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七夕盛典連續4天！ 「2022宜蘭情人節」99米星光鵲橋超浪漫，還有星光舞台、夢幻夜景愈夜愈美麗

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
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宜蘭最浪漫七夕活動回歸！ 去年度因疫情影響停辦，2022宜蘭情人節「浪漫七夕、情定蘭陽」精彩回歸，於8/4晚間7點7分將在羅東運動公園揭開序幕，舉行為期4天的浪漫盛典，快帶情人與浪漫鵲橋合影，欣賞一連串的夢幻燈飾，還有星光舞台音樂會與情人甜蜜聆聽共度！

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「2022宜蘭情人節」浪漫七夕情定蘭陽，以羅東運動公園「虹明湖」為軸心延伸、燈飾點綴得如夢似幻，活動入口處纏花髮飾織女造型藝術門，步入椰林大道後，能看見7隻喜鵲搭建99公尺長的鵲橋，但鵲橋不開放通行，還有頭戴斗笠的牛郎牽著牛隻，遠眺位於龜山島上的織女，意味著「一生一世、幸褔久久」，另一端湖中小島上的「月老教堂」，月亮高掛於殿堂，將滿滿祝福寄語月老。

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宜蘭情人節活動自8/4晚上7點7分至8/7晚間12點，為期4天，每晚20:00星光舞台邀請歌星演唱，分別為流行、創作、鄉土、天籟四大主題音樂會，還有街頭表演、美食市集，以及「濃情蜜意、情告天下」告白大聲說互動遊戲，讓情人們說出心中的情意，有機會抽中縣內五星級飯店住宿券、餐券及泡湯券等多項獎項。活動結束後，於8/8至9/15的每晚18:30~22:00會持續亮燈。

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部落客宜蘭ㄚ欣分享，活動期間每日下午5時起至晚間10時，提供羅東轉運站至羅東運動公園雙向對開免費接駁服務，約30分鐘一班，請民眾多加利用，還有活動場域導覽圖一次蒐羅現場的美麗燈海，以及美食市集歡迎大家前來參與。

「2022宜蘭情人節」浪漫七夕情定蘭陽

燈飾亮燈時間：8/4-8/7 每晚19:07~24:00、8/8-9/15 每晚18:30~22:00（鵲橋封閉，不開放通行）
活動地址：宜蘭縣羅東鎮公正路666號
8/4「流行主題音樂會」：原子少年、初戀青春女團PINK FUN、陳芳語、蕭秉治8/6「鄉土主題音樂會」：金曲歌后：朱海君、陳淑萍、吳俊宏、金曲歌王：翁立友
8/7「天籟主題音樂會」：金曲獎最佳演唱組合獎：尋人啟事樂團、黃星

活動官網：http://2022yilanlove.com.tw/h/index?key=hhb9w

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