、八角醃製，低溫烘烤保留軟嫩肉質、鎖住肉汁，搭配肉桂蜜汁醬營造鹹甜風味。

「燻烤美國戰斧牛排」與「燒烤牛肩頰肋眼心」皆採用美國安格斯牛肉，搭配馬告、月桃葉等辛香料提味，以「超級烤爐」Beech Oven百萬夢幻烤爐高溫炭烤，呈現外部焦香、內層軟嫩的五分熟最佳口感與牛肉原味；「飄香慢烤火雞搭鳳梨蘋果醬」將鳳林老菜脯乾與根莖類蔬菜放入火雞肚，以瑞穗鳳梨、富士蘋果及新城檸檬調味，呈現酸甜果香、層次豐富的味覺，透過低溫慢烤的舒肥料理手法營造鮮嫩口感；「德式脆皮豬腳佐杜松子酸菜」將豬腳浸泡於杜松子等香料與芹菜、洋蔥等蔬菜熬製的高湯中，再以高溫油炸呈現絕佳脆皮口感。 美食、美景、樂園，加上一連串限定聖誕活動，歡樂溫馨的12月一起相約花蓮過節！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 公園 星巴克

延伸閱讀

《勝利女神：妮姬》的醍醐味？聖誕露菲事件被畫成牛頭人劇情 老婆是別人的形狀玩家卻興奮

Domani聖誕餐桌，遍嚐北中南義料理：羅馬人氣Gelato、百年酒莊餐酒搭，12/19起限期登場

幸福指數大調查花蓮榮獲雙冠軍 徐榛蔚分享施政祕訣

這麼可愛一定要看！雪白萌兔鑽進「台中歌劇院」煙囪 手刀捕捉陪大家過聖誕、跨年＋新年

相關新聞

美人魚出沒！聖誕打卡超萌主題咖啡屋、人魚實境秀及陸上見面會

【旅奇傳媒/編輯部報導】搶攻療癒商機，在聖誕節前，花蓮遠雄海洋公園推出全新軟萌療癒的Ocean Friend系列，以粉嫩、Q版的可愛風格，溫暖造訪園區遊客的心；燈塔咖啡屋打造主題Ocean Frien

宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃

愛吃甜點泡芙的朋友一定要朝聖！ 被網友譽為宜蘭最強泡芙的「匕匕泡芙專賣店」，終於在宜蘭市成立工作室了，有擺攤的日子，民眾可嚐到現點現烤外皮香酥、內餡濃郁的泡芙，看似簡單的原味、苦甜巧克力、雙餡3種口味

宜蘭新秘境！ 絕美落羽松「三層坪農塘」重新開放 梯田瀑布與落羽松交織成水漾美景

口罩令大解封, 12/1起室外不用戴口罩了!!!閒閒沒事, 看看一日遊的行程有沒有甚麼輕鬆好玩沒去過的。 诶, 宜蘭新秘境? 大礁溪「三層坪農塘」重新開放! 周邊種滿落羽松, 有如世外桃源, 龍潭湖

東台灣5大包棟民宿！海景小屋、南洋度假屋、夢幻玻璃屋的網美級獨棟villa民宿，包棟出遊就是Chill！

東台灣的宜蘭、花蓮、台東城鎮地區，擁有台灣西部人羨慕無比的偌大腹地，一棟棟網美級獨棟villa被群山、海濱、田埂、花海所包圍，例如黃綠稻田獨棟villa的宜蘭二十輪Villa、遺世孤寂海景小屋的花蓮侘寂 Wabi-Sabi、紅葉／瑞穗溫泉鄉豪宅的花蓮Momosa墨舍、0-99都旅遊友善的台東鹿野綺麗渡假村，以及超夢幻玻璃屋的台東天晴民宿；我在宜花東短暫有個家，一次只接待一組的絕美獨棟、包棟民宿，讓這一切正在發生！

雪山巨人+音樂小精靈！ 2022「冬戀蘭陽溫泉季」點亮礁溪 幻彩燈飾愈夜愈美麗

氣溫下降，正好泡湯！ 宜蘭礁溪熱鬧迎接「2022冬戀蘭陽溫泉季」，一連串表演、踩街活動、溫泉音樂會等，將於12/2至12/11熱鬧接力登場，而湯圍溝溫泉公園燈飾自即日起至2023/02/05，持續點亮

聖誕老公公換新裝了！ 12米高耶誕樹點亮「蘭陽歡樂迎耶誕」 首度12鄉鎮燈車遊行報佳音

邁入第三年的「2022蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈了，有12米高的耶誕樹、換新裝的可愛聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使等燈飾；更於今年首次達成縣內12鄉鎮皆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。