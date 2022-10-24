稀有平價小籠包！宜蘭「原來鮮肉小籠包」一籠8顆只要1個銅板，加點料滿酸辣湯也只要80元

平價小籠包在這！宜蘭知名豆花「原來豆花」新開的「原來鮮肉小籠包」，一籠8顆只要50元，平均1顆不到7塊錢，在現在這個漲漲漲的時代，真的很佛心，再點一碗料滿實在的酸辣湯，總共也只需花80元大洋！百元吃飽飽。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

這家位於宜蘭的「原來鮮肉小籠包」，「蔥肉小籠包」一籠8顆50元，雖然沒有加皮凍不會爆漿，但整體吃起來濕潤多汁，皮薄透到看得見蔥花，不用沾醬也很夠味，另外也有「筍肉小籠包」可以品嘗。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

內餡沒有加皮凍，所以沒有爆漿的湯汁，但吃起來還算juicy。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

筍肉小籠包。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

蒸餃個頭頗大，有高麗菜、韭菜2種口味，皮稍厚一些，喜歡嚼感麵香的朋友必點！再搭配一碗誠意滿滿的30元酸辣湯，100元有找還能吃得滿足。

高麗菜蒸餃是10顆50元(店家多放了一顆)。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

高麗菜蒸餃。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

韭菜蒸餃。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

酸辣湯30元料多實在。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

此外，部落客宜蘭ㄚ欣也分享了店家的沾醬，辣油入口保有花椒的香，喜歡吃辣記得沾著品嘗！

皮薄透到看見蔥花。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

薑絲、醬料自取。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

原來鮮肉小籠包

地址：宜蘭市西後街151之3號營業時間：11:00-21:30（週三公休）停車：嘟嘟房收費停車場備註：內用使用磁盤、免洗筷，有洗手間

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