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花蓮老宅冰品店「慕然五十」 日系文青吹起冰炫風，嚴選當季水果製成豆奶冰

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於花蓮市節約路上的【慕然五十冰淇淋】，是棟老宅冰品店，綠植與木製傢俱讓傳統老宅吹起日系文青風，一到炎熱的天氣，店內總吸引大批的人潮前來吃冰消暑。

慕然五十冰淇淋提供蛋奶素、奶素、純素多種選擇，老闆希望讓茹素者也能吃到好吃的冰淇淋，因此研發以豆奶做基底的冰淇淋，由豆奶製作而言的冰淇淋比起牛奶調製的冰品更加健康，口感也更為滑順，經過老闆精心研發與不斷調整，冰淇淋吃起來不會有豆奶味，還與天然食材、當季水果做結合，調配出清爽無負擔的好滋味。

▲【慕然五十冰淇淋】名字是由「驀然回首」做發想，結合冰淇淋定價，也有不忘初衷的意涵。
▲【慕然五十冰淇淋】名字是由「驀然回首」做發想，結合冰淇淋定價，也有不忘初衷的意涵。

店內每日提供10種不同的口味冰品可以選擇，每天都會有不一樣的口味，且會依照時令去做變化，讓客人來訪時可以保有新鮮感，除了店內選購冰品外，現在也能到【慕然五十冰淇淋】粉絲專頁下單，將美味可口的冰品宅配帶回家！

▲由老闆精心研發的「豆漿」口味，保留豆子的香氣，綿密滑順的口感更是令人著迷。
▲由老闆精心研發的「豆漿」口味，保留豆子的香氣，綿密滑順的口感更是令人著迷。

▲「紅心芭樂」是店內人氣第一的口味，沒想到紅心芭樂竟然與豆奶這麼搭，清新又天然的風味，大朋友小朋友都會喜歡。
▲「紅心芭樂」是店內人氣第一的口味，沒想到紅心芭樂竟然與豆奶這麼搭，清新又天然的風味，大朋友小朋友都會喜歡。

▲夏天怎麼能少得了芒果呢？保留芒果本身的香甜，又增添了一絲清爽感，炎炎夏日必吃的口味之一。
▲夏天怎麼能少得了芒果呢？保留芒果本身的香甜，又增添了一絲清爽感，炎炎夏日必吃的口味之一。

▲「蜜香奶茶」口味比起水果風味的冰品，甜度跟口味都較重，濃厚的茶香彷彿直接喝到茶飲般，讓人眼睛為之一亮！
▲「蜜香奶茶」口味比起水果風味的冰品，甜度跟口味都較重，濃厚的茶香彷彿直接喝到茶飲般，讓人眼睛為之一亮！

開業多年下來，老闆堅持初衷，致力打造單純樸實、真材實料的冰淇淋，招牌豆奶冰淇淋那令人念念不忘的風味，就算是討厭黃豆味的民眾也敢嚐試，也吸引許多藝人、知名部落客及許多遊客前來嘗鮮，來到花蓮，快走進【慕然五十冰淇淋】體驗純素冰淇淋的魅力吧！

【慕然五十冰淇淋】

店家地址：花蓮縣花蓮市節約街23號

店家電話：03 833 0603

營業時間：13:30-21:00；星期三公休

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3QIgvip


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