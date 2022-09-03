花蓮超美日式老宅！ 藏著「超人氣排隊咖哩」飯跟咖哩醬可免費續、甜點是有名的魚刺人雞蛋糕

家咖哩總店位在花蓮中美路上，是人氣超夯的花蓮排隊美食，也是花蓮必吃美食推薦。日式老宅外觀很美氣氛也很棒，飯和咖哩醬都能免費續這點很棒，套餐的飯後甜點提供的是很有名的魚刺人雞蛋糕。家咖哩附近還有中一豆花，住宿的話推薦海景第一排的東旭觀海酒店，絕對很適合來花蓮二天一夜小旅行。

一直都知道花蓮這間家咖哩非常有名，但因為我本身是不吃咖哩的人，所以儘管有去花蓮卻始終沒有去過家咖哩朝聖。直到有次花蓮出差，因為入住東旭觀海酒店，離家咖哩走路約10分鐘算滿近的，一行人就安排到家咖哩用餐，也才開啟了我的咖哩之路！

家咖哩的前身是有70多年歷史的「南日本漁業統制株式會社」建築，光是庭院就非常漂亮很好拍，草木叢生加上日式建築，氛圍非常棒，不管白天還是晚上來都很美。

用餐前我們已經在庭院拍過一輪，用餐結束後要離開前還是拍個不停，隨便一個景都讓人忍不住拿起手機和相機拍下來紀念，但記得白天很熱，傍晚蚊蟲很多，要做好防曬跟防蚊。

因為算是老宅改建，屋內大多保持著原貌，木造建築佔地還滿大的，用餐的地方等於一區一區的有稍微隔開還不錯。

挑高式的空間感覺一點也不擁擠，缺點是因為空間很大所以冷氣會稍微沒那麼冷，可能也是老宅的關係，秋天來應該會比較涼爽些。

座位區散佈在外圍，中間是賣場，有販售一些咖哩醬跟咖哩製品。我滿後悔當時沒有買咖哩醬回來的，因為我一開始說過我是完全不吃咖哩的人，直到吃完家咖哩後我整個對咖哩改觀，結束時因為時間太趕沒有辦法好好逛，下次有機會去一定要順道買咖哩醬回來。

家咖哩 菜單

原民風味綠咖哩炸豬排 $350

套餐的部份有包含前菜、半熟蛋、魚刺人雞蛋糕、附餐飲料，最便宜290元起，基本是附紫米飯，如果要升級成老鼠麵包的話+50元，飲料可以+20元變成大杯，然後會收10%服務費。

前菜是花蓮在地味萬田有機豆腐，口感扎實帶Q，滿特別的我很喜歡。

原民手摘野菜研磨出風味清爽的綠咖哩，一直是家咖哩的人氣口味，帶點微辣口感搭配酥炸豬排很對味。

孟加拉香酥鮮魚 $360

我點的是孟加拉香酥鮮魚，意外的開啟我對咖哩的喜好，也打破我對於咖哩辛辣的既定觀念。因為我是不吃辣的人，一直以來覺得咖哩的味道光聞起來就辣，曾經有嚐試過台式咖哩，入口後的味道我不是太喜歡，因而幾乎不吃咖哩料理。

這次嚐試了家咖哩的這道孟加拉香酥鮮魚，雖然咖哩本身也是帶辣度的，但多了一點酸度在裡面，可能因為我愛酸，所以反而很能接受這樣帶酸辣口感的咖哩味道，覺得很清爽，可以一口接一口的吃完全不會膩。

紫米飯份量不算多，搭配咖哩醬很足夠，醬汁或飯不夠都還可以免費續，Q彈又香的紫米飯我覺得很加分。

香酥鮮魚嫩度很夠，外層麵衣不會太厚，魚肉搭配酸辣的咖哩醬汁很對味，另外的薯條跟香蕉片也都很好吃。

同行友人的餐點看起來也都很好吃，基本上我覺得家咖哩的餐點都不會雷，重點是口味上都很不錯，只是醬汁跟煮餐不能隨意搭配這點稍嫌可惜了些。

老鼠麵包 $80

因為好奇什麼是老鼠麵包，所以大家點了一份來嚐鮮。據說老鼠麵包的名字由來是花蓮泥巴咖啡的老闆”巴俗”，因為熱愛貝果麵包所以不斷研發製作，暱稱自己是白老鼠，所以發展出了逗趣的”老鼠貝果”。而老鼠麵包鑿是巴俗老闆特別為了家咖哩而製作的，口感上帶Q勁，搭配特製咖哩滿好吃的。另外還有印度蝦餅也可以試試～

甜點是有名的魚刺人雞蛋糕，端上桌時還以為裡面放的是雞蛋，造型超加分。

雞蛋糕的口感上我覺得沒有太Q彈，可能是我期待度太高，吃起來就是普通的雞蛋糕這樣，只是外盒很特別。

整體來說我非常喜歡家咖哩花蓮總店的環境和餐點，整體氛圍很棒，服務態度也很好，餐點的價格約在中上，不過我覺得吃下來滿有這個價值的，是絕對會想再回訪的花蓮美食推薦。

家咖哩 花蓮總店

地址：花蓮縣花蓮市中美路106號

電話：(03)834-3290

營業時間：11:30~14:00 /17:30~20:00

家咖哩 官網

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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