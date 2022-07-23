花東二日遊玩好玩滿！崇德瑩激似紐西蘭牧場、太魯閣國家公園、大坡池、伯朗大道～

跟著 Claire 於 2022-07-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 崇德瑩農場、太魯閣國家公園、榕樹下麵店。 花東真是每年都一定要來的地方，好多景點無法一次玩夠，這次又走了兩天一夜行程

第 1 天

崇德瑩農場 | 1 小時

來到花蓮太魯閣附近有一個新的景點叫崇德瑩農場，去的路程路有點小條，要小心行駛，有好多個地方拍起來很好看，在野一些轉彎處可以拍到海岸的風景，一早過去的光線最美了，背景空曠，看起來很像在國外牧場的景色，建議不要正中午來，會整個大逆光，人會變黑的，推薦給大家

太魯閣國家公園 | 1 小時

每次開車經過太魯閣都會為這個景觀感到嘖嘖稱奇，無數迂迴的懸崖峭壁讓人忍不住找個停車位停下來觀賞拍照，來台灣的人一定要來這裡，自己開車也比較危險，要小心駕駛

榕樹下麵店 | 1 小時

花蓮有一家外地、在地人都愛吃的傳統麵店，就在這一顆榕樹下的屋子當中，還不到中午時間就高朋滿座，必點山雞肉，雞肉肥嫩好吃，分量又大，還有乾意麵也是超級好吃，滷味也魯的很入味，淋上桌上的辣椒醬，絕配，這家店之後還會想來

台東池上玉蟾園民宿YuChanYuan 。寵物友善空間。 | 1 小時

來台東玩今晚就住在池上了，隔一天早上去伯朗大道就很方便，玉蟾園就位於大波池的山坡上，可以看到稻田的大景，一晚2000元有含早餐，是老闆自己做的，覺得還ok，可以接受，晚上會有蟾叫聲

藍蜻蜓速食專賣店 | 1 小時

每次來台東都一定會來這家超級人氣的排隊美食，藍蜻蜓素食專賣店，我推薦一定要點他們的炸雞腿，因為外皮酥脆，裡面的肉超級軟嫩又多汁，我一次可以吃三個，當然還有販售其他的炸物，如雞塊、雞翅、薯條、洋蔥圈等等

林家臭豆腐 | 15 分鐘

來台東的夜晚肚子裡總覺得應該裝一些美食，林家臭豆腐就是首選，到達時已經好多人在排隊，店員速度都超快基本上不用等太久，店內有小小座位可以座，點了一個大份的，雖然有點少，但是真的好吃，外皮酥脆，沾醬適宜，一旁的泡菜清脆爽口正好解膩，推薦😋

第 2 天

大坡池 | 15 分鐘

大坡池就剛好位於民宿的正外面，不知道是因為一陣子沒下雨還是怎樣，水池居然水位有點低，其實在這裡也可以騎單車遊湖，但因為我們要趕去其他地方只有在這拍一下照片而已，下次有機會再到這裡深度旅遊唄

池上伯朗大道 | 30 分鐘

來到台東必去的景點就是伯朗大道，在這裡入口處有販售咖啡、池上米可以購買，這一望無際的景色真的好舒壓呀～～～，可以租自行車到附近走走也很棒，會附上地圖與景點推薦指南，我大約騎車拍照花個一個小時半就差不多了，租腳踏車的老闆也很nice

關山臭豆腐 | 1 小時

這家我大約三年前來吃過第一次深深的被他吸引，之後來台東時不是公休就是已經過了營業時間，這次終於讓我吃到了早上快11點到還不用排隊，點了大份臭豆腐、 小份臭豆腐各一份， 湯麵、滷味盤，臭豆腐外脆內軟，滷味也魯的入味鹹香適中～，仍然好吃，又吃的飽足，重點還是很便宜，大推

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