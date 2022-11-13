親民價格享用高檔日料！花蓮在地吃貨力推「旭屋和風洋食」 高CP值的繽紛美味
鄰近花蓮慈濟大學的「旭屋和風洋食」，主要販售定食、丼飯、烏龍麵、壽司與生魚片，且另有供應小火鍋，以原汁原味的道地口味呈現「日本家常」暖心滋味，每一道精緻佳餚都只需親民的價格就可享用，創立至今已7年之久，高CP值的用餐體驗備受許多當地小資吃貨們所喜愛。
主打日式料理怎麼能少得了鮮美的海味呢！海鮮食材皆為來自花蓮本港或台東成功漁港、使用定置漁場漁獲之當季新鮮海產，搭配花蓮富里御皇米以及在地鮮蔬，創造出多款讓人回味無窮的幸福美味，生魚片定食、日式南蠻炸腿排和風漢堡排都是店內的人氣餐點，若初次到訪不知道該點什麼嚐鮮，可以先選擇這幾款嘗試看看！
生魚片定食
擺盤精緻且充滿清新氣息的生魚片定食，是旭屋和食人氣TOP 1的餐點，選用日本干貝、生食花枝、阿根廷天使紅蝦作為固定班底，並搭配當季定置漁場漁獲，如拉崙、牛港參、黑皮刀、白肉旗魚等魚種，讓來訪顧客四季皆可品嘗到不同的鮮美海味，而每日進貨的魚皆不盡相同，所以每次到訪可能都有不同的驚喜，敢吃生食的你，務必點這款。
日式南蠻炸腿排
早期日本稱呼外國人為「南蠻」，因此外國人在日本所做的料理均會以「南蠻」進行命名。而這道結合美式塔塔醬風味的日式炸腿排定食，現點現炸的腿排外酥內嫩且相當多汁，淋上由店家自製的獨特醬汁以及塔塔醬，入口可享受多層次美味，搭配底部野菜時蔬一同享用更讓整體口感更加豐富、清爽。
和風漢堡排
選用台灣豬絞肉與甘甜洋蔥、香菇一同拌勻，再拍打緊實作成肉排，接著放入烤箱熟成，最後以鐵板加熱，餐點一上桌，那滋滋作響的誘人聲音與迷人肉香讓人食指大動、迫不及待想大快朵頤一番！配搭爽脆豆芽菜、當季時蔬和店家獨家柑桔醋，整體非常清爽，絲毫不膩口。
店內餐點均可升級為套餐，套餐附有手作果凍甜品、茶碗蒸及兩樣前菜，偶爾想來點新花樣又不想省荷包的吃貨們，快把飽足系日料、高CP值用餐體驗的旭屋和風洋食快收進口袋名單 !
旭屋和風洋食
店家地址：花蓮縣花蓮市介仁街21號
店家電話：038566550
營業時間：11:30～14:00；17:30～20:30（週二公休）
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