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最具原住民生活內涵！ 體驗原民生活、部落學習工作營開放報名「一起palafalan拉米特」

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「一起palafalan拉米特」四天三夜的部落學習工作營開放報名。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
「一起palafalan拉米特」四天三夜的部落學習工作營開放報名。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022年下半年最具原住民生活內涵的部落學習工作營，在花蓮吉拉米代部落開跑囉，10月21-24日邀請您「一起palafalan拉米特」！交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）呼籲來自各地、志同道合、嚮往部落與「美」式生活的朋友，跟著拉米特工作室一起深入部落、向土地學習，活動即日起於官網開放報名！

縱管處郭振陵處長表示，本次「一起palafalan拉米特」四天三夜的部落學習工作營，將與傳承推廣部落文化及傳統日常不遺餘力的拉米特工作室，帶領志工前往部落食農教室，參與部落talu’an學習傳統建築工法，認識自然建材的廣泛運用，活動期間除有阿美族傳統歌謠教唱、編織藤編手環、品味野菜火鍋外，亦有夜間部落撈蝦的技能體驗，以及搭乘竹筏感受當地鱉溪生態。讓參與本次活動之志工，透過實地參與，有機會深度體驗部落傳統生活，感受阿美族文化的豐厚底蘊，理解部落持續守護在地環境的態度，並從三項主軸活動特色具體呈現。

▲部落學習工作營體驗阿美族文化。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲部落學習工作營體驗阿美族文化。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

吉拉米代－有大樹根的部落

位於花蓮縣富里鄉的吉拉米代部落，擁有「小天祥」美稱的河谷地景、沿山興建的百年水圳，以及世界級的天空梯田景觀，據傳海岸山脈東部的阿美族人，移居此地時看見榕樹的巨大樹根，因此以「吉拉米代」命名。阿美族人在此地深耕，引用海岸山脈的純淨水源耕作，乾淨無污染的水質與部落環境，讓部落具環境意識，很早便開始種植生產有機無毒的稻米品牌。身為部落的一份子，騰莫言有感於稻米與部落生態、文化重要的關聯性，成立拉米特工作室，過去以音樂為表達的方式，現今躍身為農夫，實際走進田裡，關注部落食農教育的推展，也關注部落重要灌溉河川-鱉溪生態的維護。

▲體驗溪流捕撈魚蝦。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲體驗溪流捕撈魚蝦。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

部落食農教室－感受人與土地的連結

稻米是吉拉米代部落主要的經濟作物，早年族人在田裡農作時，齊聲哼唱部落歌謠的場景，仍是許多族人美好的共同回憶。「palafalan」在阿美語中指的是「種植的場域」，部落成立「食農教室」，規劃初衷在於恢復部落族人與土地最自然的互動方式。

且這幢自然建築自2020年起經過募資、集合眾人之力，融合傳統與現代工法搭建，成為部落推廣與實踐食農教育的重要場域，志工來到食農教室，不僅能從實際農事體驗中理解部落過去的生活樣貌與承襲自祖先的「美式農法」，也能在此享用到最新鮮的阿美族野菜火鍋，感受部落食材從產地到餐桌的最短距離，體悟糧食生產與環境維護的重要連結。

認識傳統建築工法、學藤編、體驗部落生活智慧在這次的學習工作營期間，志工有機會跟著部落達人，一起學習阿美族祖先承襲下來的傳統建築工法，看部落族人如何運用藤、竹、茅草等自然素材，經過加工、去除外皮後，運用於傳統talu’an建築工事；同時，也進一步認識常見的「黃藤」，除了廣泛用於阿美族人的傳統日常外，也能運用巧思編織，完成美麗的編織手環。

▲感受部落食材從產地到餐桌的最短距離。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲感受部落食材從產地到餐桌的最短距離。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

四天三夜的活動中，除主要的農事與工事體驗之外，志工們也有機會跟著族人前往部落主要溪流－「鱉溪」體驗乘坐傳統竹筏與夜間撈蝦的樂趣，感受部落族人的生活日常，及了解鱉溪作為部落重要的灌溉溪流，維持豐富多元的生態與農作生產的關聯，並聽族人敘說近年為守護鱉溪開啟的一系列環境行動，如何一步步踏實傳承與延續大樹根部落的紮根精神。 今年首場也是唯一一場部落學習工作營「一起palafalan拉米特」，現正熱烈招募志工中，限額15名，更多詳情及報名資訊可參考活動官網及臉書粉絲專頁。

相關資訊：

活動臉書粉絲專頁 https://goo.gl/wnpPq8

活動報名官方網站 http://jacreative.com.tw/hdt/2022/lamit.html

花東縱谷國家風景區管理處官網 https://www.erv-nsa.gov.tw/

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