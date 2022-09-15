花蓮超美金針花海！ 海拔900公尺「赤科山」萬花齊開 躺坐金黃地毯還能盪鞦韆

超美滴！萬花齊開金針花海

每年9月中旬這裡最美，海拔900公尺的免費景點，整片金黃大花海看起來就像天然地毯，不少人推薦必訪景點，像是小瑞士農場、加蜜園 汪家古厝、千噸石龜、赤科三巨石、金針大道，還有赤科山櫻之谷、林家園休閒農場，總之走到哪玩到哪～

赤柯山 在哪？

赤柯山位於臺灣花蓮縣玉里鎮，台9線271.5KM處向東轉，從玉里市區往赤柯山，過高寮大橋接就是產業道路、山路，車程約40分左右，沿路路況不太好開都是髮夾彎，只有9人座以下車輛能上去，從宜蘭礁溪開到赤柯山要4個鐘頭，最少要安排個兩天一夜，不然一整天都會是開車坐車。

▽ 赤科山漫遊地圖

每年8月～9月金針花季，有免費農場、咖啡館、汪家古厝、千噸石龜、赤科三巨石、金針大道⋯⋯等都是必拍景點。

赤科山花況 即時影像

赤柯山 金針花海

赤柯山金針花佔地很廣！前方視野遼闊，在太陽照射下，藍天白雲成了最佳背景，金針花海成了一片黃色地毯，迷幻了所有旅客雙眼，猶如置身在風景圖畫中～真的超美滴。

林家園休閒農場

赤柯山農場園區都挺寬敞！現場有簡單指標，看你想去哪？景觀台想拍可是要小排隊。

躺坐黃色花海 盪鞦韆

這座是近幾年見過數一數二美盪鞦韆！瞧～郭先生坐在上面有多開心，手機用人像拍照這背景美翻天。

閩南式 汪家古厝

這棟古厝也是必訪景點！古厝位在海拔約900尺處，整間是半木造的閩南式四合院，也是目前赤科山最老的一棟四合院，好多人來都有拍到曬金針，好可惜今天沒有曬沒得拍，但這古厝太有特色，還是很值得造訪一下。

既然都來古厝就來桌在地家常菜，金針花入菜相當有特色，有炒金針花、金針花湯～

吃飽還能到蒲仔棚拍拍～

赤柯山 小瑞士農場

繼續往上走，來到海拔1000公尺赤科山小瑞士農場，有的遊客很專業，還帶空拍機來拍金針花海呢！園區同樣免費入園，不想吃傳統家常菜的朋友，也能考慮小瑞士餐點，還有飲料、下午茶選擇。

假日想拍照請排隊，不用擔心其實滿快就輪到！赤科山佔地之廣，遊客分散各點～

＊9月正值金針花海季，週末上山遊客不少，建議提前上山才不會塞車，一望花海沒有遮蔽物，提前做好防曬、防蚊喔～

赤科山

地址：花蓮縣玉里鎮(台9線287K東側轉入)

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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