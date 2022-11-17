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來趟暖呼呼的宜蘭輕旅行！ 海底情境設計 「礁溪溫泉燈花季」閃耀登場

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溫暖冬季，礁溪溫泉燈花季再度登場。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供
溫暖冬季，礁溪溫泉燈花季再度登場。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季」，礁溪鄉公所11/15於礁溪溫泉廣場啟動「2022礁溪溫泉燈花季」，今年以情境式的「海底總動員」概念作為設計構想，透過燈飾打造溫泉鄉特色街景，結合冬季旅遊泡湯的悠閒心情，增加光景藝術貼近民眾的趣味。

冬季至礁溪賞燈花外，也能享受著素有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，不妨來一趟暖呼呼的「礁溪溫泉輕旅行」吧！111年11月15日至112年3月1日在浪漫燈海下，越夜越美麗。

▲2022礁溪溫泉燈花季，自11/15～2023/3/1日止打造浪漫夜晚。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供
▲2022礁溪溫泉燈花季，自11/15～2023/3/1日止打造浪漫夜晚。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供

結合在地文化及創意光景，宣傳礁溪溫泉文化藝術，在礁溪「溫泉廣場」揭開暖呼呼且閃耀登場的「2022礁溪溫泉燈花季」，即日起展演至明年3月1日，每日傍晚6點至11點，今年燈花季點燈透過觸碰閃爍的「3D全彩風扇燈柱」來啟動點燈儀式，並邀請「旋舞炎」藝術團隊，透過光影結合現代舞、武術動作並融合雷射、LED互動科技藝術之結合，顯現震撼迷人的光影藝術之美。

▲來礁溪泡湯吃美食，一起感受迷人的光影藝術。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供
▲來礁溪泡湯吃美食，一起感受迷人的光影藝術。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供

今年主燈為藉由不同層次交疊的光圈打造出「全臺前所未見的泡泡光廊」，超過一層樓高度的「泡泡童話」矗立於礁溪溫泉廣場，藉由泡泡形狀打造礁溪溫泉魚吐氣的概念，更屬於礁溪湯泉暖呼呼的蒸氣上升的意象，看著繽紛炫麗的氣泡，如夢如幻的美景，幸福油然而生。溫泉廣場旁步道區則是「魚群迴廊」，意象以海生館為構想，打造一條海底隧道，魚群迴廊也意味著歡迎全國民眾再次回到礁溪，共同歡聚一年一度的溫泉燈花季。

▲全臺前所未見的泡泡光廊，絢麗奪目。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供
▲全臺前所未見的泡泡光廊，絢麗奪目。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供

來到「地景廣場」，透過不同投射燈光擴大地面光影，打造水流魚池的科技景觀，細膩條燈流入地面形成水池，拍照結束後還能在「地景廣場」享受礁溪最棒的美人湯泡腳。「迎賓廣場」為悠游自在的溫泉魚群，成群結隊一起歡迎來礁溪的嘉賓們，打造懸空透視光感，魚群以特色炫光材質製作，於白天仍具有炫彩妝點效果。「水景廣場」以星辰感的燈源搭配動態魚景，一旁還有宜蘭縣首座的七彩絢麗「幻彩水幕」光影藝術。

▲歡迎全台遊客到礁溪，感受暖呼呼冬季小旅行。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供
▲歡迎全台遊客到礁溪，感受暖呼呼冬季小旅行。　圖：礁溪鄉公所－觀光產業發展所／提供

礁溪鄉長張永德表示「2022礁溪溫泉燈花季」打造海底夢幻世界，在絢爛燈光下折射出五顏六色的光芒，使礁溪夜晚氣氛更具迷人。讓光結合藝術，讓藝術走入生活，歡迎全國的遊客來到礁溪感受暖呼呼的氛圍，共同歡聚，「2022礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季」。

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礁溪 溫泉 步道

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