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東台灣5大包棟民宿！海景小屋、南洋度假屋、夢幻玻璃屋的網美級獨棟villa民宿，包棟出遊就是Chill！

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圖／IG@nino__journey、IG@momosa149
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作者：Funliday

東台灣的宜蘭、花蓮、台東城鎮地區，擁有台灣西部人羨慕無比的偌大腹地，一棟棟網美級獨棟villa被群山、海濱、田埂、花海所包圍，例如黃綠稻田獨棟villa的宜蘭二十輪Villa、遺世孤寂海景小屋的花蓮侘寂&nbsp;Wabi-Sabi、紅葉／瑞穗溫泉鄉豪宅的花蓮Momosa墨舍、0-99都旅遊友善的台東鹿野綺麗渡假村，以及超夢幻玻璃屋的台東天晴民宿；我在宜花東短暫有個家，一次只接待一組的絕美獨棟、包棟民宿，讓這一切正在發生！



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宜蘭壯圍包棟民宿推薦 二十輪Villa 宜蘭館｜黃金稻田河畔villa



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當光線灑入房間時，整個人都安靜了下來；當走到鄰棟或隔壁房間串門子時，心情又是那麼自在愜意；座落宜蘭稻田與河堤之間，又被落雨松、泳池、木棧道和私人水池圍繞的水泥灰透天別墅群－二十輪Villa 宜蘭館，14棟villa各自獨立，互不打擾，可以兩人、四人、六人、八人包棟，甚至把14棟通通包下來，享受齊聚客廳、餐廳、廚房、電視電影影音系統的美好時光。每棟villa一共三間房間，一間四人房、兩間雙人房，包棟一次最多容納112位入住。



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宜蘭壯圍包棟民宿二日遊：

花蓮壽豐包棟民宿推薦 侘寂 Wabi-Sabi｜遺世獨立的海景小屋



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與太平洋的距離只有一線之隔，緩緩吹著海風，聽著海浪規律地拍打，躁動的思緒逐漸沉澱下來；許多旅人遠赴花蓮壽豐隱密的手作質樸小屋－侘寂 Wabi-Sabi，一壺茶、一席塌塌米，略帶歷史感的復古家具與擺飾，以及從臥床坐起身來直望大海的落地窗海景，構成了既花蓮又日系，既自然純樸又懷舊手作的獨一無二氛圍。一共兩間房間，都是雙人房，包棟一次最多容納4位入住。



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花蓮壽豐包棟民宿二日遊：

花蓮瑞穗(紅葉溫泉區)包棟民宿推薦 Momosa墨舍｜溫泉之旅麻將k歌嗨整晚



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下過雨後，遠方山巒雲霧繚繞，不用特地開車上山數小時，從台9線轉入瑞穗溫泉區約10分鐘，Momosa墨舍便能欣賞如水墨畫般的花東縱谷、紅葉群山與野溪風景。Momosa墨舍是一棟被高聳樹林環繞的現代化豪宅，高腳椅吧台區、柴燒壁爐、麻將桌、行動式KTV、山泉水浴池、露天戲水池，旅人也能加購預約太魯閣族主廚的烤雞、烤魚或牛奶海陸鍋料理晚宴，一次僅接待一組房客，共有4間雙人房，最多可入住12人。



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花蓮瑞穗包棟民宿二日遊：

台東鹿野包棟民宿推薦 綺麗渡假村｜大人小孩都友善的度假村



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尋找台東隱密度假感的家族旅行或三五好友，總會找到台東鹿野鄉間的綺麗渡假村溫泉別墅villa區，獨門獨戶，25-50坪的私人別墅空間內，都有引入碳酸氫鈉泉（俗稱美人湯）的半露天泡湯池和室內泡湯池，除此之外，也能到度假村的大泳池、水療池、兒童池、溫泉池、親子遊戲室、戶外溜滑梯或小沙坑，好好享受一下真正放鬆心情的度假時光！溫泉別墅均一戶即包棟，每戶均有2間雙人房，採獨立單人床或單人加大床，亦有樓中樓房型，共有49棟溫泉別墅。



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台東鹿野包棟民宿二日遊：

台東卑南包棟民宿推薦 台東天晴民宿｜被樹蔭包圍的夢幻玻璃屋民宿



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台東旅行最佳行程就是放空，而最適合放空的住宿地點，灑落戶外自然風光的夢幻玻璃屋，肯定首選中的首選。位於台東卑南的台東天晴民宿，打造純黑色系與純白色系的VIP雙人玻璃屋，房內只有1面牆，剩下3面都是玻璃窗，映入窗外的台東翠綠草皮風景，另也規劃慵懶沙發床、夜宵小酒吧的大玻璃屋交誼廳，留給旅人一個美好的台東之夜。共有2間雙人房、1間四人房，最多可入住8人。



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台東卑南包棟民宿二日遊：

天晴民宿相關旅遊回憶：你說藍色是你最愛的顏色台東藍｜海線就這樣玩

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