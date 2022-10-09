跨年宜蘭搶先看！綠舞國際「全新LED炫光秀與火舞」超吸睛，還有3天2夜爽吃Buffet與泡湯

跨年這檔搶先看！宜蘭綠舞國際觀光飯店特地推出「2023繽紛跨年假期」活動專案，打造全新LED炫光秀與精彩火舞表演，讓旅客一飽眼服外還能一同迎向嶄新的2023年，現場還有加碼大獎可以抽！一起來看看吧。

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

這回宜蘭綠舞國際觀光飯店所推出的全新「2023繽紛跨年假期」專案，為期三天兩夜，專案內容超豐富，首先，直接享受日式主題園區，像是舞饌日式會席或蝶舞Buffet晚餐2選1，可以身穿美麗的經典浴衣，在日式庭園中美拍打卡。

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

再者，還能體驗消費者最愛的「日式抹茶DIY親製活動」，也能親自品茶；而最重要的入住設施，只要是套房或Villa房客都可享有抹茶或和菓子體驗2選1喔；其他活動還有跳跳床、攀岩、若是想要泡湯也有風呂裸湯課洗滌疲憊的身軀與萌寵餵食體驗，可以親自餵食羊駝及水豚吃牧草喔！

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

最後當然少不了壓軸主角的LED炫光秀與火舞表演迎接全新最燦爛的2023，活動將從12月31日綠舞跨年晚會開始，會由「火藝製造藝術表演團隊」帶來精彩會令人嘆為觀止的節目秀，也有多項幸運抽獎活動回饋給住客喔，即日起至11月30日預訂，快揪團一起去吧！更多詳情請上官網查詢。

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

宜蘭綠舞國際觀光飯店：宜蘭綠舞「2023繽紛跨年假期」三天兩夜住房專案

預訂日期：即日起至2022年11月30日(三)

入住日期：2022年12月31日(六)至2023年1月2日(一)

專案內容：

*(依房型人數提供)客房住宿二晚(客房內Mini Bar、迎賓小點)

*蝶舞咖啡廳早餐二日

*12/31綠舞跨年晚會及抽獎活動

*每日21:30-22:45房客專屬「微醺時光」，享免費自助宵夜

*蝶舞咖啡廳/舞饌日料晚餐乙客二擇一(價值$1,080+10%/人)

*服飾體驗三擇一：鬼滅之刃cosplay(價值$699/人)/大正浪漫服飾(價值$699/人)/經典浴衣(價值$499/人)

*客房享抹茶體驗；套房/Villa房型享抹茶或和菓子體驗二選一(價值$499/人)

*跳跳床體驗(價值$300/人，防滑襪需自行加購$80/雙)

*園區萌寵牧草(價值$50/人)

*免費暢遊日式主題園區(價值$300/人)

*文創小舖DIY(依房型提供，價值$150起/人)

*休憩設施(風呂浴場、健身設備、Switch、戶外景觀游泳池)

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

電話：02-2568-3891

官網：http://www.dwsresort.com.tw

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供

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