又到夏日金針花季節！ 臺東秘境「天山農場」 給你滿滿金黃色朝氣感
作者：Funliday-LittleGiant
跟著 LittleGiant 於 2022-05-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 台東知本天山農場、白玉瀑布、 知本林道瀑布 。 夏日金針花的季節，臺東秘境天山農場給你滿滿金黃色朝氣感，再加上兩大瀑布、海景給你滿滿清涼感(最後挑選喜歡的咖啡廳，來個happy ending 台東知本天山農場 白玉瀑布 知本林道瀑布 越南三姐妹美食 黑手咖啡 HeySoul Café LI.KA CAFE 力卡珈琲 金崙海灘 大武彩虹村 大武觀海步道 想看更多最新恆春景點美食分享，歡迎搜尋 IG:little.giant.traveler https://www.instagram.com/little.giant.traveler IG美食:little.giantfood https://www.instagram.com/little.giant.food 臉書:littlegiant旅遊景點美食推薦 https://facebook.com/littlegianttraveler
台東知本天山農場 | 1 小時
🔺天山農場 去年也來拍今年也來拍🤭 同樣的地方不同的取景不同的感覺，一年過的好快呀，又到了金針花的季節呢☝️ 臺東的天山農場一如去年的沒什麼人，可以好好的獨佔好好的拍 也不用擔心人太多疫情的問題🙌 拍完記得一定要吃份炸金針花呀 門票80元可抵消費，這裡的炸金針花真的非常好吃🤭去年是黑咖啡今年可以點鳳梨百香果蘋果冰茶，料多又實在，中午12點拍完真的很需要來一杯🤣差點沒熱死我😆但終於等到好天氣惹😁 👣954台東縣卑南鄉33鄰樂山92號 🕚週二公休，其他日8：00-17：00 今日幸運，本來公休老闆加開✌️
白玉瀑布 | 10 分鐘
📍台東白玉瀑布 位於知本溫泉內的白玉瀑布 從50公尺高的山崖瀉下 從下往上看特別壯觀 但看到瀑布就知道 已經好一段時間沒有下雨了 氣勢磅薄、水花四散我都感受不到🤣 還好最近幾天下了大雨 希望有補足水🙏🙏🙏🙏 步行約5分樓梯時間就會到了，走樓梯時請小心，因缺乏修繕有的生青苔不穩 導航：白玉瀑布（由忠義堂附近的產業道路往樂山方向前進約50公尺就可看見停車場及步道）
知本林道瀑布 | 2 小時
📍知本林道瀑布 趁著天氣好搜尋一下之前想去的點 瀑布就是要挑陽光明媚的時候去 才會有傾洩而下的光影感☀️☀️☀️ 之前看有人去水大到要撐傘的程度🤣 還好我今天的水量剛剛好可以泡泡腳完美 夏天的話很推薦可以來這裡玩水 前段是有特別鋪設的淺水區 後段才是深水區 從市區過去約半小時 後半段是產業道路但開車錯車都還算可以 路況不錯，而且可以直接開到瀑布旁邊停車（完全不需要走路🤣適合帶小朋友或懶人）☺️☺️☺️ 🔍知本林道瀑布
越南三姐妹美食 | 1 小時
三姊妹越南料理 來到知本不論是泡湯完還是賞花後，肚子空空的好選擇，份量大價格合理，味道也很不錯 台東市區也很多越南料理店，但吃了知本這間之後你真的會覺得這個實在是太划算了 不知道是幾年前的物價欸，雖然店面略顯狹窄，但東西好吃最重要對吧!!!!!!!!!!! 牛肉河粉 80 湯頭清爽，加點檸檬汁提味超好吃，肉片份量也給的滿有誠意，河粉Q彈 牛肉炒河粉 90 鑊氣十足，醬香與肉香融合的很好，大推炒河粉系列，吃的會驚艷到 海鮮涼拌 100 份量大，口味清爽開胃，夏天一定要來一份 店家生意很好，都是在地人光顧，座位不多也可以外帶去海邊吃，下次要再來吃吃其他餐點!!! 地址:台東市知本路三段185號 營業時間::11:00-20:00
黑手咖啡 HeySoul Café | 1 小時
📍黑手咖啡 HeySoul Café #新店報報 走到咖啡店的正對面可以看到旁邊就是有點懷舊感歷史感的車行和裝潢新穎又明亮的黑手咖啡，呈現了一種衝突的美感，好喜歡 往左走是過往，往右走是未來 黑手咖啡喝過一次就直接列為我台東的愛店，喜歡室內的吧台，可以看著老闆親自調製咖啡，也喜歡外帶一杯，沿著小路直接走到金崙海灘，喝著喝著配著大海，享受幸福的週末時光🤭這次沒吃到甜點，已銷售一空，下回待續😋😋😋 🔺短笛咖啡 一般台東咖啡廳真的很少看到短笛咖啡，味道比拿鐵等等更為強烈，有像精華版拿鐵的感覺，是我的最愛❤️覺得黑手咖啡的短笛咖啡調製比例非常好，喝起來順口又香醇，以後去都點它了😸 🛵台東縣太麻里鄉金崙路422號（離市區開車約40分） 🕚一-四8：30-19：00 🕚五8：00-20：00 🕚六8：00-20：00 🕚日8：00-19：00 老闆不定時公休，請看臉書資訊
LI.KA CAFE 力卡珈琲 | 1 小時
📍LI.KA CAFE 力卡珈琲 位在全台最美的金崙大橋旁 到台東金崙你可以到部落中的 特色咖啡店力卡咖啡度過午茶時光 步行三到五分鐘還可以到金崙海灘看海 享受一個悠閒的下午 途中會經過一個小小的隧道 裡頭的牆上有著排灣族的圖騰畫作 隧道的上層，運氣好的話，還可以看到火車經過喔 力卡咖啡我覺得最特別的是它的甜點都是外面吃不到的口味 像是加了刺蔥（原住民香料作物）的菠蘿，加了小米酒粕的貝果，加了馬告的拿鐵，還可以隨意搭配兩樣90元，如果想吃鹹食，還有部落美食小米粽、阿美族傳統美食哈哈飯糰或是排灣族料理搖搖飯可以選擇喔👍 我今天就選了刺蔥菠蘿及刺蔥拿鐵，難得到這裡來都想嘗試一下，香料味道不會很重，但是是特殊的香氣，有提味的效果，大家如果來可以嘗試看看🤤 🚙門口無法停車，我是停力卡咖啡再往上開左手邊的空地，或是可以停金崙車站附近 ✍️台東縣太麻里鄉210號
金崙海灘 | 1 小時
金崙海灘 經過金崙隧道就會到達金崙海灘囉，在進入隧道前不妨查好火車經過的時間，就有機會看到火車經過隧道上方的畫面，懷舊復古感滿滿，是很特別的畫面值得旅人好好記錄!!!! 金崙隧道的水泥牆面和一般隧道不同，牆上是滿滿的原住民圖騰，很喜歡上面的手印有種啟動某種裝置的電影場景感，看出去的框框是一幅海景圖，真的很美 金崙海灘是我最愛的海灘之一，有沙灘也有石礫灘，很適合帶小朋友家人去坐著放空看海 遠望海的底端是平緩的山，
大武彩虹村 | 1 小時
🔺大武彩虹村 雖然台東連假這幾天焚風熱到炸歪歪，但難得好天氣還是捨不得不出門欸，就是想去看海🙌 朋友貼了照片和我說彩虹村的天橋很可愛，想不到我經過無數次都沒下去拍照過🤣 可以將車子停在大武濱海公園，就可以直接走上大武彩虹村的天橋了，靠海的那側還可以拍攝彩色樂高積木與海的感覺！當然大武海濱公園也很值得走走下去看海 首圖有沒有帶點日系感呢🤭
大武觀海步道 | 2 小時
📍大武觀海步道 我最愛的步道就是可以一路輕鬆看海 慵懶又閒散的走完全程🤣 全程大概嗯慢慢走加一直拍照的話15分 印象我好像只走了10分鐘？ 好天氣的時候車子停在入口處往下看 海景就已經美到不行惹🤭🤭🤭 不知道為什麼配上前方的廟宇福安宮 有種特殊又衝突的美感🏖️🏖️🏖️ 還可以看到大武彩虹村喔⛪️⛪️ 記得下山順便到下方的大武濱海公園走走
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延伸閱讀：又到了夏日金針花的季節，臺東秘境天山農場給你滿滿金黃色朝氣感
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