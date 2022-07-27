絕美的避暑勝地！ 太魯閣峽谷賞地質奇觀　入住深山旅宿享寧靜山中時光

【圖／文：行遍天下】

歷經百萬年立霧溪水切割與風化作用，太魯閣峽谷擁有台灣最古老的大理岩層，溪水深邃峽谷險峻，岩層奇景美不勝收，野生動植物豐富多元，宛如立體版的地理課本，既可有氧深呼吸，又能探索生態奧妙。酷暑將至，太魯閣國家公園中橫公路天祥以東海拔1, 000公尺處，年平均氣溫僅攝氏17.5度，太魯閣峽谷也成了名副其實的避暑勝地。

▲砂卡礑步道經常可見榕樹緊抱山壁的現象和石壁上的豐富蕨類。

跨越花蓮、台中及南投三縣市的太魯閣國家公園，由立霧溪峽谷、東西橫貫公路沿線和外圍山區組成，面積9萬2千公頃，交織著無數高山與步道，位於花蓮秀林鄉境內、老少皆宜的1級步道中，白楊步道2.1公里長，全程共有8座隧道，沿途岩洞瑰麗、蟲鳴鳥語，最後一座隧道又稱水濂洞，洞內岩層縫隙傾洩的水瀑Spa，沁涼消暑；砂卡礑步道4.1公里，可遊賞水石姿態和榕楠林帶植群景觀；全長650公尺的小錐麓步道，連接太魯閣台地和砂卡礑步道，壯觀斷崖媲美錐麓古道；九曲洞步道約700公尺，緊鄰國家公園生命動脈立霧溪，岩壁斷層、節理皺摺等地形，為太魯閣精華。

▲走在砂卡礑步道上，可以看到對面裸露山壁上有許多柔美的線條，宛如千層糕堆疊，這種地形就是「褶皺」。





【玩樂Tips】

．太魯閣國家公園的登山路徑與健行步道依照難易程度分為0到5級，數字愈小難度越低，本文推薦的白楊、砂卡噹、九曲洞，皆為平坦好走的第1級步道。

．小錐麓的步道雖為第1級步道，但東段棧道階梯上下曲折、西段為自然原野地，且未設置無障礙設施、無廁所，不適合幼兒或行動不便者。

．除了小錐麓無公廁、九曲洞無停車場，本文推薦步道多於入口處設有公廁或停車場，沿途則有觀景台、解說牌，走步道前務必先上廁所。

．太魯閣國家公園氣溫雖比平地低，但夏日健行仍須適時補充水分，穿好走的鞋子，若要進入白楊步道的水簾洞，務必穿戴雨衣或泳衣。

▲白楊步道的水濂洞是地下湧泉從隧道頂端傾洩而下所形成的水簾景觀。





順遊熱點

太魯閣國家公園除了以青山綠水聞名的峽谷步道，處處有美景，無論是長春祠、燕子口，為紀念民族英雄岳飛所建的岳王亭、紅色的慈母橋，或是景區內具人文內涵的優質飯店、原住民風格的度假村，皆值得一遊。

太魯閣晶英酒店

位在立霧溪流經的峽谷深山處的國際五星級太魯閣晶英酒店，以前是蔣經國總統接待各國元首的天祥招待所，低調外型與自然共融，入住峽谷房型聽著溪水聲入睡，體驗特別。飯店休閒設施俱全，山水澗戶外泳池、室內游泳池、池畔峽谷星空電影院、沐蘭SPA、網球場和瑜珈教室，滿足玩的需求；衛斯理自助餐廳、梅園中餐廳、行館貴賓專享的交誼廳以及客製化的森林峽谷餐會，提供各式精緻料理，滿足吃的渴望，最特別的還有點心房推出的夏日創意冰品、飲料，為炎炎夏日帶來驚喜。

太魯閣山月村

連續多年獲頒貓途鷹tripadvisor優等證書的太魯閣山月村，座落在布洛灣上台地，群山環繞、綠草如茵，清晨雲霧繚繞，夜晚滿天星斗，開幕十多年來，遵循環保、原味、保育、藝術理念，園區隨處可見藝術家創作的木雕和石雕藝術。獨棟雙拼木屋，共有景觀山月套房、景觀部落套房及景觀頭目套房三款房型，從外觀到裝潢富含原住民風情。如藝術品般的「當山豬遇上巴黎鐵塔」原民風味套餐，融合原住民和花蓮特色食材，透過主廚精湛的廚藝，「原味」十足。

布洛灣台地

立霧溪歷經過多次河道變遷，形成了平坦的河階地，成為太魯閣國家公園裡重要的人文發展地區，高山環繞的布洛灣台地就是立霧溪下游的雙層河階地，分為上台地和下台地，昔日為太魯閣原住民聚集地，意為「追蹤獵物的地方」。景色開闊的下台地設有管理站、旅客中心、太魯閣族工藝展示館，管理站復育的台灣百合、雙花金絲桃、金花石蒜和台東火刺木等植栽，為陽剛的峽谷增添溫柔氣息，除了逛步道、賞溪谷，也可自備野餐墊在平坦的大草原野餐，享受寧靜的山中生活。





景點資訊

太魯閣

地點：太魯閣國家公園

時間：步道全年開放，每年7至8月是最佳避暑時節

電話：03-862-1100轉360、361（太魯閣遊客中心08:30-17:00開放）；03-8691162（天祥管理站9:00-16:30開放）

網址：www.taroko.gov.tw/Default.aspx（太魯閣國家公園）

門票：本文推薦步道免門票，無需申請入山證

交通：自行開車從台灣北部和南部出發，走蘇花公路（台9線）；從西部出發，走中橫公路（台8線）；亦可搭火車於花蓮站下車，租車前往太魯閣國家公園管理處遊客中心，約26公里、30-40分鐘車程。





地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號

電話：03-869-1155

網址：www.silksplace-taroko.com.tw

費用：即日起至2022年8月31日，「夏漾」客房一泊二食專案，兩人成行平日每人5100元起，含山嵐客房住宿、當晚中式合菜或西式自助晚餐、自助早餐。自費遊程除了熱門的峽谷健行、獨木舟、SUP、沙灘車，將加碼推出飛行傘活動，提供海陸空全方位遊程。





地址：花蓮縣秀林鄉富世村231-1號

電話：03-861-0111

網址：www.tarokovillage.com

費用：二天一夜「虎朋引伴」套裝行程，一人成行平日4,850元起，兩人成行平日5,600元起，包含景觀套房住宿、自助早餐、當山豬遇到巴黎鐵塔風味套餐五或晚餐任選一、花蓮土產等，寒暑假房價另計。





地址：花蓮縣中橫公路180k處，距離太魯閣閣口約10公里

電話：03-861-2528（布洛灣管理站）

時間：09:00-16:00（布洛灣管理站）





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