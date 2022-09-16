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台東「最美星空音樂會」移師延平鄉 原民美聲9／17浪漫登場

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圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供
圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

台東最美星空音樂會關山場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供
台東最美星空音樂會關山場。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022台東最美星空音樂會關山場，於中秋節時在關山親水公園登場，吸引大批鄉親及遊客前來參加，感受「東漂夜遊」魅力。音樂會特邀NSO國家交響樂團、在地公東高工質平合唱團，精彩細膩的合唱美聲，讓現場聽眾感受專屬臺東、最浪漫的「星空藍」。

交觀處指出，「2022台東最美星空音樂會」將在9月17日移師延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區舉辦，由金曲獎最佳原住民歌手桑梅絹，在地表演團體豐田國中豐舞原韻社團、桃源原聲文化團，在延平靜謐的溪谷間，帶來古樸、原味風情演出。

▲關山場邀請NSO國家交響樂團演出。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供
▲關山場邀請NSO國家交響樂團演出。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

臺東縣政府交通及觀光發展處表示，關山親水公園是全臺首座環保公園，最美星空音樂會去年在關山場獲得BSI英國標準協會ISO 20121永續性管理。今年舊地重遊，在美好樂聲中與民眾共譜永續樂章，並以「與地球永續一起High Five！」理念為核心，響應「1% For The Planet」地球稅計畫，只要一位參與者踏入活動場域，就為世界上環保非營利組織累積5元地球稅，紀念品販售所得扣除成本後將回饋非營利環保組織。

9/10活動邀請「臺灣之音」-NSO國家交響樂團，將殿堂級演出搬到關山親水公園，在地表演團隊公東高工質平合唱團，也帶來動人美聲合唱。而美食次一推出就秒殺的「星空導覽」名額，現場也提供「特別導覽場」，邀請台東最美星空導遊培訓及認證的專業星空導遊，讓民眾享受星光之美。

▲關山場吸引大批民眾星光下享受醉人音樂。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供
▲關山場吸引大批民眾星光下享受醉人音樂。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

在重頭戲「暗燈儀式」後進行星空導覽解說，讓民眾跟著專業導覽老師，以不一樣的視角欣賞關山夜空。現場觀眾吳先生開心分享，全家人都非常喜歡交響樂，今年把握中秋假期，帶著七旬父、母親從桃園參加最美星空音樂會，能以關山親水公園美好的自然環境為背景欣賞管弦樂演出，是非常棒的團圓夜。

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