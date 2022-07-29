無印良品台東「海景」門市！進駐全聯3層樓 600坪5大亮點

文／陳盈蓉

無印良品自2022年起，就希望能擴展商品品項與服務的多樣化呈現，想把店鋪打造成鄰里交流中心，因此開始以大坪數展店型態作為新店舖的開設方向，日前才宣布設點高雄岡山，馬不停蹄地又進駐台東，於昨（27）日盛大開幕，不僅是台東首間門市，也是無印良品首次推出橫跨三個樓層服務的門市。

無印良品大膽走出都會區 不再追求插旗百貨

無印良品台東首間門市位於全聯福利中心「台東中山店」裡，該店是東台灣最大全聯，是全聯斥資2.8億元打造的5層樓獨棟建築，而3F~5F則由無印良品進駐，空間占地600坪大，有別於一般門市以男女服飾作為入口推薦，改以食品作為主要推薦。

同時在空間場域的設計上，也以在地建材包含竹子及紅磚等具有台灣意象的材料，作為牆面素材使用，MUJI無印良品進一步表示，品牌不再追求插旗百貨，而是選擇在台東開旗艦店，就是希望大膽走出都會區，讓產品服務更貼近在地消費者。

image source：MUJI 無印良品生活研究所

台東第一間門市 呼應台東慢生活的精神

另外，台東近年來一直在推動「慢經濟」，以發展自然真實的經濟模式，盼用人情味和美好事物，創造來訪一萬次的感動，而無印良品台東門市不僅佔地大，還結合台東在地文化與食材，並推出全臺唯一週末限定慢食餐車，緊扣台東「慢活」精神。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/07/21 - 2022/07/27）觀察分析「無印良品-台東門市」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，發現無印良品台東門市主打的亮點「慢食餐車」、「慢經濟」、「移動服務」在網路上都有高度討論。

MUJI無印良品台東門市5大亮點

1.MUJI無印良品移動服務車

考量到台東地區地形狹長，鄉鎮之間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此，已於七月初展開「MUJI無印良品移動服務車」，除了販售商品外，更希望能成為與台東各地居民的生活交流站，期盼未來也能將此服務延伸到台東更多鄉鎮地區。

image source：MUJI無印良品

2.良品市場

無印良品在東部推出「良品市場」，16坪的空間主打台灣在地開發生產的食農產品、台東特色物產及選品「FOUND FOOD」系列。另外，在獨家商品系列也推出多款嚴選食材，且僅於台東門市限定販售的商品。

image source：MUJI無印良品

3.周末限定市集「慢食餐車」

無印良品特別與「台東慢食節」合作，規劃週末邀請店家、職人進駐門市，分享「Good（優質）、Clean（純淨）、Fair（公平）」的台東飲食文化，一起共享縱谷平原、森林、山坡、海岸的台東食物地景。

image source：MUJI無印良品

4.引進「自助收銀服務」與「木育廣場」

台東門市為了提升服務品質，減少顧客結帳等候時間，特別引進「自助收銀服務」，另外也在4F打造約6坪的「木育廣場」，提供親子購物時的友善環境，現場販售約300本童書繪本，以「食育」為主題，讓小孩逛無印良品之餘，也能透過閱讀認識飲食，培養良好生活習慣。

image source：MUJI無印良品

5.東部限定的「補水站」與「Re Park」服務

為了實現「資源共享」及「對社會有所貢獻」的品牌理念，無印良品台東門市3F設置「補水站」服務，方便顧客可免費取用純淨飲用水。同時也提供「Re Park」服務，攜手台東在地「世界展望會」邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，轉贈給需要的家庭，達到惜食與分享的共好理念。

image source：MUJI無印良品

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月21日至2022年07月27日。