美拍下午茶+開心擼貓！ 宜蘭壯圍全新After Coffee咖啡廳 欣賞田園風光，再來杯氣泡咖啡好愜意

宜蘭秋日旅行新景點來了！ 一間獨棟新開的田園咖啡廳座落在宜蘭壯圍，內部空間非常寬敞，加上一大片景觀窗戶，無論是從屋內窗邊向外看去，或坐在戶外，都能享受眼前一片開闊視野的田園風光，絕對是宜蘭悠閒下午茶好去處，快筆記！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

After Coffee目前只有供應甜點及飲品，在這可以喝到好喝的咖啡調飲，「琥珀咖啡」是衣索比亞水洗濃縮咖啡，再結合伯爵紅茶、牛奶，外觀呈現琥珀色的美麗漸層，飲用前要先攪拌，入口茶香在嘴裡散開，是非常順口的茶咖啡。「柑霖咖啡」衣索比亞水洗濃縮咖啡再結合檸檬汁、通寧汽水，成為清爽的氣泡咖啡。店內甜點則推薦「威士忌巧克力蛋糕」，吃得到淡淡的威士忌香與濃厚乳酪蛋糕，還提供芝麻馬卡龍、旭日烏龍茶捲等點心。

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琥珀咖啡(左)、柑霖咖啡(右)。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

店內有一般座位、矮桌沙發，最亮眼的就是一長排的長腳椅觀景座和大大玻璃觀景窗，可以坐在窗邊或戶外享受田園風光，室內和室外都能看見一樣的美景，走至後院還有戶外表演區，店家不定期會安排駐唱，戶外小吧台和鞦韆以及店家門口的落地窗鏡，都將成為網美首選美拍漂亮取景地！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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部落客宜蘭ㄚ欣搶先體驗並提醒大家，目前Google地圖上以地址搜尋結果不太正確，請直接搜尋店家「After Coffee」才導航的到哦。同時，帶著寵物入店內請記得牽繩，店家有兩隻漂亮的緬因貓，讓顧客可以賞貓、擼貓、開心陪玩，但需小心不宜摸貓咪屁屁喔。

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After Coffee 咖啡之後

時間：11:00-18:00，週日14:00開始

公休：星期二

地址：宜蘭縣壯圍鄉美福路48-42號 (地址導不太到，建議輸入店家名稱地標)

備註：低消為一杯飲品，有兒童椅，戶外要注意蚊蟲

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