快訊

郭台銘證實了！曝授權高虹安合成影片原因 籲新竹選「這出身的人」

民進黨發第3波負面文宣 張善政陣營批：乾淨選舉很難？

飼主山豬遭獵殺肢解「手段凶殘」 嚴辦6人最高開罰200萬

親民價格享用高檔日料！花蓮在地吃貨力推「旭屋和風洋食」 高CP值的繽紛美味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

鄰近花蓮慈濟大學的「旭屋和風洋食」，主要販售定食、丼飯、烏龍麵、壽司與生魚片，且另有供應小火鍋，以原汁原味的道地口味呈現「日本家常」暖心滋味，每一道精緻佳餚都只需親民的價格就可享用，創立至今已7年之久，高CP值的用餐體驗備受許多當地小資吃貨們所喜愛。

用餐環境乾淨溫馨，若有企業、家庭、聚餐包場需求的朋友，可於用餐前一週致電詢問店家相關資訊。(圖片來源：旭屋和風洋食)
用餐環境乾淨溫馨，若有企業、家庭、聚餐包場需求的朋友，可於用餐前一週致電詢問店家相關資訊。(圖片來源：旭屋和風洋食)

店內餐具、茶水採自助式服務，若前來取用的朋友請記得佩戴好口罩！(圖片來源：旭屋和風洋食)
店內餐具、茶水採自助式服務，若前來取用的朋友請記得佩戴好口罩！(圖片來源：旭屋和風洋食)

主打日式料理怎麼能少得了鮮美的海味呢！海鮮食材皆為來自花蓮本港或台東成功漁港、使用定置漁場漁獲之當季新鮮海產，搭配花蓮富里御皇米以及在地鮮蔬，創造出多款讓人回味無窮的幸福美味，生魚片定食、日式南蠻炸腿排和風漢堡都是店內的人氣餐點，若初次到訪不知道該點什麼嚐鮮，可以先選擇這幾款嘗試看看！

(圖片來源：旭屋和風洋食)
(圖片來源：旭屋和風洋食)

店內不時會推出限量優惠定食套餐，每次來訪都有不同驚喜可品嘗。(圖片來源：旭屋和風洋食)
店內不時會推出限量優惠定食套餐，每次來訪都有不同驚喜可品嘗。(圖片來源：旭屋和風洋食)

生魚片定食

擺盤精緻且充滿清新氣息的生魚片定食，是旭屋和食人氣TOP 1的餐點，選用日本干貝、生食花枝、阿根廷天使紅蝦作為固定班底，並搭配當季定置漁場漁獲，如拉崙、牛港參、黑皮刀、白肉旗魚等魚種，讓來訪顧客四季皆可品嘗到不同的鮮美海味，而每日進貨的魚皆不盡相同，所以每次到訪可能都有不同的驚喜，敢吃生食的你，務必點這款。

日式南蠻炸腿排

早期日本稱呼外國人為「南蠻」，因此外國人在日本所做的料理均會以「南蠻」進行命名。而這道結合美式塔塔醬風味的日式炸腿排定食，現點現炸的腿排外酥內嫩且相當多汁，淋上由店家自製的獨特醬汁以及塔塔醬，入口可享受多層次美味，搭配底部野菜時蔬一同享用更讓整體口感更加豐富、清爽。

定食本身附白飯與湯品，若加價成套餐則多兩項前菜、茶碗蒸與甜點(果凍)
定食本身附白飯與湯品，若加價成套餐則多兩項前菜、茶碗蒸與甜點(果凍)

用餐時記得搭配底下的食蔬一起享用，感受一層又一層的好味道。
用餐時記得搭配底下的食蔬一起享用，感受一層又一層的好味道。

和風漢堡排

選用台灣豬絞肉與甘甜洋蔥、香菇一同拌勻，再拍打緊實作成肉排，接著放入烤箱熟成，最後以鐵板加熱，餐點一上桌，那滋滋作響的誘人聲音與迷人肉香讓人食指大動、迫不及待想大快朵頤一番！配搭爽脆豆芽菜、當季時蔬和店家獨家柑桔醋，整體非常清爽，絲毫不膩口。

漢堡排扎實又多汁，整份吃完非常有飽足感。
漢堡排扎實又多汁，整份吃完非常有飽足感。

店內餐點均可升級為套餐，套餐附有手作果凍甜品、茶碗蒸及兩樣前菜，偶爾想來點新花樣又不想省荷包的吃貨們，快把飽足系日料、高CP值用餐體驗的旭屋和風洋食快收進口袋名單 !

店內也有各式酒款供大家選擇(圖片來源：旭屋和風洋食)(※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。)
店內也有各式酒款供大家選擇(圖片來源：旭屋和風洋食)(※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。)

旭屋和風洋食

店家地址：花蓮縣花蓮市介仁街21號

店家電話：038566550

營業時間：11:30～14:00；17:30～20:30（週二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3cz0egQ


延伸閱讀>>花蓮壽豐海景第一排！【屋銤海鮮】多種山珍海味征服挑剔味蕾

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

生魚片 漢堡 海鮮

延伸閱讀

花蓮／在地人激推老牌炸彈蔥油餅 嚐口炸蛋與蔥油餅的契合美味

原文會進駐花蓮文創園區「茶金」場景 辦 Pulima藝術節

享受音樂、美食 星空郊饗宴 今晚花蓮東大門共融公園登場

花蓮阿美族青年曾聖光戰死烏克蘭 縣長徐榛蔚臉書悼念

相關新聞

親民價格享用高檔日料！花蓮在地吃貨力推「旭屋和風洋食」 高CP值的繽紛美味

【旭屋和風洋食】擁有豐富精緻日式料理，食材新鮮、價格親民不傷荷包，無論個人獨享還是揪團歡聚都可大飽口福，會是用餐的不錯選擇！

宜蘭傳藝園區遶境遊行 三王媽祖神齊聚11／12祈福謝平安

【旅奇傳媒/編輯部整理】結合傳統敬天謝神與現代的感恩心意，宜蘭傳藝園區重頭戲「謝平安 逗陣行」超「神」氣！不僅有雙料人間國寶藝師帶領的「陳錫煌傳統掌中劇團」以神判記打頭陣，還有二結古公三王、白沙屯媽祖

放空+遛孩+體驗！兩天一夜「漫遊花蓮」偽出國 親不知子海上古道、遠雄海洋公園找美人魚

跟著 𝑁𝑖𝑛𝑎瑄寶｜親子旅遊．育兒生活 於 2022-07-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 台北車站 M8 出口、早餐(星巴克洄瀾門市（貨櫃屋）)、遠雄海洋公園。 疫情期間國門未開，帶著孩子一同共遊花蓮偽出國，本次旅遊目的：放空、遛孩、體驗生活

活動倒數！登錄花蓮住宿證明 特斯拉汽車抽起來

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了鼓勵國人至花蓮旅遊住宿，花蓮縣政府自5月推出「花蓮永續樂遊獎勵方案－特斯拉等你抽」活動，只要到花蓮合法旅宿住宿，並至指定旅遊點或與指定活動合影，將有機會獲得Tesla汽車或

稀有平價小籠包！宜蘭「原來鮮肉小籠包」一籠8顆只要1個銅板，加點料滿酸辣湯也只要80元

平價小籠包在這！宜蘭知名豆花「原來豆花」新開的「原來鮮肉小籠包」，一籠8顆只要50元，平均1顆不到7塊錢，在現在這個漲漲漲的時代，真的很佛心，再點一碗料滿實在的酸辣湯，總共也只需花80元大洋！百元吃飽

小城裡的歐風國度！ 宜蘭羅東高CP值「夏爾民宿」 舒適氛圍列入情侶必收口袋名單

來到宜蘭羅東想找高CP值的民宿，【夏爾民宿】必定是最佳首選！就像開驚喜包一般，它的外觀雖為一般的住宅，但一踏入彷如來到不同的時空，有著像電影《魔戒》裡身居歐洲國度的居家空間，相當舒適迷人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。