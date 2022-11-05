放空+遛孩+體驗！兩天一夜「漫遊花蓮」偽出國 親不知子海上古道、遠雄海洋公園找美人魚

跟著 𝑁𝑖𝑛𝑎瑄寶｜親子旅遊．育兒生活 於 2022-07-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 台北車站 M8 出口、早餐(星巴克洄瀾門市（貨櫃屋）)、遠雄海洋公園。 疫情期間國門未開，帶著孩子一同共遊花蓮偽出國，本次旅遊目的：放空、遛孩、體驗生活

第 1 天

台北車站 M8 出口 | 14 分鐘

台北集合，帶著開心的心情準備出發!!

早餐(星巴克洄瀾門市（貨櫃屋）) | 3 小時

花蓮貨櫃屋x星巴克洄瀾門市 一起來「最美星巴克」踩點囉!! 爬文後才發現原來全球7間「最美星巴克」台灣就佔兩間，剛好月出去了一趟花東就順道帶姊妹去拍美照囉，順便分享其他6間星巴克，只能等解封後我們再出國採點了 📍京都 二寧坂彌榮茶屋門市 📍首爾 Famille Park門市 📍巴黎 Capucines門市 📍墨西哥Prado Norte門市 📍花蓮 洄瀾門市 📍林口 文化三路門市 —星巴克花蓮洄瀾門市小百科— 這間門市是由日本知名建築師隈研吾設計，他把29個停留在世界各港口的回收貨櫃，交疊、排列成環保建築，是亞洲首間以「貨櫃」打造的門市。門市內部不只保留貨櫃的原貌，還融合了阿美族的文化藝術，巧妙的將原住民圖騰呈現在門市中，非常特別，來花東玩別忘了來喝一杯。 ✿————————————✿ 📢地址：973花蓮縣吉安鄉南濱路一段505 號 ☎電話：03-8420014 🕐時間：9:00~20:00 👌評價：❤️❤️❤️ 💰有免費停車場 📍順遊景點:知卡宣公園、台開心農場、遠雄海洋公園

遠雄海洋公園 | 6 小時

來花東怎麼能錯過遠雄海洋公園呢? 影片版見Babynina IG https://www.instagram.com/p/Cc9aMbpgBN1/ 占地51公頃的海洋公園有遊樂設施、海豚海獅表演、水族館等地方可以參觀，要怎麼安排行程才可以帶著小孩全部都玩一輪不留遺憾的回家? 🤩下面分享我們的攻略趕快儲存! 天氣因素要考量好，畢竟地點在花蓮又靠海，下雨機率很高，如果上午晴天就直接衝遊樂設施玩到飽，下午孩子玩累了就坐下來欣賞表演，海洋公園裡的表演都很精彩，也適合孩子，除了讓海豚、海獅表演特技之外還會教導孩子善待大自然、落實環保觀念，還有隨意亂丟寶特瓶對海洋的危害，一起保護我們的地球。 ￭海獅巡警隊 ￭海豚傳說-跳浪奇緣 ￭美人魚的神秘傳說 ￭奇妙海洋慶典 上面五個必看的表演我都看了，每個都精彩!! 我最喜歡『海獅巡警隊』，可以和萌萌的海獅互動真的好療癒。『奇妙海洋慶典』最讓我驚艷，不管是舞台效果還是劇情內容，都很有水準!~姐妹雖然累到不行還是目不轉睛的看完，上車後秒睡XD如果入園時間不夠，這兩個表演一定不能錯過!! 這次去還有體驗到海洋公園近期剛開放的新設施「海洋嘉年華」、「乘風破浪」，好好玩、外觀也好繽紛！ 🤩幾個TIPS分享: ①入園後先擬定攻略、安排時間，遊樂設施常常一玩就超過時間 ②善用接駁車，快速抵達目的地 ③午餐建議提早或晚點吃避開人潮，不會浪費時間排隊買午餐（海洋蟹寶兒童餐推推） ④備好充足的水 如果可以建議待滿一天慢慢玩，遊樂設施都很適合3-7歲的小小孩，一定會玩瘋！ ✿————————————✿ 📢地址：974花蓮縣壽豐鄉189號 ☎電話：03-8123199 🕐時間：平日9:30~17:00/ 假日9:00~17:00 👌評價：❤️❤️❤️❤️❤️ 💰停車場: $100/次 📍順遊景點:知卡宣公園、台開心農場、海崖谷 ✿————————————✿

親不知子海上古道 | 1 小時

花蓮最美天空步道｜親不知子海上古道 漫步在玻璃棧道、遠眺靛藍色的大海、海風陣陣的吹來，忙碌的工作和育兒煩心事馬上一掃而空。 喜歡挑戰懸崖邊的透明步道體驗刺激感? 那你絕對不能錯過『親不知子海上古道』，以為走在懸掛於崖邊的玻璃棧道很危險，實際走起來根本超安全，路面平坦之外左右都有防護欄，很適合帶小小孩來，全長僅150公尺，約15分鐘可走完，為了怕被落石擊中路口處還有免費提供工頭型安全帽配帶。 到底為什麼叫親不知子天空步道？由來其實蠻嚇人的。 傳說有一名婦人揹著小孩走過斷崖，因為有一段路用木頭搭的橋，沒有繩子，僅用藤貼壁當繩索。沿著峭壁行走非常危險，當她驚險通過古道之後，才發覺小孩已不見蹤影，部落族人便以名稱之。 瑄姊回：怎麼不搭直升機? 不管這個傳說事不是真的，我還是覺得我們身在這個年代實在有夠幸福，開瓦斯就有火、打開水龍頭就有水、不想走就開車，甚至開手機就可以知道天下事.... 4月天氣陰陰的不冷不熱走起來很舒服，但夏天來一定要注意防曬，整路幾乎沒有遮蔽物，走完全程可能被曬成人乾.... ✿————————————✿ 📢地址：977花蓮縣豐濱鄉台11線新峯21之2號 ☎電話：03-8711216 🕐營業時間：09:00~16:30 👌 評價：❤️❤️❤️❤️ 💰票價：全票$40｜未滿6歲$0，可折抵部分店家消費 📍有收費停車場：遊覽車$150、汽車$50、機車$20 ✿————————————✿

晚上住宿(米拉夢地民宿 ) | 1 小時

今天來介紹我們花東之旅最愛的一間民宿 『MIRAMONTI米拉夢地』，是看見山的地方。 車一開進門米媽和雙胞胎姊妹就撐著傘出來迎接，下車後我以為我到了義大利的鄉村小鎮，華麗的裝飾和濃烈的色彩，民宿裡每個角落都可以看得到米爸米媽的用心和他們生活的態度，牆上的照片是民宿從無到有的過程，也記錄了他們打造幸福、認真生活的模樣。 門口生態豐富的池塘裡不只有蝌蚪和青蛙，更多的是孩子們玩樂的笑聲，走到後院有個米爸親手做的兒童遊戲區，旁邊是米媽的有機菜園，後面居然有馬場 (驚) 走了一圈發現米媽超會養，除了自己生了三個小孩外，還有三隻狗、馬、羊、兔子、鴨子......米媽說孩子們的手眼協調都超好，因為動作一慢家裡的動物們就會來搶手上的食物～ 裡裡外外仔細看了一圈，最深得我心的還是米家的歐式鄉村風大廚房，要我每天都在這煮三餐我都心甘情願🙌🏻 ✿————————————✿ 📢地址：974花蓮縣壽豐鄉牧場161號 ☎電話：0986-038389 🕐時間：Check-in:3:30 PM；Check-out:12:00 PM 👌評價：❤️❤️❤️❤️❤️ 💰房價：4人$6000｜2-3人$4200 (附早餐) 📍民宿不提供浴巾、牙膏、牙刷等備品但有吹風機 📢親子友善、動物友善、性別友善民宿 ✿————————————✿

第 2 天

晚上住宿(米拉夢地民宿 ) | 1 小時

喜歡米拉夢地維護客人隱私，一天只接一組客人，即使是一個人也可以包棟擁有超大空間，絕對能在這裡能釋放壓力深度放鬆!! 夜間電影時間也是在米拉夢地絕對不能錯過的時光，放下工作，收起手機挑一部適合親子的電影和孩子享受一場愜意的Quality Time 我心想：『日子就該過得如此愜意』 米媽說：『我們賣房間，也賣生活』 確實，我感受到你們認真生活的態度，謝謝米拉夢地讓我重新學會怎麼好好過生活☺️

石梯坪 | 5 分鐘

台灣版棉堡｜石梯坪 台灣真的很美，在大自然的刻劃下形成了很多特殊景觀，一起來看看台灣的棉堡：石梯坪♡ 石梯坪位於花蓮豐濱石梯灣南側，是一個依山傍海、非常壯觀的海岸階梯。因為海岸線深受海水侵蝕而變化，長年的侵蝕形成海蝕階梯、海蝕平台、海蝕溝、海蝕崖及大小壺穴等等，因此有「世界級的戶外地質教室」的美名。 潮間帶上有豐富的自然生態資源：螃蟹、海星、海參、寄居蟹、色彩斑斕的魚群，有機會可以來一探奧秘。 當天天氣不好，空氣中還飄著微微細雨，大風吹著海水打在岩石上劃出來了好大的浪花，姊妹倆興奮到不行，也是她們第一次這麼近距離的看大浪。有機會可以來走走，非常的舒心!! —石梯坪地質小教室— 石梯坪以特殊的地質聞名，整個地質剖面約100公尺，底部有約30公尺厚的安山岩熔岩，具有柱狀節理。上方被白色的凝灰岩和火山礫岩所覆蓋，而剖面的頂部為岩性疏鬆的白色中酸凝灰岩，都是以前火山噴發的產物留下來造成今天的美景。 ✿————————————✿ 📢地址：蓮縣豐濱鄉台11線 👌 評價：❤️❤️❤️❤️ 💰票價： $0 📍有停車場 😍附近景點月洞、親不知子天空步道、新社梯田、靜浦北回歸線。

11點午餐(遺忘的故鄉 月廬食堂) | 1 小時

再來推薦一間來花蓮必吃的餐廳『月廬食堂』，一樣是非常熱門的餐廳，沒有預定絕對吃不到!! 週末建議提前一到兩個月預定才有機會吃得到~ 到底這間餐廳有什麼魅力，讓大家來花蓮必吃呢? 趕快看下去吧!! 月廬食堂位於花蓮的半山腰，環境和空氣都非常好，每天用餐的人不會太多，整體品質算不錯。餐廳內是走日式風格，入內需要脫鞋吃飯，大大的落地窗可以看到窗外的美景，時不時還會看到雞群和猴子在門口跟你揮手，孩子也玩得不亦樂乎。 餐點是中式菜色，每樣都好吃，我們去了三次還沒點到雷的，最推他的梅子雞~雞胸肉不柴還有特殊的梅子醬可搭配吃，爽口又好吃，有機會一定要來試看看!!

大農大富平地森林園區 | 1 小時

在大農大富騎腳踏車一直是我來花蓮想做的事，無奈每次來都遇到暴雨無法成行，這次來訪雖然天氣依舊不是太美麗，但總算沒下大雨，這裡樹林腹地很大適合騎車，就算正中午的大太陽依然涼爽宜人，來這裡可以讓你遠離喧囂，穿梭在林間享受難得的寂靜感，不時有蟲鳴鳥叫環繞在你耳邊，非常的愜意!! 是個很推薦來花蓮必訪的親子景點。

耕壽司 | 1 小時

喜歡吃日本料理或壽司的一定不能錯過耕壽司!! 生魚片新鮮又大碗! 絕對不會讓你餓肚子回家，最誇張的就是鮭魚握壽司，那個鮭魚厚到看不見飯，吃下去滿足直接寫在臉上!! 唯一的缺點就是人很多、現場排隊要排非常久!!~不過他可以訂位，建議錯開吃飯時間或預先訂位囉!~

台北車站 | 15 分鐘

開心出遊，平安回家

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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