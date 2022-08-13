臺東最美星空音樂會「尚武濱海公園」啟用 十鼓擊樂團磅礴登場

大武鄉尚武濱海公園煥新啟用。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏天，臺東的夜晚格外燦爛，天上有星光地上是掌聲與樂音！2022「台東最美星空」活動，整個8月～9月每週六進行臺東縣各鄉鎮巡迴，每場次皆有歌手、鼓樂團親臨同樂，一起共度微醺夏夜。

2022「台東最美星空」活動，臺東縣府獲BSI英國標準協會認證後永續行動持續升級，除了響應1％ For The Planet，只要有一位參與者踏入活動場域，就為世界上環保非營利組織累積5元地球稅；也特別邀請致力提倡永續藝術的「台灣藝術創意無極限協會」理事長何景揚（蘇打綠阿福）、曾獲金點設計獎、義大利A’Design Award白金獎設計師詹明旎與長友大輔，共同打造出符合循環概念、可重複利用的舞台裝置，落實「循環公益」，力邀民眾一起獻力。

▲「台東最美星空音樂會」於大武鄉尚武濱海公園演出。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

8/6場「台東最美星空音樂會」移師大武鄉尚武濱海公園，縣府在台九線大武鄉9420公園，爭取前瞻計畫進行整體優化，包含更新植被及排水系統、改善賞遊動線與停車空間、擴大公園腹地等，7月完工後隨即安排最美星空音樂會的首場演出，首場演出即由獲海、內外大獎肯定的「十鼓擊樂團」、在地表演團體「比砂麓樂團」擔任演出嘉賓，近二千位大武、達仁鄉親及遊客到濱海公園漫遊，在山海美景星空下感受令人驚豔的音樂魅力。

▲尚武濱海公園結合當地原民特色藝術陳設。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

▲臺東最美星空音樂會演出嘉賓_十鼓擊樂團。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

▲臺東最美星空音樂會演出嘉賓_比砂麓樂團。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

「臺東最美星空音樂會」場次

8/13 (六) 海端鄉－布農族文化館

8/20 (六) 綠島鄉－人權紀念公園

9/03 (六) 卑南鄉－杉原海水浴場

9/10 (六) 關山鎮－關山親水公園

9/17 (六) 延平鄉－舊鹿鳴橋遊憩區

9/24 (六) 長濱鄉－八仙洞遊憩區

「臺東最美星空」官方FB：https://www.facebook.com/StarryTaitung

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