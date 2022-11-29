聖誕老公公換新裝了！ 12米高耶誕樹點亮「蘭陽歡樂迎耶誕」 首度12鄉鎮燈車遊行報佳音

邁入第三年的「2022蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈了，有12米高的耶誕樹、換新裝的可愛聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使等燈飾；更於今年首次達成縣內12鄉鎮皆有聖誕燈車遊行，為宜蘭帶來更加歡樂喜樂的祝福！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭縣政府「2022 愛在聖誕、愛在宜蘭」系列活動，今年於議會紅磚廣場上打造一座樹頂有著金黃閃亮星星造型的12米耶誕樹，換上新裝的10米可愛聖誕老公公，手提著滿滿一大袋禮物，兩隻圓滾滾的麋鹿坐在草地上，伴隨著吹著號角的8米高大天使和小天使，散播著無限歡樂的祝福，沿著紅磚道走到底，還有灰姑娘的夢幻馬車，千萬不可錯過。

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除了縣議會紅磚廣場外，各鄉鎮公所展開一連串的聖誕點燈活動接力，陸續於羅東中山公園前廣場(11/29)、宜蘭市民之森廣場(11/30)、員山鄉公所前廣場(12/01)、南澳鄉公所前廣場(12/05)、耕莘健康管理專科學校宜蘭校區(12/18)、頭城鎮公所前廣場(12/24)，讓各地宜蘭人民皆能體驗。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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宜蘭縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會、宜蘭縣全福關懷協會及台灣藝起發光促進協會一同辦理一連串聖誕感恩活動，特別值得的是首度完成了12鄉鎮燈車遊行目標，12/18至12/24從最南端的南澳鄉澳花部落到最北端的頭城鎮皆能全民參與。

部落客宜蘭ㄚ欣提及人車遊行的部分，增加了從臺北前來支援的重型機車隊、宜蘭體育會韻律體操隊，為紀念馬階博士來臺宣教150週年，特別邀請長老教會沿途唱詩歌，感念馬偕博士為臺灣的付出。此外亦邀請新住民與原住民穿上各國傳統服裝加入遊行的行列，一同慶賀聖誕節的到來。

12/3起每周還有一場「聖誕音樂晚會」，現場有摸彩活動，最大獎65吋電視，每場晚會都會抽出一台，12/25會抽出兩台，快快安排12月假期到蘭陽歡樂迎耶誕！

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【縣府聖誕燈飾】

時間：2022/11/28至2023/02/05，每晚五點半至十點亮燈

※聖誕樹燈光音樂秀時間：17:30、18:30、19:30、20:30、21:30

地址：宜蘭市中山路一段399號 (全家對面、宜蘭縣議會旁廣場)

停車：宜蘭縣議會停車場、宜蘭縣政府停車場

【聖誕音樂晚會】

摸彩券18:50發放

時間：19：00-21：30

12/03（六）員山鄉金山公園音樂廣場

12/10（六）羅東中山公園前廣場

12/17（六）宜蘭市民之森廣場

12/24（六）礁溪國小籃球場

12/25（日）宜蘭運動公園 體育館前廣場

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【聖誕燈車遊行】

12/18（日）大同 18:00開始→三星

12/20（二）南澳 17:00開始→冬山、蘇澳 19:00開始→冬山

12/21（三）羅東鎮 19：00-21：00 （人車遊行）

12/22（四）五結→壯圍→員山

12/23（五）宜蘭市 19：00-21：00 （人車遊行）

12/24（六）頭城 17:00開始→礁溪

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