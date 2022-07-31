清晨最美！2022花蓮「六十石山金針花海」花況、天氣、交通、日出行程

每年的七月至九月，全台灣的人都會非常有默契的來一趟花東旅行，尤其是七月底，因為在花東有一個非常熱門的時節限定活動，就是「金針花季」，其中網友們一致激推的賞花點就是位於花蓮的「六十石山」，而這次不只要推薦賞花，還要推薦加碼的「追日出」體驗，因為很多人說清晨的金針花海最美！

交通方式 (金針花季期間有交通管制）

出發前於橘子貓TTtrips官網上訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，直達目的地。

關於六十石山

在花蓮其實有三座金針山，這次介紹的六十石山是位於花東縱谷富里鄉的其中一座，也是每年最受歡迎的賞花點，海拔約700-900公尺，除了可以俯瞰鄰近山巒和米耕作區，山坡間還有許多紅瓦農舍點綴，因此也有許多人稱這裡為「台灣小瑞士」，不過佔地800公頃的金針花海還是六十石山的最佳代表作

花海日出團行程

花季期間：8/1 - 10/15

花季地點：富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山

02:30 花蓮/台東市區飯店集合出發

04:30 六十石山 | 等待日出

06:30 池上市區享用早餐

10:00 抵達花蓮/台東的飯店或指定地點(結束行程)

賞花海攻略

＃提前到花蓮住一晚，隔天清晨直接包車輕鬆賞花

這次除了要賞花還要在「日出時」賞花，所以建議大家如果想要看到花海最美的清晨時刻，一定要前一晚先到花蓮，提早訂好包車服務後，隔天天還沒亮睡眼惺忪時，專業的司機已經在飯店外等你去看日出了！

＃確認當天六十石山日出時間

這是的賞花行程是日出團，所以建議大家在出發前（包括前一晚）可以稍微留意一下日出時間，直接使用 Google 搜尋關鍵字「六十石山 日出」就會出現當天的日出時間囉，目前是夏天日出較早大約落在 5:10 ~ 5:30 左右，如果不想撲空的話就提早出門吧！

＃一幅隱藏在花海裡的知名畫作

六十石山除了金針花海，第二熱門的拍照/打卡點就是位於山丘上「側睡在金針花海裡的小女孩」的畫作，這次一位法國知名藝術家柒先生的創作，雖然時隔多年已有些斑駁，但仍是網友心中的六十石山必拍點！

建議拍攝時間：下午14:00至傍晚陽光灑在畫作上時

＃挑選一個你最喜歡的涼亭（景）

六十石山的佔地非常廣，滿山遍地都是滿滿的金針花，所以無論在哪裡都可以捕捉到花海，其中有兩個非常受到攝影人喜愛的涼亭，如果時間有限的話去之前可以先做好功課，在最適合的點拍出最美的花海景色！

鹿蔥亭

建議拍攝：天亮前抵達適合拍日出

小瑞士景觀平台

建議拍攝：拍完日出後有機會捕捉雲隙光＆身置花海照

附近景點/美食：六十石山伴手禮

其實到花蓮，伴手禮除了帶剝皮辣椒和麻糬回去外，還有很多當地的小吃，這些更能顯出特色和心意唷！剛好在六十石山附近有一個農家，選用自家栽種的台灣有機黃豆製成的「泥火山豆腐」，是羅山有機村特有的產物，很多人還特地從外地宅配，今年去花季別忘了幫親朋好友帶一些美味又兼有在地花蓮味的伴手禮唷！

店家資訊：羅山大自然體驗農家 官方FB

橘貓貼心建議

七八月（暑假）是國內旅遊旺季，如果正在計畫去花蓮看金針花，建議大家可以多多利用「大眾運輸」搭配「小團包車」，不用舟車勞頓還能巧妙的避開假日車潮，尤其這次介紹的日出團更適合這樣的交通搭配方式唷！六十石山日出包車諮詢

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