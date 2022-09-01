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山海間與大地共融里山桃花源　好食美宿親近自然生態巡禮

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

在可以眺望龜山島的山海之間，有一方與大地共融的里山桃花源，綠林圍繞，生機盎然，還有自然美學和藝術展演相佐的法式料理。

返山，為了向自然學習；聽心，尋找生命的初衷。車子駛出雪山隧道往頭城方向一路行駛，過了烏石港、梗枋橋，一個上山的大迴轉，為這趟里山之旅鋪陳美好序曲。

　

里山十箋涵養身心

「馥森里山」是台灣首座以里山（Satoyama）為名的藝術生態度假園區，也提供住宿、美食、藝術欣賞和體驗活動，園區主張的「里山十箋」食、衣、宿、坐、行、藝、遊、農、境、慶，第一項說的就是輕食料理產地餐桌，其次還有擁抱自然放鬆心靈的住宿，自在茶席香醇咖啡的體驗，生活儀式藝術展演的欣賞，山林秘境生態尋寶的樂趣，友善耕作在地食材的運用，以及環境資源永續利用的理念，透過旅程，讓人學習與自然和諧共處，尊重生命。

▲生活儀式藝術展演讓人學習親近自然，透過鑼聲缽音洗滌心靈，靜心觀賞一齣里山世外桃源的生命劇場。
▲生活儀式藝術展演讓人學習親近自然，透過鑼聲缽音洗滌心靈，靜心觀賞一齣里山世外桃源的生命劇場。

　

好食美宿體驗感受自然召喚

由昔日北關農場改建的客房區，提供美好的里山住宿體驗，色調清新家具雅緻的客房，沒有電視卻有選書人精挑的書籍、茶具，提供遠離世俗的心靈療癒妙方。三大用餐空間各具特色，依照山勢高低，分別是選用頭城漁獲和園區自種蔬食，透過日式手法呈現家常美食的「里海真味」中餐廳；由馥蘭朵烏來SOYAN法式餐廳挖角的張家誠主廚所負責的「里山知味」西餐廳；以及位於園區制高點的「里山之眼」，可將龜山島之美盡收眼底，在此欣賞生活儀式展演壓軸的山海繞表演，享受無與倫比。

▲馥森里山的客房以自然色系讓人放鬆，用藝術改變人與土地的關係。
▲馥森里山的客房以自然色系讓人放鬆，用藝術改變人與土地的關係。

　

沉浸里山藝境套裝遊程

濃縮園區精華的「里山藝境」遊程，其中的生態導覽深受旅客喜愛，由退休知名記者柯焜耀帶領的導覽團隊，讓宜蘭里山生態變得鮮活有趣，跟隨他入山尋找動物蹤跡，知性有趣，除了有機會巧遇山豬、山羌、麝香貓、鼬獾、白鼻心等哺乳動物，還可聆聽五色鳥、紅嘴黑鵯、樹鵲和台灣藍雀合唱，與鳳蝶、橙帶藍尺蛾、夏蟬為伍，真正的親近自然，柯焜耀說：「台灣蝴蝶約有400多種，馥森里山就超過百種，蕨類更是豐富，我們邀請專家規劃設計的蕨類公園即將啟用，值得期待。」

▲旅遊記者柯焜耀退而不休，為馥森里山設計規劃的生態解說遊程，寓教於樂。
▲旅遊記者柯焜耀退而不休，為馥森里山設計規劃的生態解說遊程，寓教於樂。

生活儀式展演是套裝遊程另一個亮點，藝術表演團在藝術總監帶領下，以馥森里山園區為舞台，配合生態導覽路線，在起點、沿途和終點，設計「觀無心、即靜音、聽心、棋不語、山海繞」5套表演，結合鑼、鼓、缽、棋等聲音和意象，讓人體驗置身林間、飛瀑、望海高台的心靈感動，學習大自然對生命的包容態度。

▲園區的表演藝術團隊在呈現「即靜音」時，場景特別選在半人工的瀑布平台，飛瀑上層有兩百噸的山泉水塔，是景觀也是園區有乾淨豐沛泉水的指標。
▲園區的表演藝術團隊在呈現「即靜音」時，場景特別選在半人工的瀑布平台，飛瀑上層有兩百噸的山泉水塔，是景觀也是園區有乾淨豐沛泉水的指標。

▲里山藝境套裝遊程也包含DIY體驗，可以選擇以土壤捏製草頭娃娃；或是手工植物精油皂。
▲里山藝境套裝遊程也包含DIY體驗，可以選擇以土壤捏製草頭娃娃；或是手工植物精油皂。

　

極上美味

「里山知味」由主廚張家誠主理，15歲入行，至今累積25年廚藝經驗，擅長以台灣食材呈現西式料理、簡約手法演繹食物本味，讓「法式台魂料理」能與自然共生，中午供應蔬食饗宴，晚上主打法式料理，上山享受美食，還能欣賞海岸與龜山島的夜色。

「里山藝境」蔬食午餐

以山海之間的里山小農和自家蔬果為食材，不只生態環保，也讓體內做環保，主食之一的台灣黑米加越光米燉飯，搭配綠竹筍、茄子，健康美味；香椿醬和番茄紅醬，加上木瓜、九層塔烘烤的手工披薩，濃郁芳香；甜點使用有機黃豆製成豆花加桂花糖水，搭配紫米椰子糕享用，餘韻綿長。

「里山之眼」創意甜點

山風吹拂的半露天休憩區，主打從奧地利學藝歸國的陳琪惠手作點心，熱愛甜點創作的她，為炎炎夏日研製的伯爵焦糖果蘋果慕斯、芋頭奶凍慕斯、無花果磅蛋糕和粉紅草莓等甜點，美味又夢幻。

「返山聽心」法式無菜單料理

依隨季節變化菜色，以七月套餐為例，前菜以干貝、旗魚腹肉、黑柿蕃茄淋上紫蘇梅油醋；吃香草長大的土雞蛋和日曬雨來菇，以松露黑龍醬油調味；海鮮主菜則是員山鄉養殖的香煎墨瑞鱈魚和台灣海鱺魚，佐青龍白酒醬汁；肉類主菜由甜酒豆腐乳醬汁襯托法式羊排佐的美味。

　

店家資訊

馥森里山

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路205號

電話：03-9772-168

網址：www.volandosatoyama.com

時間：09:00-17:00（週三休園），里山知味西餐廳於12:00、18:00分別供應午、晚餐；里山之眼10:00-17:00

消費：入園費250元（200元可抵用消費）；里山之眼甜點120-140元；里山藝境套裝行程成人1,600元、兒童899元，共5小時，遊程包含生態導覽、生活儀式展演欣賞、午餐（里海真味中餐廳或里山知味西餐廳蔬食午餐二選一）、DIY體驗活動

　

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甜點 蔬食 龜山島

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