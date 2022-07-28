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夏天最夯海浪冰！台東東河美食「台澢號」 品嚐甜鹹的湛藍大海滋味

黑皮的旅遊筆記／ 文、圖／黑皮

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真的已經太久太久沒有回到了自己的故鄉，這次決定在台東long stay，結果這次的常駐卻讓我意外發現台東早已經不是過去小時候的樣貌的，這一兩年因為青年返鄉真的改變了很多，其中有我最愛的秘境咖啡廳『咖啡營業中』還有與台東海浪元素與海草結合的冰品店『台澢號 Taitung Tea House』，讓各位來到“熱”情的台東也可以來品嚐甜鹹的湛藍冰品。

台東美食。東河美食

台澢號 Taitung Tea House

地址：台東縣東河鄉146-2號

電話：0955 092 961

這次來台東旅行，大部分的時間都是待在東河都蘭一帶，但這裡有超多超多的店家都是隱匿在意想不到的小巷弄裡，台東相較其他的縣市其實網路的旅行美食資訊也是相對較少的，在IG搜尋，會發現版面都會被海景的咖啡廳給洗版洗掉，所以有一些比較小品的店家，會比較難找，唯一的方式就是開著車子穿梭在巷弄裡，往往會有意外之喜。

這次我入住『The Travel Bug Hostel旅行蟲背包客棧』，到了晚上單純只是因為睡不著，所以就往小巷弄散步，殊不知就讓我遇見了這間看似明顯但卻又不會特別去注意的『台澢號 Taitung Tea House』，後來隔天一早馬上前往。

台澢號最吸引人的就是會有一個深長的長廊，區隔的天花板讓陽光照射下來會有美麗的光影。

走進店內空間，有著繽紛的色彩還有垂吊的竹籠吊燈，讓店內也瀰漫著一股台東熱情陽光的氣息。

這裡的品項單看價位確實有一點高，但在台北生活那麼多年，有時候真的不要再有鄉下地方就應該要便宜的刻板印象了（除非真的不好吃），來到台澢號除了冰品是必吃以外，再來就是要吃炸魚薯條，但這次來真的太熱了，所以沒有點炸物真的覺得有點可惜。

海浪冰 $130

台澢號最有名的就是這位海浪冰，以都蘭的大海，上頭還有海浪的樣貌呈現，而且不單單是造型而已，我覺得店家最用心的就是上頭的奶油吃起來是鹹的，就好像大海的滋味一樣，這樣甜鹹相互交錯卻意外的碰撞出新的火花。

而且你頭的餡料除了蒟蒻以外還可以吃到大海中的海草，一碗冰可以看見店家的巧思在裡頭。

花神冰 $100

店家融入了台東特有的土產“洛神花”，如果喜歡酸感較重的饕客們真的可以選擇花神冰，除了淋上了店家熬煮的洛神花醬以外，還會再以自釀的梅酒來點綴，在酸甜的花香中還梅酒的清爽感，真的太絕配了。

台澢號 Taitung Tea House

地址：台東縣東河鄉146-2號

電話：0955 092 961

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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咖啡廳 冰品 秘境 炸物 台東美食

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