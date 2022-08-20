宜蘭看海秘境！ 「壯圍無人沙灘」玩拍隱藏版天空之鏡，擁碧藍海天一色絕美海景
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
每到夏天我要到海邊，這次我們來尋找傳說中壯圍海邊秘境，這處看海秘境就位在壯圍海邊民宿旁，退潮時沙灘呈現鏡面倒影，藍天白雲浮現在淺灘上，呈現超美的天空之鏡，遠處還看到宜蘭龜山島，這麼棒的看海景點居然都沒什麼人，就隱藏在壯圍海邊沙灘，下回來宜蘭，不妨停下腳步，享受慢活，用心感受宜蘭的美，大自然的美是那麼的不可言喻，留待您親自體會～
走！跟我們一起走入夢幻沙灘天空之鏡。
壯圍海邊秘境從海邊民宿旁小徑步行約2分鐘即可到達。
這條路很小條不建議開車進來，建議步行進入約2分鐘穿過樹林即可到達海邊。
走出來海闊天空、碧海藍天海天一色，超美的看海秘境～
遠方可眺望龜山島，走進一看，藍天白雲大海沙灘，美的好不真實～
最佳海景座位區
坐在這裡看海真的超療癒的～
走在沙灘上看著海浪，一波一波的打上岸的景象，配合浪花聲，彷彿時間都靜止，讓心靈可以沈浸在大自然的世界裡。
退潮時，淺沙灘會從海中央浮現，在陽光的照耀下呈現完美倒影。
壯圍無人秘境沙灘擁有絕美倒影天空之鏡。
看著陽光在沙灘上映出自己的倒影，這片鮮少人知的海灘有著隱藏版天空之鏡。
如果有時間，你一定要去看海，影片分享
是不是超美的，這裡沒有過多的建設，有的就是最天然的無敵海景，免費欣賞。
海邊民宿大門口宥海邊許願亭很有日式的感覺，超好拍的。
海邊民宿 Hibnb Guesthouse（壯圍海邊秘境）
宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號旁小徑進入。
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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