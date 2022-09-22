打卡一日遊！台東在地美食、必買伴手禮、海岸裝置藝術秘境全攻略，玩樂不停歇

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2022-08-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 台九遇到愛(台九420k)、通往天堂的階梯、華源椰林大道。 從台東沿著海岸線開到花蓮，還是要不停的踩點、不停的吃喝玩樂💕， － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

台九遇到愛(台九420k) | 30 分鐘

從台東往花蓮開車的路上會經過一個沿海景點：台九遇到愛，好多人都在這裡停車拍照，有一些裝置藝術，還有小攤販在賣咖啡、茶飲等等，雖然真的有夠熱的但還是停了下來走走逛逛拍了一些美照🌊

通往天堂的階梯 | 30 分鐘

花蓮的沿海公路上有一個藝術造景叫做通往天堂的階梯，某個角度看起來真的有視覺差呢‼️，吸引好多人來拍照紀念，感覺好像真的要往天堂一樣，覺得cool，可是國外設計師與在地設計師一同打造而成的，象徵著引領人們通往未知、充滿神秘和歡樂永恆的地方👼🏻

華源椰林大道 | 30 分鐘

在台東有一個網美景點就是這一條椰林大道，位於台九遇到愛(台九420k)附近，停好車大約走個5分鐘就到了，這條椰林大道是通往一間國小，就因為拍照起來漂亮，也是吸引了不少人呢😆，一整排高大直挺的椰子樹由上往下看就可以看到湛藍的海洋🥥，好像滾下去就可以下海呢‼️✨

台東阿伯小白屋 | 30 分鐘

在台東市區有一個景點超級火紅，就是阿伯小白屋，剛好位於台東海濱公園附近而已，這建築真的很有特色，被比喻成「台版霍爾的移動城堡」，是一個老人家親手蓋的哦，只是後來因為颱風有造成毀損，之後又修又補導致的，去的時候整個超級多人在對面馬路拍照，不時還有來車經過，有點危險，要拍照可要小心來車喔🚗

天后宮 | 30 分鐘

來到關山的天后宮，可以說是當地人的信仰中心，奉祀天上聖母媽祖，廟前有廣場與遮棚的市場，白天在這裡可以說是非常熱鬧，而且天后宮的紅色鮮明大門搭配超藍色的天空真的是太美了‼️忍不住多拍幾張呢🔥

關山臭豆腐 | 2 小時

看到天后宮市場門口有排了好長一個隊伍，可是隱藏在市場內的超人氣美食呢，販賣著臭豆腐、湯麵、滷味等等，看到員工持續不停的炸豆腐，那一塊塊香酥可人的美食真的是招架不住阿😘，吃起來外脆內嫩，配菜是用蘿蔔絲，味道很剛好，還滿解膩的🔥，直接吃了一盤大盤的，還有他們的湯麵和滷味也很好吃唷～必點👍🏻

泰祥西點麵包食品行(封仔餅) | 30 分鐘

來到關山一定要來買這家有名的名產店，是超級老店喔，封仔餅有好多口味，紅豆、綠豆、白豆沙，買了一些回去試，餅香餡多，而且內餡不會過油膩、甜，吃起來配茶或咖啡都很合適😋😋😝😝

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：台東海岸線打卡一日遊｜在地美食、必買伴手禮、海岸裝置藝術秘境全攻略🌊🏝

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裝置藝術 咖啡 滷味

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