雪山巨人+音樂小精靈！ 2022「冬戀蘭陽溫泉季」點亮礁溪 幻彩燈飾愈夜愈美麗

氣溫下降，正好泡湯！ 宜蘭礁溪熱鬧迎接「2022冬戀蘭陽溫泉季」，一連串表演、踩街活動、溫泉音樂會等，將於12/2至12/11熱鬧接力登場，而湯圍溝溫泉公園燈飾自即日起至2023/02/05，持續點亮礁溪，近期到宜蘭踩點的朋友，快列入口袋名單！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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今年蘭陽溫泉季以音樂、夢想為設計元素，在礁溪湯圍溝溫泉公園設有兩座身長9米、6.5米拿著樂器的雪山巨人，及手持各種樂器的音樂小精靈，往公園內走去，溫泉魚在空中、水中，大小巨人座落在泡湯池，燈飾幻彩裝置每晚5:30至11:00繽紛上映。

今晚(12/2)「祈水感恩禮暨感恩之夜」活動開跑，邀請美聲歌手王艷薇、梁文音獻唱，本週末12/4登場的「開幕踩街嘉年華」，能看見各式團體使出渾身創意裝扮，繽紛演出走上街頭，接下來一週間還有溫泉季的主題花車、偶車陪伴著大家「歡樂小踩街」。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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從部落客宜蘭ㄚ欣帶來的串精彩活動資訊，值得把握「溫泉美食旅展」消費5百元可兌換紀念品、消費滿2千元還可參加5星飯店住宿券、泡湯券等好禮抽獎活動，最後於12/10壓軸「溫泉音樂會」更能與金曲獎歌手JULIA吳卓源、原子少年Ozone等多位創作歌手同聚歡樂！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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2022冬戀蘭陽溫泉季

燈飾展示地點：湯圍溝溫泉公園

燈飾展示時間：2022年11月29至2023年02月05日，每晚5:30至11:00

地址︰宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段53號(奕順軒對面)

免費泡腳池開放時間︰8:00~22:30，每周二、五清池延至10:00開始

活動官網：www.yilanhotspring.com.tw

「2022冬戀蘭陽溫泉季」系列活動

▶『祈水感恩禮暨感恩之夜』 時間：12月2日(五) 17:30 於礁溪跑馬古道公園 邀請美聲歌手王艷薇、梁文音獻唱

▶『礁溪溫泉馬拉松』 時間：12月3日(六) 05:20 於礁溪國小

▶『開幕儀式╱噶瑪蘭靈泉』 時間：12月4日(日) 15:00 於礁溪溫泉路、健康路口

▶『開幕踩街嘉年華』 時間：12月4日(日)16:00-18:00 (12:00-20:00交通管制)

踩街路線：溫泉路→礁溪路→育才路→中山路→溫泉路 近50團參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體使出渾身創意裝扮，繽紛演出走上街頭，拉開2022冬戀溫泉季序幕。

▶『歡樂小踩街』 時間：12月5日(一)至12月9日(五)、12月11日(日) 19:00-20:00(17:00-22:00 交通管制)

踩街路線：仁愛路→德陽路→礁溪路 以熱情奔放的舞姿，伴隨著溫泉季的主題花車、偶車，在光影魅力下與民眾遊客一同狂歡。

▶『溫泉美食旅展』 時間：12月5日(一)至12月11日(日) 17:00-21:00 湯圍溝溫泉公園旁徒步區

民眾只要於溫泉美食旅展專區消費滿500元，即可至服務台兌換紀念品，且消費滿2千還可參加抽獎，獎項包含液晶電視、空氣清淨機、switch遊戲機、五星飯店住宿券、餐券、泡湯券、紀念品…等多項好禮。

▶『溫泉音樂會』 時間：12月10日(六) 19:00-21:00 礁溪溫泉路、健康路口

邀請金曲獎歌手JULIA吳卓源、原子少年『Ozone』、科幻女團 HUR及創作歌手『艾瑞』進行溫暖演出，用歌聲傳遞蘭陽溫泉季的溫暖。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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