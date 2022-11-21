台東質感清水模建築「時光旅宿」包棟超自在，入住再享時光工寓酒吧餐飲優惠！

台東市區包棟民宿推薦！

這次和好姊妹的台東小旅行我們選擇入住位於市區的♥時光旅宿♥。海濱公園、活水湖、火車站都是開車3-10分鐘即可抵達，四維夜市及7-11則是步行約3分鐘。位於巷弄間的簡約清水模民宿提供5間雙人房，另外也有包棟服務，民宿採全自助式入住及退房.所以從進房到離開都不會看到管家，超適合像我們這樣喜歡耍自閉的人（歐北共），入住還可享有旗下品牌-時光工寓咖啡餐酒館消費折扣喔！

台東時光旅宿

地址：950台東縣台東市強國街167巷13號

電話：0988105106

入住時間：下午3:00退房時間：上午11:00

FB粉絲團/官網

包棟：平日10人以下8000元不含早餐，假日10人以下9000元不含早餐

台東時光旅宿位於強國街的巷弄裡，地點其實蠻好找的，在確認訂房之後民宿老闆會很貼心的將時光旅宿指引影片以及周邊吃喝玩樂攻略傳給即將入住的旅客，所以小菲基本上這趟去台東根本沒做什麼功課就直接出發，完全都是靠老闆提供的口袋名單啊，哈哈哈哈。

進出大門需要按密碼，這也是在確定入住之後老闆就會告訴你的唷～

時光旅宿隱身於一整排的住宅當中，有著特殊造型，三層樓高的清水模建築格外顯眼。

民宿前方有個小小的綠意庭園，和鄰房間的圍牆以不規則孔洞妝點，質樸設計低調有質感。

另外入住民宿也有腳踏車可以租借，騎到附近的海濱公園只要五分鐘而已，就可以直接來趟自行車海濱小旅行是不是相當方便又愜意。

民宿採自助入房

進門請自助更換拖鞋，你想要打赤腳其實也是可以啦，地板拖的都還蠻乾淨的喔！

時光旅宿總共有五間雙人房，若非包棟客人一樓的客廳是不提供冷氣開放的唷！不過頭頂的吊扇是可以自行開啟的。如果剛好平日只有兩人入住就等於兩人直接包棟是不是很嗨！哈哈！

整體空間以年輕人最喜歡的Loft工業風為主要設計風格，清水模牆面搭配黑白質感攝影照、黑色皮革沙發、整面的小說漫畫書櫃。

要不是我們造訪的時候天氣太熱，不然真的很想一直窩在這舒適的客廳。

往後方走就是溫馨的開放式廚房，剛好民宿走路一分鐘就是Yeh’s Fish 葉氏海鮮，包棟客人想要晚上吃個海鮮大餐直接買來煮一波也是剛好而已。

廚房有提供小冰箱、飲水機、微波爐等，使用完畢都請簡單整理清潔，請不要當失格的旅人喔！

再往後方走則是舒適的天井空間，特色清水模建築就已經很威了。

屋頂還開了窗戶讓自然光可以直接灑落一樓空間，根本美術館了我說。

高腳椅搭配長桌也是很愜意間，在這裡用電腦或是晚上吃個消夜喝個小酒都挺適合間，白天想在這邊發呆進行光合作用也不錯耶（笑）

一樓有一間雙人套房（1A），走進室內衛浴是在左手邊。

全室鋪設溫潤木地板，冬天也不怕踩在磁磚上會有很冰冷的感覺，延續外牆的清水模材質，房間也是以質樸清水模牆面搭配Loft工業風簡潔設計。

標準雙人床軟硬適中，小菲可是一躺下去就一覺到天亮的好眠。

衛浴部分以全白壁磚搭配黑白馬賽克地磚，走一個都會時尚風格。

浴巾提供中大兩種尺寸，另外還有沙威隆的一次性備品，免洗牙膏、牙刷、刮鬍刀通通有，另外也有Panasonic吹風機，風力稍嫌不足，長頭髮女孩可以自行準備。

沐浴備品一樣選用沙威隆的洗髮精和沐浴乳，香味宜人還蠻好用的，雖然稍微美中不足的點是沒有乾濕分離，但是因為天井設計，所以每個浴室都有開窗，真的頗強大！！！

帶你們去樓上逛逛，樓梯間也設置了很有工業風格的鎢絲燈泡，晚上點起燈來很有氣氛。

二樓和三樓的樓梯間都會貼心放置冰箱以及書籍，據說這些小說漫畫都是老闆特別去舊書攤買回來的，所以像我們這個年代的(誤)看了都覺得很熟悉，哈哈哈哈。

二樓和三樓都各有兩間雙人房，2A雙人房有獨立的陽台，雖然陽台走出去也是看別人的住家，但是有陽台感覺就是心情會比較好是不是，哈哈哈哈。

這間室內整體感覺就明亮許多，當然是因為有大面落地窗很加分，白天自然光灑落室內基本上也不太需要開燈就很明亮，然後有發現連電風扇都很工業風嗎！！覺得老闆有用心搭配很不錯！

我們這次入住的是2B雙人房，通往房間的廊道左手邊就是天井設計，整排的大面開窗就是賞心悅目。

像一般的民宿會為了賺錢（誤）把樓地板面積改好改滿才能多蓋幾個房間，讓建築留白，是設計者對藝術的堅持。

2B雙人房和1B的格局空間大小基本上是一模一樣的。

利用網美掛布讓室內空間除了沉穩牆面之外，也多了點熱情感。

牆上有可愛的復古風電話，也提供了衣架可以吊掛外套等衣物。

室內空間其實很足夠，和好姊妹兩人各帶一咖19吋的行李箱都是可以攤平打開的喔！！

室內一隅簡單擺放了桌椅，晚上在這邊趕稿剛剛好～

3A雙人套房一樣也有一個舒適的小陽台可以走出去。

重點是有陽台跟沒陽台的房型價格都一樣，真的蠻推薦可以訂有陽台的房型，是一個先搶先贏的概念，看出去整個開闊感就是舒服啊！

房間有提供液晶電視，而且還有好姊妹最愛的緯來日本台，可以看所以她相當滿意！這兩天我們只要回到民宿就是一起看電視複習日本美食，哈哈哈哈哈。

雖然每個房間的衛浴長的差不多，但是3A這間一定要特別拍一下。

因為建築外觀設計的關係，居然有兩條長形的窗戶整個有夠潮！不過這個就是景觀窗是不能打開的喔！！！

最後是3B雙人房，跟2B大同小異，牆上的掛布滿滿叢林風很有探險氛圍耶！

從3樓往天井的方向看出去，光影的變化更加迷人，真的是很不一樣的包棟特色民宿，小菲自己很喜歡喔！！

前面有提到只要入住時光旅宿，到旗下餐酒館喝酒用餐就能享有折扣。這邊也順便幫你們介紹一下啦！！！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時光工寓咖啡&時光小酒吧

電話：0900 251 220

地址：950台東縣台東市中山路160號

營業時間：週四~週日08:30–15:00、20:00–02:00

周二周三：08:30–15:00

FB粉絲專頁/IG

時光工寓咖啡&時光小酒吧鄰近寶桑町日式建築，步行一分鐘就是自家的背包客棧。餐酒館距離四維夜市也很近，如果逛完夜市想來這裡喝點小酒真的頗推薦喔！！門口就有一隻可愛的頑皮豹在這迎接大家的到來。

室內設計以美式復古風格為主，我們造訪的時候還只有提供調酒。

不過目前老闆已經預計規畫成餐酒館的形式囉！所以以後想來這裡大口吃肉大口喝酒也是很可以的！哈哈哈哈。

這裡的調酒師調酒時超認真帥氣又很幽默風趣，你可以照著酒單上的酒來點，若是真的沒看到喜歡的，那就直接請調酒師推薦好嗎，他一定會幫你挑到最適合你的那款調酒啦！！！！（小菲提醒您：開車不喝酒，未滿十八歲請勿飲酒）

台東時光旅宿

地址：950台東縣台東市強國街167巷13號

電話：0988105106

入住時間：下午3:00退房時間：上午11:00

FB粉絲團/官網

包棟：平日10人以下8000元不含早餐，假日10人以下9000元不含早餐

時光工寓咖啡&時光小酒吧

電話：0900 251 220

地址：950台東縣台東市中山路160號

營業時間：週四~週日08:30–15:00、20:00–02:00

周二周三：08:30–15:00

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康