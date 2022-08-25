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在台東藍解鎖網美透明獨木舟　體驗阿美族流水席野食文化

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

在太平洋環繞下，「台東藍」是大自然賜予台東，最純粹夢幻的顏色，來到東海岸徜徉碧海藍天，享受戲水、衝浪、SUP和獨木舟等水上活動，是貼近台東藍的方式。曾經舉辦「東浪嘉年華」、極具人文意義的杉原灣，有東海岸最長的半月形海灣，長達1.5公里的沙灘坡度平緩、細沙柔軟，在這片海域體驗透明的網美獨木舟，學習刺激的衝浪課程和SUP立槳，心情愉快飛上天。

▲阿美族人稱杉原灣「FUDAFUDAK」，意為閃閃發光，這片海岸細沙柔軟、海水純淨，適合體驗水上活動。
▲阿美族人稱杉原灣「FUDAFUDAK」，意為閃閃發光，這片海岸細沙柔軟、海水純淨，適合體驗水上活動。

　

體驗東海岸阿美野食文化

不只是動感的體驗，重視文化、佳餚、快樂分享的阿美族生活文化，是東海岸的魅力之一。東河鄉的「達麓岸部落屋」在看得到大海的草原搭建一座座茅草屋，供應無菜單料理，長桌上各式各樣的野菜蔬食、烤鹹豬肉、醃生豬肉、酥炸昭和草、刺蔥煎蛋、涼拌海菜海螺與三色糯米飯，沒有過多調味，每一道都富含陽光、海洋與熱情阿美文化。

▲阿美族的生醃豬肉（silaw）以鹽醃製，肥而不膩，和糯米飯、野菜蔬食、小米酒是絕配。
▲阿美族的生醃豬肉（silaw）以鹽醃製，肥而不膩，和糯米飯、野菜蔬食、小米酒是絕配。

透過在地食材傳承阿美野食文化的還有「浮定咖啡fudin cafe｜混水摸魚基地」，一對阿美族部落青年夫妻，以部落元素妝點空間，除了賣好喝咖啡，也推廣溯溪、獨木舟、野外探險和無菜單料理遊程。最新推出的客製化「流水席」饗宴，直接將大地餐桌搬到比西里岸的深山溪流，供應漁港新鮮直送的海鮮料理、季節野菜、煙燻炭烤羊排與豬肉，旅人挑選喜歡的食物，各自坐在溪畔石頭野餐賞景，感受阿美族的祖先智慧，體驗很特別。

▲浮定咖啡的流水席以台東在地漁獲、肉類和野菜為食材，美麗的擺盤讓人感受美好的用餐氛圍。
▲浮定咖啡的流水席以台東在地漁獲、肉類和野菜為食材，美麗的擺盤讓人感受美好的用餐氛圍。

▲海洋與山脈造就了阿美族豐富的野菜文化與海鮮美食，浮定咖啡推出各種美食饗宴，親近自然、趣味十足。
▲海洋與山脈造就了阿美族豐富的野菜文化與海鮮美食，浮定咖啡推出各種美食饗宴，親近自然、趣味十足。

　

見證陸上鮑魚的奇蹟

接著來到位在長濱鄉海岸旁、金黃稻浪中的「宏成蝸牛農場」，是令人驚喜的發現，台北返鄉的青年文宏程，有感於稻作僅一期收穫，在台東大學創新育成

中心輔導下，以天然栽種、無毒食材養殖白玉蝸牛，開創被譽為「陸上鮑魚」的白玉奇蹟，除了供應高級餐廳，也製作面膜，文宏程還親自導覽、開放農場供旅客參觀，搭配蝸牛餐點、彩繪蝸牛殼一系列遊程，深受旅客喜愛。

▲白玉蝸牛肉質豐厚、營養容易吸收，透過簡單的料理調味就很美味。
▲白玉蝸牛肉質豐厚、營養容易吸收，透過簡單的料理調味就很美味。

　

店家資訊

台東衝浪店

地址：台東縣東河鄉南東河182號

電話：089-896-179

FB：台東衝浪店 Taitung Surf Shop & Hostel

　

達麓岸部落屋

地址：台東縣都蘭村台11線145.5公里處

電話：0912-749-036

FB：達麓岸部落屋

　

浮定咖啡

地址：台東縣成功鎮三仙里芝田路186-3號

電話：0972-896-611

消費：戶外野味饗宴，最低消費20,000元，10人至20人，場地由客戶提供或浮定咖啡用餐

　

宏成蝸牛農場

地址：台東縣長濱鄉寧埔村4鄰八桑安65號旁

電話：0932-198-152

FB：宏成蝸牛awos農場

　

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咖啡 獨木舟 無菜單

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