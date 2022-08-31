馬祖藍眼淚化身人氣手搖飲！馬祖奶茶花蓮加盟店 主打不敗厚奶茶 大推漸層藍柑橘味「馬祖藍眼淚」

坐落於花蓮市節約路上的【馬祖奶茶─花蓮節約店】，主打厚奶茶以及特色手搖飲，選用高品質的原物料以及健康配料搭配，推翻奶茶不健康的既定印象，營業時間非常長，從早上開到深夜，是上班族與夜貓族買飲料的好去處，旅客來到花蓮遊玩，想來杯手搖飲消暑解渴，可別錯過這裡。

【馬祖奶茶】是品牌創辦人因緣際會研發出的特色茶飲，風味濃醇和諧又別具樸質古早風味，品牌以在地風味為發想，結合新鮮食材研發各種特色飲品，搭配二砂糖熬煮糖漿以及乳脂含量高的鮮奶，每個環節都不馬虎，打造出一杯杯令人難忘的經典好茶。

馬祖藍眼淚

為【馬祖奶茶】的獨創口味，使用雪碧做為基底，搭配調酒常見的藍柑橘，加入雪梅與檸檬原汁增添酸度，從深藍、淺藍、白色呈現出「馬祖藍眼淚」漸層美，整杯飲品顏色層次分明超好拍，喝起來微酸微甜的沁涼滋味超消暑，藍柑橘特有的風味讓人愛不釋手，一不留神就把整杯喝光光。

厚奶三兄弟

與其他手搖飲的奶茶不同，將精選茶葉製成的紅茶與紐西蘭特濃6.8%牛乳結合，調配出專屬【馬祖奶茶】的經典奶茶，為了讓客人喝得更健康，選用健康天然的仙草凍跟寒天QQ做為配料，並加入馬祖特產「海燕窩」，奶茶一入口先感受到香醇的奶香，尾韻是溫潤的茶香，配料為整杯飲品增添口感，讓人一再回味。

香韵青橙

嚴選南投四季春茶茶葉製作的青茶，搭配新鮮現榨的柳橙原汁，果香清甜微酸，茶湯清香回甘，是清爽解膩的經典好滋味。

悶熱的天氣不來杯沁涼暢快的飲品怎麼行，來【馬祖奶茶】點上一杯清爽消暑的手搖飲吧！

【馬祖奶茶─花蓮節約店】

店家地址：花蓮縣花蓮市節約街35號

店家電話：03 831 0268

營業時間：08:40-23:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3dXqv96





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