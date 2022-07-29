快訊

MIRROR重傷舞者傳已完成手術 第四頸椎爆裂恐癱瘓

疑涉貪昨20萬交保 北市勞動局長陳信瑜：已口頭請辭 續捍衛清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無印良品台東「海景」門市！進駐全聯3層樓 600坪5大亮點

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：MUJI無印良品
image source：MUJI無印良品

文／陳盈蓉

無印良品自2022年起，就希望能擴展商品品項與服務的多樣化呈現，想把店鋪打造成鄰里交流中心，因此開始以大坪數展店型態作為新店舖的開設方向，日前才宣布設點高雄岡山，馬不停蹄地又進駐台東，於昨（27）日盛大開幕，不僅是台東首間門市，也是無印良品首次推出橫跨三個樓層服務的門市。

無印良品大膽走出都會區　不再追求插旗百貨

無印良品台東首間門市位於全聯福利中心「台東中山店」裡，該店是東台灣最大全聯，是全聯斥資2.8億元打造的5層樓獨棟建築，而3F~5F則由無印良品進駐，空間占地600坪大，有別於一般門市以男女服飾作為入口推薦，改以食品作為主要推薦。

同時在空間場域的設計上，也以在地建材包含竹子及紅磚等具有台灣意象的材料，作為牆面素材使用，MUJI無印良品進一步表示，品牌不再追求插旗百貨，而是選擇在台東開旗艦店，就是希望大膽走出都會區，讓產品服務更貼近在地消費者。

慢經濟in台東　門市緊扣台中慢活精神

image source：MUJI 無印良品生活研究所

台東第一間門市　呼應台東慢生活的精神

另外，台東近年來一直在推動「慢經濟」，以發展自然真實的經濟模式，盼用人情味和美好事物，創造來訪一萬次的感動，而無印良品台東門市不僅佔地大，還結合台東在地文化與食材，並推出全臺唯一週末限定慢食餐車，緊扣台東「慢活」精神。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/07/21 - 2022/07/27）觀察分析「無印良品-台東門市」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現無印良品台東門市主打的亮點「慢食餐車」、「慢經濟」、「移動服務」在網路上都有高度討論。

台東第一間門市　呼應台東慢生活的精神

MUJI無印良品台東門市5大亮點

1.MUJI無印良品移動服務車

考量到台東地區地形狹長，鄉鎮之間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此，已於七月初展開「MUJI無印良品移動服務車」，除了販售商品外，更希望能成為與台東各地居民的生活交流站，期盼未來也能將此服務延伸到台東更多鄉鎮地區。

MUJI無印良品移動服務車

image source：MUJI無印良品

2.良品市場

無印良品在東部推出「良品市場」，16坪的空間主打台灣在地開發生產的食農產品、台東特色物產及選品「FOUND FOOD」系列。另外，在獨家商品系列也推出多款嚴選食材，且僅於台東門市限定販售的商品。

良品市場

image source：MUJI無印良品

3.周末限定市集「慢食餐車」

無印良品特別與「台東慢食節」合作，規劃週末邀請店家、職人進駐門市，分享「Good（優質）、Clean（純淨）、Fair（公平）」的台東飲食文化，一起共享縱谷平原、森林、山坡、海岸的台東食物地景。

周末限定市集「慢食餐車」

image source：MUJI無印良品

4.引進「自助收銀服務」與「木育廣場」

台東門市為了提升服務品質，減少顧客結帳等候時間，特別引進「自助收銀服務」，另外也在4F打造約6坪的「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境，現場販售約300本童書繪本，以「食育」為主題，讓小孩逛無印良品之餘，也能透過閱讀認識飲食，培養良好生活習慣。

引進「自助收銀服務」與「木育廣場」

image source：MUJI無印良品

5.東部限定的「補水站」與「Re Park」服務

為了實現「資源共享」及「對社會有所貢獻」的品牌理念，無印良品台東門市3F設置「補水站」服務，方便顧客可免費取用純淨飲用水。同時也提供「Re Park」服務，攜手台東在地「世界展望會」邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，轉贈給需要的家庭，達到惜食與分享的共好理念。

東部限定的「補水站」與「Re Park」服務

image source：MUJI無印良品

延伸閱讀

無印良品「有洞湯匙」是拿來做啥？六千名網友齊回「做肉丸」全答錯！

小七「亞洲第一萬家」回歸台南！「亞萬」門市大器　網友讚：巨七

全聯斥資6.18億買台南、高雄地上權擬開門市　麗寶砸5.6億搶下台中高雄3地

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月21日至2022年07月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『無印良品台東門市』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

延伸閱讀

三金設計師方序中操刀 全聯「夢想福利社」嶄新視覺包裝

無印良品台東門市開幕 配合地方特色推服務車下鄉

MUJI無印良品台東首店開幕！5大亮點感受台灣好生活

MUJI無印良品台東旗艦店今開幕！ 專賣台東「慢產品」

相關新聞

夏天最夯海浪冰！台東東河美食「台澢號」 品嚐甜鹹的湛藍大海滋味

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記 真的已經太久太久沒有回到了自己的故鄉，這次決定在台東long stay，結果這次的常駐卻讓我意外發現台東早已經不是過去小時候的樣貌的，這一兩年因為青年返鄉真的

MUJI無印良品台東首店開幕！5大亮點感受台灣好生活

近期居家品牌紛紛搶進台東，之前有HOLA與達永建設打造的「佇所」，緊接著MUJI無印良品在台東與全聯福利中心合作，在3～...

絕美的避暑勝地！ 太魯閣峽谷賞地質奇觀　入住深山旅宿享寧靜山中時光

歷經百萬年立霧溪水切割與風化作用，太魯閣峽谷擁有台灣最古老的大理岩層，溪水深邃峽谷險峻，岩層奇景美不勝收，野生動植物豐富多元，宛如立體版的地理課本，既可有氧深呼吸，又能探索生態奧妙。酷暑將至，太魯閣國家公園中橫公路天祥以東海拔1, 000公尺處，年平均氣溫僅攝氏17.5度，太魯閣峽谷也成了名副其實的避暑勝地。

與自然零距離！在花蓮壽豐山谷中溯溪、盪鞦韆，樂嚐川床無菜單料理

對於花蓮壽豐鄉鹽寮的印象，多半來自花東海岸公路（台11線）海天一色美景，其實這一帶還暗藏了有著峽谷風情的清淺野溪，這趟我們在擅於規劃戶外活動的溪餐町帶領下，於台11線14.7公里處附近的無名野溪，溯溪探秘之外，還感受了一場宛如日本京都川床般意境的野溪餐桌，一邊玩水泡腳、一邊品嚐主廚現場烹煮的創意料理。

台東出現新景點！達永建設與HOLA打造新「佇所」　純白立方體好拍又好玩

因為疫情，讓許多人更認識與喜愛台灣，位於東部的台東，在2020年就吸引近5千人移居，更被Booking.com公布的旅客...

花東二日遊玩好玩滿！崇德瑩激似紐西蘭牧場、太魯閣國家公園、大坡池、伯朗大道～

跟著 Claire 於 2022-07-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 崇德瑩農場、太魯閣國家公園、榕樹下麵店。 花東真是每年都一定要來的地方，好多景點無法一次玩夠，這次又走了兩天一夜行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。