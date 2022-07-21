來台東玩什麼？ 東海岸SUP立槳最新玩法、秘境無菜單料理推薦，給你最棒的夏日回憶

跟著 LittleGiant 於 2022-05-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 石雨傘觀景平台、石雨傘、比西里海岸。 來台東玩什麼，東海岸SUP站立划槳，給你最棒的夏日回憶，還有秘境無菜單料理推薦喔 石雨傘觀景平台 |石雨傘 比西里海岸 旗遇海味 眺港CAFE 成功鎮海濱公園 金樽魚港 海岸村小姐姐

石雨傘觀景平台 | 15 分鐘

石雨傘觀景平台可以直接俯瞰石雨傘地形，和直接下去石雨傘內灣感覺又不太一樣 很推薦可以先來石雨傘觀景平台走走，看看2022年東海岸大地藝術節最新的藝術裝置 再下去石雨傘內灣玩水踏浪 2022年東海岸大地藝術節作品:山海匿境 利用鋼筋、鐵條、漂流木、桂竹製作而成 「群山之島，眾島之洋」「山海交會，生氣蓬勃」，是作者對於台灣東海岸的印象。從海岸線到縱谷山脈，擁有著自然優美景色與豐富天然資源，但近年來因為環境的破壞，大自然也遭受破壞，藉由大地藝術的藝術創作表現，傳遞生態環保意識。 取名為「匿境山海」，希望能為在地的環境，打造一件由隧道交匯所形成的隱匿空間，走進裏頭抬頭望可以看到天空，而空間之中的樹意味著生命綻放。 來到石雨傘觀景平台，除了看看特殊的石雨傘地形，不妨也走入時光隧道中一探究竟，體會不一樣的感受。

石雨傘 | 30 分鐘

📍石雨傘⁣ 划來跟可愛的石雨傘拍張合照⁣ ⁣ 最近新發現可以划的地方，真的是超級喜歡這裡，很寧靜又很乾淨的小內灣，和富山護魚區不同的是沒什麼遊客 坐在沙灘上看海好放鬆⁣，內灣的海深度是小朋友也可以玩水的那種，非常安全 沙灘走到底會發現可以爬上大型礁岩，可以近距離接觸到石雨傘，上頭有很多因海蝕形成的特殊地形，最喜歡天然海蝕形成的小型凹洞，好像天空之鏡，也很喜歡天然的海蝕洞裂縫，是東海岸其他地方看不到的地形喔。 記得搜尋「海邊舟舟」才會下來這裡，不然導航會導到觀景平台喔 看得見我奮力在划的樣子嗎？⁣

比西里海岸 | 1 小時

比西里海岸 比西里岸是阿美族語，原來是養羊的地方的意思，以往部落居民依傍海而生在離岸的小島上放牧羊群(三仙台小島)，現在彩繪成很可愛的部落，也成為東海岸著名的觀光海岸之一，喜歡用漂流木做成的羊咩咩彩色作品，配上海景拍起來真的很夢幻，這還沒結束，比西里海岸海推薦其他活動喔 來比西里海岸推薦拍三個點 1.等待海潮藝術裝置:我一直以為是海螺，猜錯了!!!!是阿公的魚簍喔!作品理念是源自於早期阿美族人使用傳統永續漁法的美好，有責任要珍惜山海環境、傳承文化部落 2.往三仙台方向繼續走到底 可以走到海邊直接欣賞三仙台的遠景，遠眺的感覺完全不同呢 3.在小巷子底端拍攝人物，人物可以站在樓梯堤防上，拍起來非常美!!!!

旗遇海味 | 1 小時

旗遇海味真的是成功必吃餐廳 就在漁港裏頭，附近也好停車 重要的是菜色都很特別，雖然價格稍高，但都經過特別調製 像旗魚背鰭骨(三杯、黑糖口味都推薦可以點)不同口味吃起來感覺不同 生魚片也都超及新鮮!!!! 海味綜合生魚片(旗魚及鮪魚) 炸鬼頭刀 飛魚卵香腸 漁人味噌湯 臍橙沙拉 炒食蔬

眺港CAFE | 1 小時

🔺眺港咖啡 成功鎮文化集散地，必訪老屋咖啡，由日據時代留下來的建築翻修改造，保留文化遺產同時也開發觀光價值，老屋咖啡建築與擺設都非常有味道，品嚐咖啡的同時也走入了時光隧道 原為高安醫院後來改為咖啡廳，保留原有候診區、看診區的空間，經過修復之後成為現在結合現代和歷史回憶的老宅，也有著新港的故事，除了有甜點咖啡偶爾也會辦些小活動⁣ ⁣ 咖啡廳裡頭有著許多復古擺設，有一間讓我好喜歡，整間就像日式的客廳坐在榻榻米上喝咖啡呢，連坐在門口外帶一杯有幸福感。⁣ ⁣ 疫情趨緩後除了到成功看海外，也別忘了到成功這個小鎮探索有著咖啡、茶及老屋的眺港咖啡，木鼈果氣泡西西里 120 有別於一般檸檬西西里的酸，喝起來蠻清爽的，酸甜中和的剛剛好，還有特殊的口感大概是木鼈果、長濱黑糖拿鐵120 長濱手炒黑糖就是香濃，配上拿鐵好好喝，雖然稍嫌小杯了點，桑椹生乳起司蛋糕120 乳酪香配上桑椹酸甜滋味很搭，一口接一口就吃完了，記得要讓桑椹滲透到蛋糕裡配著吃風味更特別喔。 👣地址：成功鎮中山東路57號 🕚營業時間：周四公休，其餘12：00-18：00

成功鎮海濱公園 | 2 小時

成功鎮海濱公園 成功鎮海濱公園一直是我很喜歡的點之一，除了可以看海之外，這裡偶爾也會舉辦一些可愛的在地活動 最近舉辦的就是台東慢食節，很多在地食材在地小攤販，逛了買了就到海邊坐著看海吃，好愜意阿 往前看是海，往後看是山脈真的很美，而且海邊還有一排樹蔭讓你可以乘涼看海 重要的是超好停車!!!!!!!! 搜尋:成功鎮海濱公園

金樽魚港 | 2 小時

金樽海灘 還記得我之前推薦的金樽漁港嗎，真的超適合划sup 如果你也在尋找東海岸適合的點，不妨到這探探點，除了適合衝浪之外也很適合玩sup 空拍的視角彷彿置身海島天堂一般，沙灘配上白浪花超級美 導航:金樽漁港

海岸村小姐姐 | 1 小時

🔺海岸村小姐姐（啊一個不小心介紹太多，可見很好吃啊🤭這次來詳細介紹菜單的部分 就像我之前偶遇徐徐咖啡，這次又偶遇了海岸村小姐姐，我平常真的很愛亂滑地圖看，都會發現意想不到的可愛小店，是不是馬上想到海岸村恰恰恰（好懷念呀！ 海岸村小姐姐位在東河海岸邊的無菜單料理，今年過年剛開始營運，小姐姐就是主廚喔，超級幸運找到這家神秘小店，主廚運用當季台東在地食材做料理，很多是都市吃不到的料理，製作方式也都是主廚即興調味發揮，廚藝和她聊天就是知道嗯天生的會下廚啊啊啊🤭🤭🤭 🔺綜合鮮果起司沙拉，百香果醬為基底搭配芒果蘋果番茄等水果入菜，每一口酸甜滋味都很開胃，沙拉真的很影響後續的食慾，這道沙拉完全完全開啟我後續的一連串狂吃🤣回去也想自己試試調製看看 🔺新鮮生魚片與風螺，熟成過的生魚片入口即化，魚本身的甜味隨後散發出來，油脂雖不像腹肉般油膩，但恰到好處的油花也是非常好吃，風螺爽脆的口感很下酒，跟以往吃到的螺肉不同，本身就有清甜的味道 🔺檸檬酸辣醃九孔 迷你尺寸的九孔用主廚特調檸檬酸辣醬汁醃製，酸甜辣配上香菜提味，一口接一口，完全是十足的下酒菜，應該開瓶紅酒的是吧！ 🔺烤蝦串燒 鳳梨酸甜配上Q彈新鮮現撥的碳烤大蝦仁，一串吃完還意猶未盡，用串燒的感覺真的別有一番風味呢！ 🔺烤海膽 在地原住民下海捕撈的新鮮海膽，滿滿的海膽肉帶點海草的滋味，充滿了大海的風味，和一般外面吃到的口感不一樣喔！是在地的味道 🔺月光螺 珍貴的月光螺一樣是在地捕撈上岸，水煮熟後沾著泰式酸辣醬，口感Q韌有咬勁，微微鹹甜滋味很新鮮 🔺禿頭鯊糯米糰 台東沿岸當季捕撈的夢幻逸品禿頭鯊，配上糯米糰與柚香芝麻葉，清爽的搭配突顯禿頭鯊的肉甜味，在都市從來沒有聽過禿頭鯊，頭一回嚐鮮，真的很珍貴，大家要好好細細品嚐 🔺馬告鹹豬肉 鹹豬肉灑上馬告提味，可以用韓國芝麻葉包裹泡菜搭配，這是我吃過最好吃的鹹豬肉不誇張，肉甜不死鹹，馬告與韓國芝麻葉、泡菜完全融合，超級好吃，泡菜鹹辣酸平衡的剛剛好（偷偷說我超愛這道 🔺乾煎刺蔥倒吊 巴掌大小的倒吊魚也是在地人捕撈上岸，肉質紮實清甜，皮煎的酥脆配上刺蔥提味，海魚的滋味真不是淡水魚能比擬 🔺生蠔 主廚特製的五味醬配上超級新鮮的生蠔，每一口都是享受，再來十顆都沒問題呀！特別要提五味醬是我吃過最好吃的，後面還直接開吃醬🤣🤣🤣🤣 🔺原住民野菜湯、水果 地瓜葉 蒲公英 與原住民野菜熬出來的湯頭清爽可口，當作最後的完美句點很可以 整體食材都能感受到老闆娘的用心與廚藝，吃飽喝足後跟老闆娘閒話家常，氣氛就像在自己家，很自在很舒適，特別喜歡小姐姐搭配的黃色文心蘭，有溫暖的感覺，一個人頭一千元的價格實在是太划算了（我都在想這樣小姐姐有沒有賺錢呢！（之後會恢復原價1500元） 老闆娘說最低接待四人起跳，一次用餐時段只接一組客人，畢竟是一人餐廳，內外場兼顧品質的狀況下，一組客人是極限 真心推薦這家無菜單料理給大家 而且在海邊的小屋實在是太可愛啦，是老房子重新翻修的喔，還是三合院的感覺呢，也可以到海邊走走再回到小屋子吃飯喔！ 記得要先提前兩天前預約，人數要4人以上，一次只接一組客人，菜單也會因應食材而有所變化 🔍台東縣成功鎮隧道路1鄰16號 🔍ig搜尋@xiaojiejie0219 🙌電話：0916503555 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078947732123

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