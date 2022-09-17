玩翻電影拍攝地！ 花蓮豐濱石門麻糬March洞、愛心海蝕洞、一線天都在石門遊憩區快來拍

石門麻糬洞March洞、愛心海蝕洞、一線天這幾個非常有趣的景點都位在石門遊憩區，想要抵達這個電影拍攝場景，一點都不難，只要步行五分鐘。大家到這邊一定不會覺得訝異，為什麼國際電影沉默會選擇這裡當作拍攝景點，因為這裡真的很鬼斧神工。

石門遊憩區：地理位置

初次來到這裡的朋友，建議先看看地圖，這邊有兩處停車場，動線都很不錯，挺寬敞的，其中有一個停車場離洗手間比較近，想要上廁所的話建議停在這個停車場。因為台11線上沒有太多的公共設施，所以這裡有設置洗手間真的很棒，還記得當時走向石門洞的時候，真的有不少人往洗手間走去，民生問題還是很重要的。這裡繼續往北可於台11線38.5公里走訪大石鼻，風景也是一級棒，也可以往南走到台11線64公里處的石梯坪，景觀更是沒話說！

石門遊憩區：步道完善

石門遊憩區步道設施相當完善，而且很短，只有450公尺，走個差不多5分鐘就到岸邊，想欣賞風景真的不難。

石門遊憩區：March洞

這個區域因長年受海浪的拍打與侵蝕，洞口外觀看起來就真的很像March汽車，因此被稱之為March洞或麻糬洞。

石門遊憩區：愛心海蝕洞

除了麻糬洞，大家記得再往洞裡面走一段路，有一個很像愛心的海蝕洞，洞口周圍有不少植物遮掩著，陽光卻透過縫隙輕輕灑落在洞內，別有趣味。在此同時竟然看到有人在烤肉（著實覺得匪夷所思），畢竟一路走過來，並沒有看見遊憩區內有任何垃圾，相信不僅是有專屬人員在清掃維護，國人的素質也很重要，所以不管是來這邊烤肉或野餐的人兒們，記得要把垃圾都帶走！

第三個打卡點就是海天一線，從愛心海蝕洞到這邊的距離不遠，可是由於沿途是海蝕地形，不能跑，也不能快走，只能亦步亦趨，強烈建議穿布鞋來，避免割傷。

石門遊憩區：大鱷魚

尚未到海天一線這邊，妮妮妹指著右手邊的大石塊說：它好像大鱷魚，的確，看起來有幾分神似，很像我們在石梯坪看到的青蛙，也是憑自己想像這樣。

石門遊憩區：海天一線

在海天一線這邊，由於兩旁高聳的岩壁，搭配上中間有一座比較小的海蝕石塊，站在石塊上可以拍出美美的照片來，不過這天氣候不佳，所以並沒有很漂亮的海景，還好這邊的風景很可以也算是加了大分。在此，要提醒大家，這塊海蝕石塊上面也是凹凸不平，想要走上去得小心謹慎才行，為了讓大家都有包場的感覺，可愛的遊客都會在遠遠的地方排隊等候。這和之前在新北銀河洞越嶺登山步道一樣，明明就超多人，可是看起來就會有包場的錯覺，這是國人素質，超可愛的。

這是從高處往下拍的照片，相信大家可依稀看到，部分區域皆設置有警戒標語，畢竟這裡離海岸礁岩太近，時不時有浪花拍打進來，所以當情況不對，或是氣候不對，閃就對了。還有，拍照的時候一定要記得把腳步給站穩。

石門遊憩區：涼亭休憩區

這裡還有一座涼亭可休憩，一眼望去的風景真的很心曠神怡，相信大晴天的時候一定更美，不過也應該會很熱，因為這裡遮蔽處不多，所以一定要做好防曬。據說這裡也是欣賞夕陽的好地方，就期待下次造訪嚕！

石門遊憩區

地址：導航設定石門遊憩區

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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