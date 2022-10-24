聽新聞
test
0:00 / 0:00
稀有平價小籠包！宜蘭「原來鮮肉小籠包」一籠8顆只要1個銅板，加點料滿酸辣湯也只要80元
平價小籠包在這！宜蘭知名豆花「原來豆花」新開的「原來鮮肉小籠包」，一籠8顆只要50元，平均1顆不到7塊錢，在現在這個漲漲漲的時代，真的很佛心，再點一碗料滿實在的酸辣湯，總共也只需花80元大洋！百元吃飽飽。
這家位於宜蘭的「原來鮮肉小籠包」，「蔥肉小籠包」一籠8顆50元，雖然沒有加皮凍不會爆漿，但整體吃起來濕潤多汁，皮薄透到看得見蔥花，不用沾醬也很夠味，另外也有「筍肉小籠包」可以品嘗。
蒸餃個頭頗大，有高麗菜、韭菜2種口味，皮稍厚一些，喜歡嚼感麵香的朋友必點！再搭配一碗誠意滿滿的30元酸辣湯，100元有找還能吃得滿足。
此外，部落客宜蘭ㄚ欣也分享了店家的沾醬，辣油入口保有花椒的香，喜歡吃辣記得沾著品嘗！
原來鮮肉小籠包
地址：宜蘭市西後街151之3號營業時間：11:00-21:30（週三公休）停車：嘟嘟房收費停車場備註：內用使用磁盤、免洗筷，有洗手間
延伸閱讀：
．宜蘭礁溪必吃美食！ 曾獲台灣小吃百大名店「八寶冬粉」 一次吃到八種好料
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言