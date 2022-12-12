美人魚出沒！聖誕打卡超萌主題咖啡屋、人魚實境秀及陸上見面會

聖誕特製甜點－巧克力屋蛋糕。 圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】搶攻療癒商機，在聖誕節前，花蓮遠雄海洋公園推出全新軟萌療癒的Ocean Friend系列，以粉嫩、Q版的可愛風格，溫暖造訪園區遊客的心；燈塔咖啡屋打造主題Ocean Friend咖啡屋，並攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM）推出限量飲品，除暖心飲品，加碼推出期間限定版的人魚實境表演，人魚們換上色彩鮮豔的魚鰭，一起迎接聖誕節。

▲遠雄海洋公園攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），推出專屬咖啡設備與咖啡豆限定飲品。 圖：遠雄海洋公園／提供

為迎接20週年，遠雄海洋公園攜手星巴克咖啡服務（We Proudly Serve StarbucksTM），推出全台第一家在遊樂園內，採用星巴克專屬咖啡設備及咖啡豆，提供現點現做的新鮮咖啡飲品；為搭配聖誕節，Ocean Friend咖啡屋於12/5～12/30推出期間限定版的「太妃核果風味拿鐵」12oz，每年冬天品嚐太妃核果風味拿鐵是聖誕前後的儀式感，經典的濃縮咖啡結合絲滑的現蒸牛奶，與甜美的太妃核果風味糖漿，最後於鮮奶油上方撒上滋味香甜的太妃蜜糖碎片，是每年最期待的幸福滋味。另外，還有限量的經典款聖誕紅杯拿在手上，更凸顯聖誕氛圍。

▲12/5～12/30聖誕期間，推出限定版美人魚實境表演。 圖：遠雄海洋公園／提供

海洋公園於12/5～12/30，企劃聖誕期間限定版的美人魚實境表演，人魚們換上華麗的魚鰭，與美人魚（海牛）一起參加聖誕party；人魚們身著專業的魚鰭潛入水下，展示平行側游、平行仰遊、後翻360、美人魚泡泡、水中懸停等出色技巧，呈獻了高度專業而又異彩紛呈的表演。此外，每日限量一場的美人魚陸上見面會，更不能錯過，與人魚一起坐在夢幻大貝殼內，四周灑滿浪漫泡泡，想要更貼近美人魚互動合照的你，快把握時間。

無論是當天或當月壽星，海洋公園送12月壽星免費入園！12/1～12/31凡入園當天生日壽星，即可享免費暢遊；凡12月當月之壽星，壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費，需搭配一位同行者現場購買全票890元。

▲聖誕節慶餐點－「燻烤美國戰斧牛排」與「燒烤牛肩頰肋眼心」。 圖：遠雄海洋公園／提供

遠雄悅來大飯店於12.24～12.31，《英倫西餐廳》由西餐主廚黃琦瑋精心規畫耶誕節慶限定餐點，精心準備六道美式鄉村道地風味，包括「耶誕花圈洋芋沙拉」採用小農紅皮馬鈴薯，輔以綠橡、綠卷、紅卷等生菜與食用花、草莓，淋上芥末籽沙拉醬提味；「維吉尼亞燻骨腿佐肉桂蜜汁醬」精選美國維吉尼亞帶骨火腿，以七星潭海鹽、刺蔥、丁香、八角醃製，低溫烘烤保留軟嫩肉質、鎖住肉汁，搭配肉桂蜜汁醬營造鹹甜風味。

「燻烤美國戰斧牛排」與「燒烤牛肩頰肋眼心」皆採用美國安格斯牛肉，搭配馬告、月桃葉等辛香料提味，以「超級烤爐」Beech Oven百萬夢幻烤爐高溫炭烤，呈現外部焦香、內層軟嫩的五分熟最佳口感與牛肉原味；「飄香慢烤火雞搭鳳梨蘋果醬」將鳳林老菜脯乾與根莖類蔬菜放入火雞肚，以瑞穗鳳梨、富士蘋果及新城檸檬調味，呈現酸甜果香、層次豐富的味覺，透過低溫慢烤的舒肥料理手法營造鮮嫩口感；「德式脆皮豬腳佐杜松子酸菜」將豬腳浸泡於杜松子等香料與芹菜、洋蔥等蔬菜熬製的高湯中，再以高溫油炸呈現絕佳脆皮口感。 美食、美景、樂園，加上一連串限定聖誕活動，歡樂溫馨的12月一起相約花蓮過節！

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