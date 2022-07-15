又到夏日金針花季節！ 臺東秘境「天山農場」 給你滿滿金黃色朝氣感

跟著 LittleGiant 於 2022-05-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 台東知本天山農場、白玉瀑布、 知本林道瀑布 。 夏日金針花的季節，臺東秘境天山農場給你滿滿金黃色朝氣感，再加上兩大瀑布、海景給你滿滿清涼感(最後挑選喜歡的咖啡廳，來個happy ending 台東知本天山農場 白玉瀑布 知本林道瀑布 越南三姐妹美食 黑手咖啡 HeySoul Café LI.KA CAFE 力卡珈琲 金崙海灘 大武彩虹村 大武觀海步道 想看更多最新恆春景點美食分享，歡迎搜尋 IG:little.giant.traveler https://www.instagram.com/little.giant.traveler IG美食:little.giantfood https://www.instagram.com/little.giant.food 臉書:littlegiant旅遊景點美食推薦 https://facebook.com/littlegianttraveler

台東知本天山農場 | 1 小時

🔺天山農場 去年也來拍今年也來拍🤭 同樣的地方不同的取景不同的感覺，一年過的好快呀，又到了金針花的季節呢☝️ 臺東的天山農場一如去年的沒什麼人，可以好好的獨佔好好的拍 也不用擔心人太多疫情的問題🙌 拍完記得一定要吃份炸金針花呀 門票80元可抵消費，這裡的炸金針花真的非常好吃🤭去年是黑咖啡今年可以點鳳梨百香果蘋果冰茶，料多又實在，中午12點拍完真的很需要來一杯🤣差點沒熱死我😆但終於等到好天氣惹😁 👣954台東縣卑南鄉33鄰樂山92號 🕚週二公休，其他日8：00-17：00 今日幸運，本來公休老闆加開✌️

白玉瀑布 | 10 分鐘

📍台東白玉瀑布﻿ 位於知本溫泉內的白玉瀑布﻿ 從50公尺高的山崖瀉下﻿ 從下往上看特別壯觀﻿ 但看到瀑布就知道﻿ 已經好一段時間沒有下雨了﻿ 氣勢磅薄、水花四散我都感受不到🤣﻿ 還好最近幾天下了大雨﻿ 希望有補足水🙏🙏🙏🙏﻿ 步行約5分樓梯時間就會到了，走樓梯時請小心，因缺乏修繕有的生青苔不穩 ﻿ ﻿ 導航：白玉瀑布（由忠義堂附近的產業道路往樂山方向前進約50公尺就可看見停車場及步道）﻿

知本林道瀑布 | 2 小時

📍知本林道瀑布⁣ 趁著天氣好搜尋一下之前想去的點⁣ 瀑布就是要挑陽光明媚的時候去⁣ 才會有傾洩而下的光影感☀️☀️☀️⁣ 之前看有人去水大到要撐傘的程度🤣⁣ 還好我今天的水量剛剛好可以泡泡腳完美⁣ 夏天的話很推薦可以來這裡玩水⁣ 前段是有特別鋪設的淺水區⁣ 後段才是深水區⁣ 從市區過去約半小時⁣ 後半段是產業道路但開車錯車都還算可以⁣ 路況不錯，而且可以直接開到瀑布旁邊停車（完全不需要走路🤣適合帶小朋友或懶人）☺️☺️☺️⁣ ⁣ 🔍知本林道瀑布⁣

越南三姐妹美食 | 1 小時

三姊妹越南料理 來到知本不論是泡湯完還是賞花後，肚子空空的好選擇，份量大價格合理，味道也很不錯 台東市區也很多越南料理店，但吃了知本這間之後你真的會覺得這個實在是太划算了 不知道是幾年前的物價欸，雖然店面略顯狹窄，但東西好吃最重要對吧!!!!!!!!!!! 牛肉河粉 80 湯頭清爽，加點檸檬汁提味超好吃，肉片份量也給的滿有誠意，河粉Q彈 牛肉炒河粉 90 鑊氣十足，醬香與肉香融合的很好，大推炒河粉系列，吃的會驚艷到 海鮮涼拌 100 份量大，口味清爽開胃，夏天一定要來一份 店家生意很好，都是在地人光顧，座位不多也可以外帶去海邊吃，下次要再來吃吃其他餐點!!! 地址:台東市知本路三段185號 營業時間::11:00-20:00

黑手咖啡 HeySoul Café | 1 小時

📍黑手咖啡 HeySoul Café⁣ #新店報報⁣ 走到咖啡店的正對面可以看到旁邊就是⁣有點懷舊感歷史感的車行和裝潢新穎又明亮的黑手咖啡，呈現了一種衝突的美感⁣，好喜歡 往左走是過往，往右走是未來⁣ 黑手咖啡喝過一次就直接列為我台東的愛店，喜歡室內的吧台，可以看著老闆親自調製咖啡，也喜歡外帶一杯，沿著小路直接走到金崙海灘，喝著喝著配著大海，享受幸福的週末時光🤭這次沒吃到甜點，已銷售一空，下回待續😋😋😋⁣ ⁣ 🔺短笛咖啡⁣ 一般台東咖啡廳真的很少看到短笛咖啡，味道比拿鐵等等更為強烈，有像精華版拿鐵的感覺，是我的最愛❤️覺得黑手咖啡的短笛咖啡調製比例非常好，喝起來順口又香醇，以後去都點它了😸⁣ ⁣ ⁣ ⁣ 🛵台東縣太麻里鄉金崙路422號（離市區開車約40分）⁣ 🕚一-四8：30-19：00⁣ 🕚五8：00-20：00⁣ 🕚六8：00-20：00⁣ 🕚日8：00-19：00⁣ 老闆不定時公休，請看臉書資訊

LI.KA CAFE 力卡珈琲 | 1 小時

📍LI.KA CAFE 力卡珈琲﻿ 位在全台最美的金崙大橋旁﻿ 到台東金崙你可以到部落中的﻿ 特色咖啡店力卡咖啡度過午茶時光﻿ 步行三到五分鐘還可以到金崙海灘看海﻿ 享受一個悠閒的下午﻿ 途中會經過一個小小的隧道﻿ 裡頭的牆上有著排灣族的圖騰畫作﻿ 隧道的上層，運氣好的話，還可以看到火車經過喔﻿ 力卡咖啡我覺得最特別的是它的甜點都是外面吃不到的口味﻿ 像是加了刺蔥（原住民香料作物）的菠蘿，加了小米酒粕的貝果，加了馬告的拿鐵，還可以隨意搭配兩樣90元，如果想吃鹹食，還有部落美食小米粽、阿美族傳統美食哈哈飯糰或是排灣族料理搖搖飯可以選擇喔👍﻿ 我今天就選了刺蔥菠蘿及刺蔥拿鐵，難得到這裡來都想嘗試一下，香料味道不會很重，但是是特殊的香氣，有提味的效果，大家如果來可以嘗試看看🤤﻿ ﻿ 🚙門口無法停車，我是停力卡咖啡再往上開左手邊的空地，或是可以停金崙車站附近﻿ ﻿ ✍️台東縣太麻里鄉210號﻿

金崙海灘 | 1 小時

金崙海灘 經過金崙隧道就會到達金崙海灘囉，在進入隧道前不妨查好火車經過的時間，就有機會看到火車經過隧道上方的畫面，懷舊復古感滿滿，是很特別的畫面值得旅人好好記錄!!!! 金崙隧道的水泥牆面和一般隧道不同，牆上是滿滿的原住民圖騰，很喜歡上面的手印有種啟動某種裝置的電影場景感，看出去的框框是一幅海景圖，真的很美 金崙海灘是我最愛的海灘之一，有沙灘也有石礫灘，很適合帶小朋友家人去坐著放空看海 遠望海的底端是平緩的山，

大武彩虹村 | 1 小時

🔺大武彩虹村 雖然台東連假這幾天焚風熱到炸歪歪，但難得好天氣還是捨不得不出門欸，就是想去看海🙌 朋友貼了照片和我說彩虹村的天橋很可愛，想不到我經過無數次都沒下去拍照過🤣 可以將車子停在大武濱海公園，就可以直接走上大武彩虹村的天橋了，靠海的那側還可以拍攝彩色樂高積木與海的感覺！當然大武海濱公園也很值得走走下去看海 首圖有沒有帶點日系感呢🤭

大武觀海步道 | 2 小時

📍大武觀海步道⁣ 我最愛的步道就是可以一路輕鬆看海⁣ 慵懶又閒散的走完全程🤣⁣ 全程大概嗯慢慢走加一直拍照的話15分⁣ 印象我好像只走了10分鐘？⁣ 好天氣的時候車子停在入口處往下看⁣ 海景就已經美到不行惹🤭🤭🤭⁣ 不知道為什麼配上前方的廟宇福安宮⁣ 有種特殊又衝突的美感🏖️🏖️🏖️⁣ 還可以看到大武彩虹村喔⛪️⛪️⁣ 記得下山順便到下方的大武濱海公園走走⁣ ⁣

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