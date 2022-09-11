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半露天「部落廚房」品野蔬無菜單料理　手烘莊園自栽獨樹一格「海鹽風味咖啡豆」

聯合新聞網／ 行遍天下
圖片提供：海岸莊園咖啡
圖片提供：海岸莊園咖啡

【文∕圖：行遍天下】

一路上太平洋相隨，自11甲公路蜿蜒上山，綠水青山環抱的阿美族部落廚房，就在秘境處。

豐富部落是典型的阿美族部落， 又稱丁仔漏（Tingalaw），意為水源清澈之地。靠山吃山靠海吃海，瀕臨太平洋又以山丘河谷地形著稱的豐富部落，除了發展出深厚的野蔬飲食文化，十多年前栽種的部落咖啡，因長年受海風滋潤，也孕育出獨樹一格的海鹽風味。

位於山丘上的海岸咖啡莊園開幕近4年，是2020-2021東海岸藝術生活平台串連計畫單位，深受好評的遊程內容包含部落導覽、野菜解說、無菜單風味料理和咖啡烘豆體驗，凝聚了族人生活智慧、部落青年主廚創意及海岸咖啡精華。

▲參加部落的半日遊程，認識野菜、生態，行經一幕幕大自然彩繪的山海美景，太平洋、出海口、豐濱村盡收眼底。（圖片提供：海岸莊園咖啡）
▲參加部落的半日遊程，認識野菜、生態，行經一幕幕大自然彩繪的山海美景，太平洋、出海口、豐濱村盡收眼底。（圖片提供：海岸莊園咖啡）

旅程從部落的基督教十字路口走起，在通往海岸咖啡莊園的路上，認識野生蔬食、呼吸森林芬多精、聽導覽員講動人故事；跟隨獵人腳步一探野生動物足跡，和台灣獼猴、山羌不期而遇；走累了就在帳篷休憩、喝養身茶，眺望阿美族的奇拉雅聖山；接著還能品嚐部落青年主廚的無菜單料理，親手烘烤莊園主人栽種的精品咖啡豆。部落頭目說，族人努力推廣咖啡農業及觀光，希望能創造工作機會，讓部落孩子遠在外地工作的父母，回鄉一起生活。

▲海岸咖啡帶有海鹽風味，同時有淡淡的柑橘、葡萄柚、堅果和焦糖香。以木材炭火、濾網加上耐心體驗部落烘豆，慢慢烤出自己喜歡的淺焙、中焙或深焙豆，樂趣十足。
▲海岸咖啡帶有海鹽風味，同時有淡淡的柑橘、葡萄柚、堅果和焦糖香。以木材炭火、濾網加上耐心體驗部落烘豆，慢慢烤出自己喜歡的淺焙、中焙或深焙豆，樂趣十足。

　

極上美味

半露天的海岸咖啡部落廚房，以阿美族傳統竹編方式製作餐桌，從餐具擺盤到鮮花佈置都有令人讚嘆的美感，19歲到日本參賽、榮獲亞洲料理名人大賽金牌的部落青年林諾凡，依循不同季節的新鮮野蔬研製無菜單料理，賦予味覺、視覺新鮮感受。

野菜溫沙拉與香煎鱸魚

開胃菜野菜溫沙拉，以部落老人家種植的茼蒿菜、野生過貓、溫泉蛋為主角，淋上特調的馬告莎莎醬，增添蔬菜風味。香煎鱸魚底下鋪上野菜一點紅，上層佐以馬鈴薯醬料和野生昭和草，沒有過多調味，保留鱸魚的甘甜滋味。隨餐還會送上部落地瓜、紅豆糯米糰，不擔心吃不飽。

餐後甜點組合

以頭目種植的梅子釀製梅子醋，滋味酸甜；使用小米酒製作的酒釀糕，加上月桃葉熬出的湯汁與椰奶一同享用，有另一種滋味。

排骨野生芋頭湯

部落長輩傳授的料理，先以白蘿蔔、排骨熬出高湯，再放入芋頭和芋頭梗煮至軟爛，由於添加很多健康野菜，豐富部落族人稱之八寶湯。

舒肥雞胸肉

舒肥料理是現代飲食趨勢，林諾凡將咖啡濃縮汁和雞胸肉一起舒肥，肉質軟嫩又帶有咖啡香，最後加上褐色的秘制刺蔥醬，淋上南瓜泥和馬鈴薯泥，味覺層次豐富。

　

店家資訊

海岸咖啡莊園 部落廚房

地址：花蓮縣豐濱鄉豐富27鄰122號

電話：0936-302-719

網址：www.costal-coffee.com

時間：預約制，請於兩週前預約

費用：豐富部落咖啡莊園半日遊每人1,880元，10人成行，含部落導覽、午或晚餐、烘豆體驗。

備註：沒有參加導覽遊程，只想單純品嚐並購買咖啡，請先打電話確認莊園主人是否在家，以免農忙錯過。

　

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咖啡 無菜單 沙拉

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