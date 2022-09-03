快訊

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

林志穎返家7天 老婆陳若儀揭最新狀況

花蓮超美日式老宅！ 藏著「超人氣排隊咖哩」飯跟咖哩醬可免費續、甜點是有名的魚刺人雞蛋糕

小佳的幻想世界／ 文、圖／小佳

udn走跳美食／小佳

咖哩總店位在花蓮中美路上，是人氣超夯的花蓮排隊美食，也是花蓮必吃美食推薦。日式老宅外觀很美氣氛也很棒，飯和咖哩醬都能免費續這點很棒，套餐的飯後甜點提供的是很有名的魚刺人雞蛋糕。家咖哩附近還有中一豆花，住宿的話推薦海景第一排的東旭觀海酒店，絕對很適合來花蓮二天一夜小旅行。

一直都知道花蓮這間家咖哩非常有名，但因為我本身是不吃咖哩的人，所以儘管有去花蓮卻始終沒有去過家咖哩朝聖。直到有次花蓮出差，因為入住東旭觀海酒店，離家咖哩走路約10分鐘算滿近的，一行人就安排到家咖哩用餐，也才開啟了我的咖哩之路！

家咖哩的前身是有70多年歷史的「南日本漁業統制株式會社」建築，光是庭院就非常漂亮很好拍，草木叢生加上日式建築，氛圍非常棒，不管白天還是晚上來都很美。

用餐前我們已經在庭院拍過一輪，用餐結束後要離開前還是拍個不停，隨便一個景都讓人忍不住拿起手機和相機拍下來紀念，但記得白天很熱，傍晚蚊蟲很多，要做好防曬跟防蚊。

因為算是老宅改建，屋內大多保持著原貌，木造建築佔地還滿大的，用餐的地方等於一區一區的有稍微隔開還不錯。

挑高式的空間感覺一點也不擁擠，缺點是因為空間很大所以冷氣會稍微沒那麼冷，可能也是老宅的關係，秋天來應該會比較涼爽些。

座位區散佈在外圍，中間是賣場，有販售一些咖哩醬跟咖哩製品。我滿後悔當時沒有買咖哩醬回來的，因為我一開始說過我是完全不吃咖哩的人，直到吃完家咖哩後我整個對咖哩改觀，結束時因為時間太趕沒有辦法好好逛，下次有機會去一定要順道買咖哩醬回來。

家咖哩 菜單

原民風味綠咖哩炸豬排 $350

套餐的部份有包含前菜、半熟蛋、魚刺人雞蛋糕、附餐飲料，最便宜290元起，基本是附紫米飯，如果要升級成老鼠麵包的話+50元，飲料可以+20元變成大杯，然後會收10%服務費。

前菜是花蓮在地味萬田有機豆腐，口感扎實帶Q，滿特別的我很喜歡。

原民手摘野菜研磨出風味清爽的綠咖哩，一直是家咖哩的人氣口味，帶點微辣口感搭配酥炸豬排很對味。

孟加拉香酥鮮魚 $360

我點的是孟加拉香酥鮮魚，意外的開啟我對咖哩的喜好，也打破我對於咖哩辛辣的既定觀念。因為我是不吃辣的人，一直以來覺得咖哩的味道光聞起來就辣，曾經有嚐試過台式咖哩，入口後的味道我不是太喜歡，因而幾乎不吃咖哩料理。

這次嚐試了家咖哩的這道孟加拉香酥鮮魚，雖然咖哩本身也是帶辣度的，但多了一點酸度在裡面，可能因為我愛酸，所以反而很能接受這樣帶酸辣口感的咖哩味道，覺得很清爽，可以一口接一口的吃完全不會膩。

紫米飯份量不算多，搭配咖哩醬很足夠，醬汁或飯不夠都還可以免費續，Q彈又香的紫米飯我覺得很加分。

香酥鮮魚嫩度很夠，外層麵衣不會太厚，魚肉搭配酸辣的咖哩醬汁很對味，另外的薯條跟香蕉片也都很好吃。

同行友人的餐點看起來也都很好吃，基本上我覺得家咖哩的餐點都不會雷，重點是口味上都很不錯，只是醬汁跟煮餐不能隨意搭配這點稍嫌可惜了些。

老鼠麵包 $80

因為好奇什麼是老鼠麵包，所以大家點了一份來嚐鮮。據說老鼠麵包的名字由來是花蓮泥巴咖啡的老闆”巴俗”，因為熱愛貝果麵包所以不斷研發製作，暱稱自己是白老鼠，所以發展出了逗趣的”老鼠貝果”。而老鼠麵包鑿是巴俗老闆特別為了家咖哩而製作的，口感上帶Q勁，搭配特製咖哩滿好吃的。另外還有印度蝦餅也可以試試～

甜點是有名的魚刺人雞蛋糕，端上桌時還以為裡面放的是雞蛋，造型超加分。

雞蛋糕的口感上我覺得沒有太Q彈，可能是我期待度太高，吃起來就是普通的雞蛋糕這樣，只是外盒很特別。

整體來說我非常喜歡家咖哩花蓮總店的環境和餐點，整體氛圍很棒，服務態度也很好，餐點的價格約在中上，不過我覺得吃下來滿有這個價值的，是絕對會想再回訪的花蓮美食推薦。

家咖哩 花蓮總店

地址：花蓮縣花蓮市中美路106號

電話：(03)834-3290

營業時間：11:30~14:00 /17:30~20:00

家咖哩 官網

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖哩 麵包 蛋糕 豬排 酒店 花蓮美食

相關新聞

花蓮超美日式老宅！ 藏著「超人氣排隊咖哩」飯跟咖哩醬可免費續、甜點是有名的魚刺人雞蛋糕

udn走跳美食／小佳 家咖哩總店位在花蓮中美路上，是人氣超夯的花蓮排隊美食，也是花蓮必吃美食推薦。日式老宅外觀很美氣氛也很棒，飯和咖哩醬都能免費續這點很棒，套餐的飯後甜點提供的是很有名的魚刺人雞

台東長濱鄉熱門咖啡廳景點一日遊 一起去坐著看海喝咖啡 享受愜意的夏日吧 ！

跟著 LittleGiant 於 2022-08-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 海灣牛肉麵-手工蔥花餅、嘎嘎烏賴賴、樟原長老教會。 夏天好熱不想四處趴趴走，那就去咖啡廳坐著看海吧!台東東海岸長濱咖啡一日遊，推薦你無敵海景咖啡廳! 搭配周邊幾個小景點順遊，又是愜意的一個週末日呢! 海灣牛肉麵-手工蔥花餅 嘎嘎烏賴賴 樟原長老教會 齒草橋休息區 南永福公車站 星龍花園

巴黎街邊小餐館？花蓮「原醉酒餐館」原民美食馬告淡菜、刺蔥海鮮香氣超逼人

無論是旅居花蓮或是在地的饕客們，晚上想吃點不一樣的，就來【原醉酒餐館】！店內主打的特色調酒與風味義式料理，都加入了原民常用的香料佐以調味、增添料理的層次與香氣，讓看似異國料理的餐點卻可以很有原民風貌！

山海間與大地共融里山桃花源　好食美宿親近自然生態巡禮

返山，為了向自然學習；聽心，尋找生命的初衷。車子駛出雪山隧道往頭城方向一路行駛，過了烏石港、梗枋橋，一個上山的大迴轉，為這趟里山之旅鋪陳美好序曲。

登山1次就集2座百岳+高山湖泊！「天使的眼淚」必去 還能親臨冷杉木箭竹草原等多樣生態景觀

被喻為「天使的眼淚」的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊，是近年非常高人氣的登山景點，尤其嘉明湖鄰近另兩座百岳三叉山與向陽山，更是許多想收集百岳的登山客首選，等於登一次山就有機會一次收集到兩座百岳，再配上絕美的湖水，CP值很高！

馬祖藍眼淚化身人氣手搖飲！馬祖奶茶花蓮加盟店 主打不敗厚奶茶 大推漸層藍柑橘味「馬祖藍眼淚」

知名連鎖茶飲「馬祖奶茶」在花蓮也有加盟店囉！不管是經典不敗的厚奶茶，還是新鮮水果製成的風味茶，都讓人愛不釋手，愛喝手搖飲的民眾可別錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。