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「台東好玩卡」食宿遊購行優惠全包 隨時Fun心玩

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▲臺東太麻里。　圖：Shutterstock／來源
▲臺東太麻里。　圖：Shutterstock／來源

台東好玩卡。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
台東好玩卡。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】配合交通部觀光局推出的台灣好玩卡，臺東也加入台灣好玩卡的行列，推出「台東好玩卡」，卡片結合了電子商務平臺功能，以及線上訂付、APP隨 身等特色，匯集了臺東境內的食、宿、 遊、購、行等旅遊優惠，展現臺東好玩好吃好買的獨特魅力。

慢經濟思維推動好玩卡 帶出臺東慢活體驗

臺東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳表示，「好玩卡一直是觀光局推動的業務，臺東縣這幾年努力爭取，透過每年的競爭而獲得中央肯定，這個第一關的競爭就給了同仁很大的鼓勵。當然，臺東縣每年都有不同的創意，遊程的設計及規劃每年也都因應新的玩法而有不同的巧思。比如：今年增加許多空中遊憩或海洋遊憩的組合，同時今年更以「慢經濟」的思維推動好玩卡，期望在推動包裝的遊程中帶出臺東365天日常的慢活、慢體驗等。

這幾年下來，台東好玩卡已經逐漸被遊客接受，雖然這兩三年面對疫情的挑戰，在推動上難免增加很多的困難，但是整體的效益仍然是令人感到欣慰，對臺東的觀光有莫大的助益。購買台東好玩卡國際經典產品，好玩卡收錄臺東在國內外都相當知名的遊程商品，包含國際衝浪賽以及太麻里金針花季...等，帶上行李和好玩卡QR Code來玩遍臺東吧！

帶著好玩卡 Fun心玩臺東

台東好玩卡可說是將臺東縣境內最具魅力的吃喝玩樂都包羅了，包括店家，住宿、交通、體驗、伴手禮等。民眾手持一卡，就能自由搭車、坐船，暢遊最夯的觀光景點或體驗各式特色活動，專屬合作店家還可讓民眾享受更多的優惠，不用再煩惱出遊需要準備許多東西而手忙腳亂，省時又便利，享受自由自在漫遊臺東帶給你的美好體驗。

▲阿榮柑仔店。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲阿榮柑仔店。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

台東好玩卡目前規劃了交通運輸套票、國際經典遊程產品、國民旅遊卡產品、觀光圈推廣產品、深耕遊程套票、創意亮點旅遊產品、創意亮點╳旅遊藍海生活節等最具臺東在地特色的遊程，民眾可依照個人的需求喜好購買。帶著好玩卡，透過在地達人帶路，聽著在地原汁原味的故事，隨季節或者 是活動隨時更新旅遊資訊，讓遊客更即時了解台東在地文化風情。

台東好玩卡 https://www.ttfuncard.tw/zh-TW

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