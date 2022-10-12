宜花東秋日打卡去！ 「2022落羽松景點」東部5大秘境 浪漫異國風情洗版IG

秋天到囉，是準備賞落羽松的季節了！落羽松由綠轉紅、漸層變色就是每年12月至隔年2月冬季最具代表性的當季美景之一，編輯特搜全台東部賞落羽松的好去處：宜蘭安農溪落羽松秘境、羅東運動公園、花蓮雲山水植物農場、鈺展苗圃、台東初鹿落羽松，別錯過絕美的落羽松景緻，一起到這些秘境景點享受最浪漫的異國情調吧！

羅東運動公園落羽松；圖片來源/IG@jackykao168授權使用

落羽松景點推薦 1.宜蘭 安農溪落羽松秘境

位於三星鄉安農溪畔的安農溪落羽松秘境擁有「宜蘭小歐洲」的美稱，這條大道上的落羽松約有200棵，到此不論是漫步於落羽松林間，或是騎騎單車享受山水景緻都非常適合，可規劃順遊鄰近的分洪堰風景區。

安農溪落羽松秘境；圖片來源/IG@mickey06_23授權使用

安農溪落羽松秘境；圖片來源/IG@mickey06_23授權使用

安農溪落羽松- 地址︰宜蘭縣三星鄉照林路二段103-12號- 電話︰03 989 2018- 開放時間︰24小時

落羽松景點推薦 2.宜蘭 羅東運動公園

羅東運動公園的落羽松森林位於東丘，號稱宜蘭最美落羽松景點就在這裡！落羽松沿著四維路筆直排列，搭配一旁的流水、小石造景，有如走進韓劇中的浪漫場景，除此之外這裡也是經典宜蘭的婚紗聖地。

羅東運動公園落羽松；圖片來源/IG@jackykao168授權使用

羅東運動公園落羽松；圖片來源/IG@jackykao168授權使用

羅東運動公園落羽松；圖片來源/IG @hs.c.fun授權使用

羅東運動公園 東丘落羽松- 地址︰宜蘭縣羅東鎮公正路666號- 電話︰03 954 1216- 開放時間︰24小時

落羽松景點推薦 3.花蓮 雲山水植物農場

雲山水擁有媲美歐洲明信片上的風景，特別是落羽松林倒映在水中的畫面，隨著不同時間陽光灑落的光影變化相當夢幻。即使雲山水植物農場非免費景點，需要門票120元，依然十分值得到這水中森林逛逛。

雲山水植物農場落羽松；圖片來源/IG@iamaskz授權使用

雲山水植物農場- 地址︰花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄88號- 電話︰0968 799 780- 營業時間︰08:30–17:00- 門票︰全票120元/優惠票90元(皆附50元抵用卷)

落羽松景點推薦 4.花蓮 鈺展苗圃

位於花蓮縣壽豐鄉的鈺展苗圃一年四季都有不同的景緻，園區空間雖不及雲山水來得廣闊，不過小而精美，可以坐在池邊的岩石上放空，也可以繞湖一圈漫步，想避開人潮的朋友一定要選擇平日前往喔！

鈺展苗圃落羽松；圖片來源/IG@roroddora授權使用

鈺展苗圃落羽松；圖片來源/IG@roroddora授權使用

鈺展苗圃落羽松；圖片來源/IG@quintus_yang授權使用

鈺展苗圃- 地址︰花蓮縣壽豐鄉平和部落聯絡道路131號- 電話︰0921 798 666- 營業時間︰08:00–17:00- 門票︰50元

落羽松景點推薦 5.台東 初鹿落羽松

初鹿落羽松林就位於台9線上，約莫由50至60顆落羽松組成，即使小小一片轉紅之時依然很美，不過建議大家不必特地前往，可當作順路順遊的景點，搭配鄰近的初鹿牧場、原生植物園都是不錯的選擇！

初鹿落羽松；圖片來源/IG@airnekao授權使用

初鹿落羽松；圖片來源/IG@airnekao授權使用

初鹿落羽松；圖片來源/IG@airnekao授權使用

卑南初鹿落羽松- 地址︰導航「台東縣卑南鄉忠孝路10號」，位於民宅對面

落羽松行程推薦：https://event.liontravel.com/zh-tw/season/autumntravel/taiwan

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撰文 / Angela Kuo

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200226