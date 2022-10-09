花蓮伴手禮推薦！道地雲南口味，「苦茶油酸豆辣椒」酸爽脆口太下飯

【食嚐｜玩料理】 位於花蓮市大同街上，取貨地點就在邊城滇味餐廳，提供消費者電話預訂、現場購買、宅配等服務，食嚐主打天然無添加的醃製食品，其中又以 「苦茶油酸豆辣椒」 最受民眾青睞，酸爽脆口的醃製酸豆，帶股微微辣勁，不管是配飯或是拿來料理都很合適。

苦茶油酸豆辣椒

選用花蓮在地無毒小農契作的菜豆，並將苦茶油取代豬油，與蒜頭、辣椒一同醃製，有小辣、中辣、大辣三種辣度可以挑選，酸豆吃起來爽脆可口，帶有獨特的酸辣風味，可與肉末一同爆炒做出一道家常菜，也能取代西式料理的所用的酸黃瓜食材，多種吃法滿足饕客的味蕾，開罐即可食用。

菜豆富含的鈣質與膳食纖維，對身體很有幫助，苦茶油酸豆辣椒製作過程均無添加防腐劑，大家可放心食用。

▲【食嚐】也有推出純素口味的【苦茶油香椿酸豆】，用香椿取代蒜頭，滿足純素民眾的需求。

粉紅辣泡菜

【食嚐】另一款人氣商品，因醬料有著淡淡的粉紅色，因此取名「粉紅辣泡菜」，口味上有別於一般的韓式泡菜跟黃金泡菜，主要著重在蒜頭的嗆辣味與香味，口味微酸微甜相當開胃，喜歡吃泡菜或是大蒜的民眾一定要嚐鮮看看。

剝皮辣椒

店家也有製作花蓮特色伴手禮─剝皮辣椒，依循古法醃製，口味甘甜又微辣，拿來料理使用，剝皮辣椒味道會更加鮮甜，天然健康的好味道就在這一罐。

食嚐販售的品項皆可在邊城滇味的料理中品嘗到，若有喜歡哪一道料理的佐料，除了可在餐廳現場訂購之外，外縣市的人也都能透過【食嚐】粉絲專頁下單，喜歡吃辣的人不妨試試將苦茶油酸豆辣椒、剝皮辣椒入菜，成為你的料理神助手吧。

【食嚐｜玩料理】

取貨地址：花蓮縣花蓮市大同街87號(邊城滇味餐廳)

店家電話：0989007041

營業時間：11:00–13:30，17:00–19:30；星期日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3qVGGa8





延伸閱讀>>花蓮【曾師傅】特色竹筒麻糬「御竹糕」竹香四溢超Q彈！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」