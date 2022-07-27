絕美的避暑勝地！ 太魯閣峽谷賞地質奇觀 入住深山旅宿享寧靜山中時光
【圖／文：行遍天下】
歷經百萬年立霧溪水切割與風化作用，太魯閣峽谷擁有台灣最古老的大理岩層，溪水深邃峽谷險峻，岩層奇景美不勝收，野生動植物豐富多元，宛如立體版的地理課本，既可有氧深呼吸，又能探索生態奧妙。酷暑將至，太魯閣國家公園中橫公路天祥以東海拔1, 000公尺處，年平均氣溫僅攝氏17.5度，太魯閣峽谷也成了名副其實的避暑勝地。
跨越花蓮、台中及南投三縣市的太魯閣國家公園，由立霧溪峽谷、東西橫貫公路沿線和外圍山區組成，面積9萬2千公頃，交織著無數高山與步道，位於花蓮秀林鄉境內、老少皆宜的1級步道中，白楊步道2.1公里長，全程共有8座隧道，沿途岩洞瑰麗、蟲鳴鳥語，最後一座隧道又稱水濂洞，洞內岩層縫隙傾洩的水瀑Spa，沁涼消暑；砂卡礑步道4.1公里，可遊賞水石姿態和榕楠林帶植群景觀；全長650公尺的小錐麓步道，連接太魯閣台地和砂卡礑步道，壯觀斷崖媲美錐麓古道；九曲洞步道約700公尺，緊鄰國家公園生命動脈立霧溪，岩壁斷層、節理皺摺等地形，為太魯閣精華。
【玩樂Tips】
．太魯閣國家公園的登山路徑與健行步道依照難易程度分為0到5級，數字愈小難度越低，本文推薦的白楊、砂卡噹、九曲洞，皆為平坦好走的第1級步道。
．小錐麓的步道雖為第1級步道，但東段棧道階梯上下曲折、西段為自然原野地，且未設置無障礙設施、無廁所，不適合幼兒或行動不便者。
．除了小錐麓無公廁、九曲洞無停車場，本文推薦步道多於入口處設有公廁或停車場，沿途則有觀景台、解說牌，走步道前務必先上廁所。
．太魯閣國家公園氣溫雖比平地低，但夏日健行仍須適時補充水分，穿好走的鞋子，若要進入白楊步道的水簾洞，務必穿戴雨衣或泳衣。
順遊熱點
太魯閣國家公園除了以青山綠水聞名的峽谷步道，處處有美景，無論是長春祠、燕子口，為紀念民族英雄岳飛所建的岳王亭、紅色的慈母橋，或是景區內具人文內涵的優質飯店、原住民風格的度假村，皆值得一遊。
太魯閣晶英酒店
位在立霧溪流經的峽谷深山處的國際五星級太魯閣晶英酒店，以前是蔣經國總統接待各國元首的天祥招待所，低調外型與自然共融，入住峽谷房型聽著溪水聲入睡，體驗特別。飯店休閒設施俱全，山水澗戶外泳池、室內游泳池、池畔峽谷星空電影院、沐蘭SPA、網球場和瑜珈教室，滿足玩的需求；衛斯理自助餐廳、梅園中餐廳、行館貴賓專享的交誼廳以及客製化的森林峽谷餐會，提供各式精緻料理，滿足吃的渴望，最特別的還有點心房推出的夏日創意冰品、飲料，為炎炎夏日帶來驚喜。
太魯閣山月村
連續多年獲頒貓途鷹tripadvisor優等證書的太魯閣山月村，座落在布洛灣上台地，群山環繞、綠草如茵，清晨雲霧繚繞，夜晚滿天星斗，開幕十多年來，遵循環保、原味、保育、藝術理念，園區隨處可見藝術家創作的木雕和石雕藝術。獨棟雙拼木屋，共有景觀山月套房、景觀部落套房及景觀頭目套房三款房型，從外觀到裝潢富含原住民風情。如藝術品般的「當山豬遇上巴黎鐵塔」原民風味套餐，融合原住民和花蓮特色食材，透過主廚精湛的廚藝，「原味」十足。
布洛灣台地
立霧溪歷經過多次河道變遷，形成了平坦的河階地，成為太魯閣國家公園裡重要的人文發展地區，高山環繞的布洛灣台地就是立霧溪下游的雙層河階地，分為上台地和下台地，昔日為太魯閣原住民聚集地，意為「追蹤獵物的地方」。景色開闊的下台地設有管理站、旅客中心、太魯閣族工藝展示館，管理站復育的台灣百合、雙花金絲桃、金花石蒜和台東火刺木等植栽，為陽剛的峽谷增添溫柔氣息，除了逛步道、賞溪谷，也可自備野餐墊在平坦的大草原野餐，享受寧靜的山中生活。
景點資訊
太魯閣
地點：太魯閣國家公園
時間：步道全年開放，每年7至8月是最佳避暑時節
電話：03-862-1100轉360、361（太魯閣遊客中心08:30-17:00開放）；03-8691162（天祥管理站9:00-16:30開放）
網址：www.taroko.gov.tw/Default.aspx（太魯閣國家公園）
門票：本文推薦步道免門票，無需申請入山證
交通：自行開車從台灣北部和南部出發，走蘇花公路（台9線）；從西部出發，走中橫公路（台8線）；亦可搭火車於花蓮站下車，租車前往太魯閣國家公園管理處遊客中心，約26公里、30-40分鐘車程。
地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號
電話：03-869-1155
網址：www.silksplace-taroko.com.tw
費用：即日起至2022年8月31日，「夏漾」客房一泊二食專案，兩人成行平日每人5100元起，含山嵐客房住宿、當晚中式合菜或西式自助晚餐、自助早餐。自費遊程除了熱門的峽谷健行、獨木舟、SUP、沙灘車，將加碼推出飛行傘活動，提供海陸空全方位遊程。
地址：花蓮縣秀林鄉富世村231-1號
電話：03-861-0111
費用：二天一夜「虎朋引伴」套裝行程，一人成行平日4,850元起，兩人成行平日5,600元起，包含景觀套房住宿、自助早餐、當山豬遇到巴黎鐵塔風味套餐五或晚餐任選一、花蓮土產等，寒暑假房價另計。
地址：花蓮縣中橫公路180k處，距離太魯閣閣口約10公里
電話：03-861-2528（布洛灣管理站）
時間：09:00-16:00（布洛灣管理站）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言