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旅遊新亮點！東海岸觀光圈「東河大風吹」、「成功人．事」挖掘在地新體驗

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圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

祥銓農創沉香森林導覽與沉香DIY。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
祥銓農創沉香森林導覽與沉香DIY。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為擴大觀光圈品牌經營，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）在「東河大風吹」、「成功人．事」兩區域辦理旅遊踩線行程，活動除體驗東河在地業者合作開發的創新遊程，也走訪成功鎮上特色業者及2022年7月份全新開幕的成功海洋環境教室，透過踩線行程探索不一樣的旅遊玩法。

▲成功遊港體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲成功遊港體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處副處長高堂貴表示，透過與在地業者的攜手合作，觀光圈內已有多元旅遊模式，希望旅人來到東海岸可以駐足停、留深度體驗在地魅力。東管處從2021年起推動東海岸觀光圈區域合作、資源分享、夥伴關係，並已建立8大旅遊品牌，從北至南分別有「跳浪洄瀾風」、「秀姑巒溪大河戀」、「雙濱生活趣」、「成功人·事」、「東河大風吹」、「富岡港港好」、「悠遊南迴」以及「綠島·天堂島嶼」等，並透過食、宿、遊、購、行業者的串聯，推出創新的旅遊方式，打造特色品牌亮點。

▲東河台九線上的「海廢咖啡」。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲東河台九線上的「海廢咖啡」。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

此次位於東河的「祥銓農創」、「有間惦熱炒餐酒館」以及「髒孩子工作室」，突破以往業者獨自經營的模式，以「山海新青年」為號召，串聯三家業者的優勢，結合美食、體驗、海邊野餐的全新風格，為在地旅遊品牌「東河大風吹」增添新型旅遊模式，來到東河的遊客除原有「東河旅遊問診站」的小鎮漫遊方式，更多了新的旅遊路線。

位於東河台九線上的「海廢咖啡」，更以環保永續為經營理念，店內皆無使用一次性餐具，也呼籲客人外帶自備容器。烘焙料理則以在地食材入味，希望透過蛋糕、咖啡，讓遊客能在東河街上尋找一處靜謐的休息區域。

▲髒孩子工作室美味肉桂捲。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供 　
▲髒孩子工作室美味肉桂捲。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供 　

有別於東河鄉的旅遊風格，今年七月份在成功鎮上重新開幕的「成功海洋環境教室」，不僅將屬於「成功人．事」的海洋文化搬到館內，透過導覽員精彩的解說及透明魚DIY體驗，強調海洋環境永續的重要性。此外，成功海洋環境教室也與晉領號合作，開發成功漁港的遊港體驗，搭配船長的解說，讓遊客以不同的視角感受成功鎮的魅力。

還走訪了位於成功鎮上的「足跡再現」複合式餐廳，結合海港美景與足療按摩，放鬆身心的同時，還能一邊享用充滿異國風的無菜單料理。東部海岸觀光圈致力於與在地業者攜手合作，希望能持續探索多元的深度旅遊與體驗新玩法，未來更將持續擴大品牌經營以及觀光旅遊的推廣，提供全國旅人盡情享受專屬東海岸旅遊新風格。

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