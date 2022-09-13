跟著 LittleGiant 於 2022-08-24 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 二層坪水橋、鹿野區役場、鹿野神社。 台東特殊路線秘密景點新玩法，星空景觀咖啡、月球地形探索一日遊 這次介紹的景點包括星空景觀咖啡、月球地形、野菜藥草火鍋植物園、偽日本景點及１０月限定台灣欒樹推薦，規劃台東旅遊千萬不能錯過喔！！！！

二層坪水橋 | 1 小時

鹿野區役場 | 15 分鐘

台東目前唯一的日式街庄役場建築，重要的是不用門票就可以逛小日本，日式建築給你濃濃日本味 裡面到周末還會有表演、烤麵包濃湯等活動，當地食材店家小攤位也是不可錯過的！

鹿野神社 | 15 分鐘

來台東也可以來個偽日本小旅行，在台東龍田村有著一座鹿野神社 還真的是日治時期留下來的喔!!!! 由當時的臺東製糖會社出資，鹿野村日本移民義務出役共同修建 日治時期每年的主要祭典都會在這舉行 拍起來是不是日本味十足呢! 順道推薦一下10月份台灣欒樹的季節到囉!附近還有超美的台灣欒樹大道可以拍呢! 22.9056719, 121.1164848 搜尋這個位置就會看到囉!

台東原生應用植物園 | 1 小時

可以吃野菜藥香、藥草火鍋、餵食動物、還可以看各種植物的大型園區 台東初鹿除了有知名景點初鹿牧場，你知道還有"原生應用植物園"嗎? 大家聽到植物園都以為很無聊，其實是複合式的園區，是非常適合老少小朋友全家一起去的景點 可以選擇單純入園抵用卷成人200元小孩100元或是用餐抵用卷成人450小孩299幼童80 真心推薦一定要選用餐抵用卷，因為這裡的火鍋是吃到飽的啦，而且食材都是你從來沒吃過的 各種藥草、野菜，還有藥草咖啡等等，只有在原生應用植物園才能享受到喔 吃飽還可以在園區餵食羊等動物，也可以去參觀植物，cp值超級高呢!! 地址:台東縣卑南鄉8號 電話:089570011 網站:https://www.ttyuansen.com/

頂岩灣四格山 | 1 小時

給你360度的環景，但只要走個小階梯就可以到達，是不是超讚的懶人必備行程 「四格山」位於台東卑南鄉檳榔村頂岩灣，鄰近台東市火車站僅20分鐘車程，是海岸山脈末端喔! 雖然海拔高度僅410公尺，但因為剛好是臺東平原的制高點，所以可以環台東景色超級美 階梯周圍布滿竹林拍起來也是很有feel呢!

利吉惡地 | 1 小時

大家來台東一般往山線走池上關山，或是往海線走東海岸，往南邊走南迴 但其實台東還有特色地形利吉惡地及小黃山喔!!!! 形容起來有點像高雄月世界的地形 經由板塊擠壓、造山運動、風化、雨蝕而形成，幾乎沒有植物生長的山壁上佈滿一條條雨蝕溝，彷彿是月球上才會出現的場景!!!!

卑南大圳親水公園 | 15 分鐘

卑南大圳是臺東最大的水利工程，和利吉惡地、小黃山位在相同的地區，可以一同造訪，很喜歡這個公園有超大的草皮可以休憩，也可以從這兒直接欣賞利吉惡地的景色呢! 春天去的時候，一整排步道花會全開，還可以邊走邊欣賞喔!

花藞藞玫瑰岩休閒農場 | 1 小時

來台東玩都說要看星星，大家總是往星星部落跑，但其實因為不夠隱密離市區近光害還是有 真正要看星星就要挑選無光害的地方，真的大力推荐今年才開幕的花藞藞， 花藞是布農族的老闆姓名，退休後回到鸞山家鄉開了這間景觀餐廳 不同於其他間景觀餐廳是在食物的部分有特別用心，都是親自做的喔 喜歡吃他們的燴飯及牛肉麵 推薦傍晚來看夕陽餘暉，會有種被山環繞包圍感 遠處可看見遠至關山村落及太麻里村落，還可以看到如電影場景中的火車經過 大約過7點星星就開始出來了，幸運的話還看得到流星、北斗七星及銀河喔! 地址:台東縣延平鄉榕山路55號之6(開山路請小心安全，對向車很容易開太過來) 營業時間:9:00~20:00

天馬星空景觀咖啡 | 1 小時

說到台東夜景除了花藞藞玫瑰岩休閒農場還有一間想推薦給你們 天馬星空景觀咖啡又是完全不同的感覺了 往前看是太平洋往旁邊看是山景及市區，可以同時看到蘭嶼及綠島是不是超療癒!!!! 不過上山的路非常小條，建議上山前打給老闆，問有沒有車子要下山比較安全 建議可以傍晚上山待到晚上看完星星再下山 地址:台東縣卑南鄉東園三街36巷11之7號 營業時間:15:00-22:00

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