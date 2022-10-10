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古道閱山觀瀑訪布農尋根之路　玉里小鎮品舌尖上飄香食光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

花東縱谷兩旁高聳的山脈，守護著一馬平川的沃野谷地，縱谷四季不斷換上華麗新裝，每次馳騁在縱谷的公路上，恣意享受絢麗風光，望著兩側山脈頂端每天固定一早陸續上工的浮雲，也許在縱谷順著單數號公路旅行成了理所當然，那麼擺脫慣性轉向雙號公路往山中行去的風景呢？

▲台30線行車終點為瓦拉米步道的登山口。
▲台30線行車終點為瓦拉米步道的登山口。

　

瓦拉米步道訪蕨類故鄉

貫穿花東縱谷的台9線，西邊是高聳渾厚的中央山脈，另一側是陡起的海岸山脈，從花蓮南下到玉里，終於有一條台30雙數號公路，這也是先民橫越中央山脈重重山嶺的八通關越嶺古道舊路，東段即瓦拉米步道，登山口在台30線行車終點。

瓦拉米步道全程約14公里，屬玉山國家公園，前半段到佳心駐在所約5公里可隨意進出，過了佳心為生態保護區要先辦理入山證。瓦拉米步道沿著拉庫拉庫溪畔而上，多是平緩步道，海拔1000公尺以下的亞熱帶森林生長茂盛，為步道提供絕佳遮蔽，行走其間山風徐徐，極為愜意。

▲瓦拉米步道沿著拉庫拉庫溪而上，視野遼闊。
▲瓦拉米步道沿著拉庫拉庫溪而上，視野遼闊。

瓦拉米(Maravi)是布農族語「跟我來」，發音似日文「蕨(Walabi)」，日本人以瓦拉米駐在所被綠蕨包圍的意像，結合布農族和日語為「跟我來到蕨類的故鄉」，而今布農族原住民也沿著瓦拉米步道，重返祖居部落展開尋根之旅，找回那些曾被遺忘的故事。

▲布農族人尋根過程找到荒廢損毀的遺構，經各方協助依照片重建的石板屋。
▲布農族人尋根過程找到荒廢損毀的遺構，經各方協助依照片重建的石板屋。

台30線在谷景橋右側下切至拉庫拉庫溪畔，鹿鳴吊橋橫跨溪谷，橋上可眺覽遼闊的溪谷曲流，也是八通關道路舊路的一部分，通往卓樂部落。鹿鳴吊橋後南安瀑布登場，瀑布距公路僅約5分鐘路程，南安瀑布高低落差約50公尺，上游源於卓溪鄉的大里仙山，奔騰的水流從懸崖上傾瀉而下甚是壯觀，瀑底是玩水好去處。

▲南安瀑布落差約50公尺，瀑布底部玩水清涼。
▲南安瀑布落差約50公尺，瀑布底部玩水清涼。

　

小鎮舌尖上飄香食光

炎炎夏日爬山健行後，當然要來盤冰消消暑氣，玉里小鎮竟有一家營業到午夜的冰菓室，在地人都愛的傳統剉冰店，幾乎所有原料都是75歲的老闆呂杭蓉親自熬煮，最大特色就是帶著蔗香的黑糖醬汁，新鮮當季水果冰淋上香濃的黑糖汁，滿滿一盤非常浮誇，炎炎夏日沒有比來盤黑糖水果冰更完美的享受了。

▲東美冰菓室招牌黑糖水果冰，滿滿一大盤只要80元。
▲東美冰菓室招牌黑糖水果冰，滿滿一大盤只要80元。

「玉里麵」馳名於外，來到玉里，當然要嚐嚐這個像油麵又不盡然是油麵的在地美食，據說日治時期由日本人引進，後來又經在地化的特殊麵食，和油麵最大的差別，在於麵條扎實，煮至8分熟後自然風乾冷卻，保留Q彈口感，玉里麵像拉麵一樣鋪上三片肉片，傳統玉里麵會淋上雞油，香氣格外迷人，又被稱為「台式日本拉麵」。品味美食後別忘了造訪玉里神社，這是花蓮最完整的日治時期神社，就在玉里市區邊緣的山丘上，屬於縣定古蹟，不過大部分主體建築都已傾倒損毀，剩2座鳥居及通往神社參道的石燈籠。

▲被稱為台式日本拉麵的玉里麵，像油麵卻又不是油麵。
▲被稱為台式日本拉麵的玉里麵，像油麵卻又不是油麵。

▲玉里神社屬於縣定古蹟，主體建築已損毀，剩下鳥居及參道石燈籠。
▲玉里神社屬於縣定古蹟，主體建築已損毀，剩下鳥居及參道石燈籠。

　

有機柚子園中的溫泉秘境

在山間走跳，找個靜謐舒適的小秘境舒緩身心是必須的，於是下山來穿過有機柚子園的小徑，午後來到松邑莊園The Silence Manor，在柚子盛產的季節空氣彌漫著柚香，蛙鳴鳥叫，在標榜回歸最純粹心靈旅程的房中打開窗戶，望著中央山脈深處的浮雲飄過，山野閒情安頓身心。

▲藏身於柚子園中的松邑莊園，泳池為無加氯的山泉水。
▲藏身於柚子園中的松邑莊園，泳池為無加氯的山泉水。

這處由花蓮天璽商旅集團在中央山脈腳下、紅葉溪畔打造的度假莊園，佔地2公頃僅規劃9間房型的綠建築，坐擁自有溫泉井，將每個房間都打造成獨立湯屋，泉質為含氯化物的碳酸鹽泉，富含鐵、銀等礦物質，遇空氣會在表面結晶形成湯花，媲美日本三大名泉有馬溫泉的「黃金湯泉」，就讓這被譽為「卸泉」的名湯浸潤軀殼滌盡塵囂。美食亦是旅途中最讓人愉悅的重要元素，預定一泊三食，可以享用私廚手作午茶，面對縱谷的綠意與山嵐享受靜謐午後時光，夜色降臨時獻上法式私廚專饗的燭光晚餐，十分滿足。

▲松邑莊園客房即湯屋，屬弱鹼性碳酸鹽泉。
▲松邑莊園客房即湯屋，屬弱鹼性碳酸鹽泉。

▲山野間也能享用高品質紅酒黑胡椒牛排。
▲山野間也能享用高品質紅酒黑胡椒牛排。

　

景點資訊

瓦拉米步道

地址：花蓮縣濁溪鄉八通關古道東段登山口

　

南安瀑布

地址：花蓮縣卓溪鄉（定位設於南安瀑布）

　

南安遊客中心

地址：花蓮縣卓溪鄉卓清村83-3號

電話：03-888-7560

　

東美冰菓室

地址：花蓮縣玉里鎮中山路一段210號

電話：03-888-1689

時間：14:00-00:15

FB：東美冰菓室（圓環古早味）

消費：綜合水果冰80元

　

馬蓋先美食玉里麵

地址：花蓮縣玉里鎮光復路101號

電話：03-888-1696

FB：馬蓋先美食

時間：11:00-19:30(週日公休)

消費：玉里麵小碗50元、大碗60元

　

玉里神社遺址

地址：花蓮縣玉里鎮西邊街

　

松邑莊園

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號

電話：03-887-3318

FB：松邑莊園 The Silence Manor

消費：山嵐客房「冬歡盈一泊三食專案」，依平日、例假日優惠價6,500元至7,300元。其他房型訂價以官網公告為準

　

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