宜蘭住宿不私藏！ 2022宜蘭民宿８間充滿設計感必住清單，美得迫不及待出發

宜蘭民宿預訂,宜蘭住宿推薦2022，ig收藏中的宜蘭民宿有哪些？根本近乎心中的理想家的樣子，有夠美，迫不及待出發宜蘭啦！精選 8 間充滿設計感的宜蘭住宿報你知，即刻收藏～

宜蘭小雨林、朗朗（宜蘭壯圍）、無待（宜蘭壯圍）、呆宅（宜蘭冬山）、阡陌五房（宜蘭五結）、自然而然（宜蘭五結）、佇沐（宜蘭三星）

小雨林

林子裡的60年老紅磚屋！位在距離宜蘭市區不遠的林子內，小雨林創辦人小雨與阿佐共同整理並重建阿公時代留下來的老穀倉，保有原始地貌，以樸實原始為改造方向，小雨林的一磚一瓦、每個家具及設計皆親力親為完成。宜蘭小雨林是一處結合自然、原始、藝術的療癒聚落，場域亦提供金工、瑜珈及療癒按摩工作坊。

圖片出處：小雨林

圖片出處：小雨林

小雨林庭院可以停車，鄰近公車站是協天廟站，小雨林共擁有四個房間、15個通鋪，若舉辦活動一晚最多可供25人入住。房型有兩種「小雨林」與「小穀倉」，民宿無提供一次性備品，房內 mini bar 內有各式茶包、點心，冰箱內有啤酒、可樂。小雨林有開放晚餐預訂服務，享受無菜單料理，而隔天會提供現做早餐到房內唷。另外旅人若心心念念的森林煙燻味，可以線上購買「落雨松燻肉」「窯燒肉桂捲」：鄉下的日常

入住時間15:00~18:00；退房時間隔天11:00

全館禁菸禁寵、提供晚餐預訂

朗朗 holiday house

朗朗holiday house被譽為宜蘭放空系民宿，位址於宜蘭壯圍鄉，暖暖朗朗的家有著細心挑選的家具，部分是北歐原裝家具、部分則屬骨董級家具，搭配綠意盎然的植栽，宜蘭朗朗就像每個人心中理想的家！朗朗 holiday house非包棟民宿性質，開放可同時訂三間房（但非公共空間包場），館方人員仍會進出使用相關場域。朗朗民宿鄰近樂色山 Le Soul Hill 5分，壯圍沙丘旅遊服務園區、廢墟餐廳 Restaurant feishu 及壯圍海岸盪鞦韆8分，積木博物館10分。

圖片出處：朗朗 holiday house

圖片出處：朗朗 holiday house

宜蘭朗朗 holiday house fb

宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段67號

入住時間：15:00~17:00或8:00~20:00；退房時間隔天11：00

全館禁菸/禁寵/無接待0-6歲以下孩童。全區禁烤肉炊煮，不可開趴、飲酒歡唱

朗朗訂房電話：0966 – 602607

無待民宿

一趟旅程能多愜意多鬆？走進無待民宿，無待民宿位址於宜蘭壯圍，擁有雙人及四人房型，房內採用歐舒丹沐浴品牌，無待民宿鄰近樂色山Le Soul Hill及綠舞日式主題園區7分、壯圍沙丘旅遊服務園區、古亭穀倉及宜蘭傳藝中心10分，羅東夜市20分。

圖片出處：無待民宿

圖片出處：無待民宿

無待民宿官網

宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號

入住時間15:00後；退房時間隔天11：00前

宜蘭親子友善住宿，民宿提供自行車免費租借、備有嬰孩澡盆

館內禁攜寵物、禁菸，室內禁止打麻將；禁止烤肉及烹煮食物

無待民宿電話訂房：0966 – 713909

知否旅宿

又是一間可以瞬間讓你重拾對家的想像！知否旅宿位在宜蘭五結，提供充滿質感又富含設計感的空間之外，也傳遞著生活美學，洗沐用品使用茶籽堂品牌，民宿附有4個停車位，也可停於路邊，另有提供2台腳踏車可騎乘，知否旅宿目前僅提供包棟服務（8人包棟）。知否旅宿距離綠舞日式主題園區7分車程，壯圍沙丘旅遊服務園區、羅東夜市10分。

圖片出處：知否旅宿

圖片出處：知否旅宿

知否旅宿官網

宜蘭縣五結鄉三吉中路52巷15弄36號

知否旅宿訂房電話：0970 – 816520

入住時間：15:00~17:00；退房時間隔天 11：00

民宿提供下午茶及隔天早餐、

全館禁菸 / 禁嚼檳榔 / 禁寵；民宿室外烤肉區僅供包棟旅客使用

呆宅 Just stay

不可能不喜歡呆宅吧？呆宅真的是從外美到裡面，再從內而外散發度假感！民宿不主動提供一次性拋棄式盥洗用具，使用Oliva義大利品牌沐浴，僅提供沐浴乳、洗髮精、潤髮乳、浴巾、毛巾等基本用品，旅客需自備牙刷、牙膏等個人用品。呆宅距離羅東夜市、美拍玩很大OMG！畫框博物館10分，斑比山丘、綠舞日式主題園區15分。

圖片出處：呆宅

圖片出處：呆宅

呆宅官網

呆宅訂房電話：0966 – 508150

入住時間：15:00~17:00；退房時間隔天11：00

宜蘭縣冬山鄉幸福六路150號269

全館禁菸 / 禁寵。無提供包棟、商業攝影及烤肉服務

阡陌五房

阡陌五房位於宜蘭縣五結鄉，鄰近冬山河親水公園及國立傳統藝術中心，房間陽台即可欣賞龜山島日出，亦可騎腳踏車至蘭陽溪河口，欣賞遼闊美景。阡陌五房擁有5間雙人房型，間間皆有55吋液晶電視及獨立浴缸可供旅人愜意泡澡，其中有一間房型有提供韓服體驗，很特別！阡陌五房提供羅東火車站或轉運站的接送服務(需提前預約)。阡陌五房鄰近宜蘭傳藝中心3分，綠舞日式主題園區、Healtdeva 赫蒂法莊園5分，蘭陽溪口濕地10分，羅東夜市、宜蘭三奇美徑（冬山伯朗大道）15分。

圖片出處：阡陌五房

圖片出處：阡陌五房

宜蘭阡陌五房fb

宜蘭縣五結鄉五濱路二段332巷82號

阡陌五房訂房電話：0961 – 510997、0961 – 510511

入住時間15:00~18:00；退房時間隔天11 : 00

全館禁菸、禁寵，可免費停車，可免費體驗獨木舟。

自然而然 Life in Nature

自然而然位於宜蘭五結鄉，矗立於田野間的質感民宿，宛如存於大自然中，擁有宜人景色、零距離的對話空間及共7間恬靜舒適的客房，皆擁有獨立陽台，採用大瓶裝的洗浴備品。自然而然民宿鄰近宜蘭金特務007景點及冬山河親水公園，美拍玩很大OMG！畫框博物館5分鐘，羅東夜市、羅東林場10分，梅花湖車程20分。

圖片出處：自然而然

圖片出處：自然而然

自然而然官網

自然而然訂房電話：0968 – 393588（上午9:00 ~下午22:00）

入住時間：15:00~18:00；退房時間隔天11：00

附免費停車、可寄放行李，民宿提供午茶飲品、水境戲魚及桌遊戲室。無提供信用卡付款，無提供包棟及烤肉服務，全館禁菸／禁寵。

宜蘭縣五結鄉協福路150號

佇沐民宿

又一間清水模民宿Get！佇立於宜蘭三星的田野間，佇沐民宿屬近期新開不久的宜蘭民宿，備品使用歐舒丹品牌。佇沐民宿鄰近安農溪泛舟，距離梅花湖、羅東夜市、金車噶瑪蘭威士忌酒廠車程15分、宜蘭火車站車程約30分、冬山夜市及冬山河生態綠舟車程約20分。

圖片出處：佇沐

圖片出處：佇沐

佇沐官網

入住時間15:00；退房時間隔天11：00

宜蘭縣三星鄉行健二路一段117號

佇沐訂房電話：0928 – 660818

文章來源：大花說 FB：大花說

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