花蓮壽豐「白鮑溪」免費天然泳池！ 荖溪橋邊水生好豐富、超乾淨、還能體驗撿石頭

橋邊下免費天然泳池！

想要體驗天然溪水泳池，不用跋山涉水～「白鮑溪」全長約9000公尺，溪流向東蜿蜒而下，從上游到下游沿溪有瀑布、親水園區，這次來到荖溪橋邊下玩，附設免費停車場，下車步行100公尺就能到天然泳池，加上水生態豐富，連底部石頭都好美～

白鮑溪 在哪？

整條白鮑溪有瀑布、親水園區、荖溪橋邊區⋯⋯等，這裡離鯉魚潭挺近，溪水終年不斷，加上水質清澈，每年吸引不少當地民眾與遊客來玩，荖溪橋邊有一處停車場，我們也跟著停放，跟著小徑步行不到100公尺就到了，真的挺快耶！

白鮑溪．荖溪橋下

橋下旁有步道可行走，雖可遮陽但此區水域較深（左邊較深、右邊較淺），我們打算就一直泡在右溪。

前陣子荖溪橋上有遊客做出危險跳水動作，直接從三層樓高的橋一躍而下，建議大家想要玩的開心，還是要顧及安全，想要體驗水域深處，救生衣、泳圈一定要帶著，這深度可是超過一個成人高度。

◎不屬於合法安全戲水區，請注意安全。

總之想要玩的盡興，救生衣、蛙鏡、泳圈全帶齊就對了！花蓮真的是好山好水，每年都想來花蓮玩溪。

溪邊淺灘

溪邊淺水很適合小小孩們，踢踢踩踩水或是坐在泳圈上，平常穿鞋習慣，突然要踩著石頭走路好不習慣，根本就是在腳底按摩，但溪邊很乾淨沒人亂丟垃圾，也沒有踩到尖銳物，讓人挺放心的。

這裡是不是超美！在地人用石頭疊成一座天然泳池，白鮑溪水流豐沛又無污染～超爽的耶。

豐富自然水生態

溪水清澈可看到水中生物，聽說還有機會見到蝦虎、雙色澤蟹、灰甲澤蟹、拉氏清溪蟹..等，我只有看到好多小魚水中游，牠們不時還會一直輕碰你的腳呢！當地人說這裡的魚種是苦花魚（高山鯛魚），是山地溪流裡常見到的淡水魚種。

水裡的石頭也超美！不少人會在上游尋找體驗檢玉石，還有豐田玉和蛇紋石，我來玩水就好，看到清澈乾淨的溪水，就很開心～

也有小朋友帶了網子要來捉水生物。

玩水要玩的安全，走到自己能的高度就好，這片都沒有人和我們搶耶！自由的游來游去，整個身體泡在溪水裡超舒服的。

即使目前天氣來到38度！泡溪水裡也不見熱感，整個身體都好舒服呢。

玩憋氣比賽

溪水什麼都能玩，憋氣比賽也玩不膩！這次行程忘記帶蛙鏡，不然還能看到魚兒水中游畫面。

親子時間別窩在家裡吹冷氣玩手機！快來跑跑山玩玩水～

離開橋下溪邊，沿路有好幾個溪點可玩，自己找適合的。

＊自從到過翡翠谷就愛上花蓮溪，每年來玩都不會膩！水生態豐富又超乾淨，溪邊玩水自己要特別注意安全喔，還有很重要到垃圾不落地。（艾如果有錯誤需要修正，歡迎來信給艾瑪)

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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